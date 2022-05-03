​​​​​​​صحف عالمية: أوروبا على أعتاب مرحلة اقتصادية خطيرة وبوتين قد يعلن الحرب الشاملة على أوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى التبعات الاقتصادية الكبيرة على أوروبا واحتمالات شن بوتين حرب شاملة على أوكرانيا، إلى جانب الملف النووي الإيراني.

ألمانيا تحذر الاتحاد الأوروبي من تكلفة اقتصادية كبيرة ناجمة من الحظر النفطي الروسي

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية "حذرت ألمانيا من أن مستهلكي الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعدوا لضربة اقتصادية كبيرة وأسعار طاقة أعلى حيث قالت برلين إنها مستعدة لدعم حظر النفط الروسي لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن أوروبا مستعدة لتحمل ضغوط خفض استخدامها للخام الروسي. لكنه قال إن هذه الخطوة يجب أن يتم إعدادها بشكل صحيح ويجب أن تأخذ في الاعتبار الاعتماد الكبير لبعض دول الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية.

وقال قبل الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي يناقش فرض حظر على النفط الروسي: "سنؤذي أنفسنا، هذا واضح".

وقال "من غير المعقول ألا يكون للعقوبات عواقب على اقتصادنا وعلى الأسعار في بلادنا. نحن كأوروبيين على استعداد لتحمل [الضغط الاقتصادي] من أجل مساعدة أوكرانيا. لكن ليس هناك من طريقة لن يأتي هذا على حسابنا".

وقال هابيك إنه من المهم بالنسبة لأوروبا ألا "تواجه سيناريوهات لا يمكن السيطرة عليها اقتصادياً. أحرزت ألمانيا تقدماً كبيراً في إيجاد بدائل للفحم والنفط الروسي، لكن الدول الأخرى قد تحتاج إلى مزيد من الوقت".

اجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين لمناقشة الحزمة السادسة المتوقعة من العقوبات ضد روسيا والتي تعدها بروكسل.

ويقول دبلوماسيون إن القرار سيشمل حظراً نفطياً على مراحل حتى يدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول نهاية العام.

وسيحتاج سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون يوم الأربعاء، إلى الموافقة بالإجماع على أي خطة للمفوضية حتى تدخل حيز التنفيذ.

لا تزال الدول الأعضاء منقسمة حول فكرة حظر النفط الروسي. وقالت المجر إنها ستمنع التوصل لاتفاق ما لم تضمن إمدادات من أماكن أخرى. المجر وسلوفاكيا لديهما بنية تحتية مبنية للتعامل مع الخام الروسي.

وقال هابيك إن ألمانيا ستحتاج إلى وقت لتكييف بنيتها التحتية قبل وقف جميع شحنات الخام الروسية.

في المقابل، تريد بولندا ودول البلطيق فرض حظر فوري على النفط الروسي، بينما اقترحت إيطاليا تحديد سقف أو تعريفة جمركية على الواردات الروسية. تزود روسيا نحو ربع نفط الاتحاد الأوروبي، وثلثي إنتاج المجر".

الحرب الروسية الأوكرانية: هل يعلن بوتين الحرب رسمياً على أوكرانيا؟

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 69 يوماً، لكن بعض المسؤولين الغربيين يعتقدون أنه قد يجعله رسمياً يوم الإثنين 9 أيار، وفقاً لشبكة السي ان ان.

لقد جعلت روسيا من تسمية غزوها لأوكرانيا "عملية خاصة" تهدف إلى "نزع سلاح" البلاد.

9 أيار مهم لأنه إحياء لذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية في عام 1945. استسلمت ألمانيا - من خلال وثيقة قانونية تسمى أداة الاستسلام الألمانية - مساء يوم 8 أيار، والتي وقعت يوم 9 أيار في روسيا".

محللون: الغرب "فقد الأمل" في إحياء الاتفاق النووي مع إيران

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تقرير لها "تخلى السياسيون والدبلوماسيون الغربيون إلى حد كبير عن الأمل في إحياء الاتفاق النووي مع إيران ويبحثون عن طرق أخرى لكبح طموحات طهران النووية، وفقاً لمحللين خبراء.

وهناك اعتقاد متزايد بين المفاوضين من القوى الكبرى بأن الاتفاقية، التي بموجبها قيّدت إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، قد تكون غير قابلة للتنفيذ.

ووصف أربعة دبلوماسيين غربيين الآمال في إحياء الصفقة بأنها "تتلاشى".

وبدت اتفاقية الحد من البرنامج النووي الإيراني على وشك الانتعاش في أوائل آذار بعد محادثات مطولة في فيينا. ومع ذلك، أوقفت طهران التقدم من خلال مطالبة الولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإسلامي من قائمته الرسمية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

يقول مساعدو الرئيس الأميركي جو بايدن إنه إذا اتخذت واشنطن مثل هذه الخطوة، فيجب على طهران أيضاً معالجة القضايا خارج الاتفاق - بما في ذلك تدخلها الإقليمي، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وقال مسؤول أميركي كبير: "إذا لم يكونوا مستعدين للتخلي عن المطالب الخارجية، واستمروا في الإصرار على رفعها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ورفضوا معالجة مخاوفنا التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة، إذن، نعم، سنصل إلى طريق مسدود".

(م ش)