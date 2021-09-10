​​​​​​​صحف عالمية: عوائق كبيرة أمام الحوار المصري التركي وخسارة الإسلاميين في المغرب تدل على تغير المزاج العام في المنطقة

وتطرقت الصحف العالمية إلى العلاقة بين مصر وتركيا، وإلى خسارة الإسلاميين في المغرب، إلى جانب الاتصال بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

إرث ثماني سنوات من العداء يعيق تواصل تركيا ومصر

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية عن المحادثات المصرية التركية: "استمرت عملية التقارب بين أنقرة والقاهرة بجولة ثانية من المشاورات رفيعة المستوى يومي 7 و 8 أيلول في العاصمة التركية.

وركز الاجتماع على القضايا الثنائية والإقليمية مثل التطورات في ليبيا وسوريا وفلسطين وشرق المتوسط.

وأشار بيان مشترك إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة هذه المشاورات مؤكدين رغبتهما في إحراز تقدم في المجالات قيد المناقشة وضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل تطبيع العلاقات بينهما.

على الرغم من انخفاض العلاقات الدبلوماسية منذ عام 2013، دعت مصر في أوائل مايو كبار المسؤولين الأتراك إلى القاهرة لإيجاد سبل لتحسين العلاقات.

وفي آذار، طلبت تركيا من قنوات المعارضة المصرية التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، بما في ذلك إذاعات جماعة الإخوان المسلمين، تخفيف حدة انتقاداتها لمصر. في وقت لاحق من شهر حزيران، تم حظر بعض القنوات.

كما زُعم أن شخصيات الإخوان المتورطين في مقتل النائب العام المصري السابق هشام بركات وُضعت رهن الإقامة الجبرية في تركيا. لكن هذا الادعاء الذي أدلى به طارق أبو السعد، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، نفاه أعضاء الجماعة.

ويقول المحللون إن اتصال تركيا الأخير بالقاهرة هو تطور إيجابي للغاية بالنسبة للاستقرار الإقليمي والدولي.

وفقاً للباحث صموئيل راماني، فإنه يلعب دوراً مهماً في تخفيف التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، حتى مع استمرار التوترات بين تركيا واليونان حول قبرص والحدود البحرية.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة أجرتها معه قناة NTV التركية مؤخراً أن السلطات التركية والمصرية ستتخذان الخطوات المشتركة اللازمة لتعيين سفراء إذا تم الاتفاق في الاجتماعات.

لكن المنطقة الحاسمة التي سيتم اختبار التطبيع فيها هي ليبيا، التي تتجه نحو الانتخابات في 24 كانون الأول. وتتوقع مصر انسحاب جميع القوات المرتبطة بتركيا من ليبيا. - التطبيع الكامل يعني تعيين السفراء. يجب أن يستمر الحوار حتى يصلوا إلى نقطة الثقة المتبادلة.

شرط آخر لتطبيع العلاقات الثنائية هو انخفاض الدعم التركي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها القاهرة منظمة إرهابية. كما تتوقع مصر أن تقوم تركيا بتسليم 15 من قادة الإخوان الذين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية.

كما أن قضايا احتياطيات الغاز الطبيعي مدرجة أيضاً على جدول الأعمال.

ويقول راماني "في حين تم نزع فتيل خطر حدوث تصعيد عسكري كبير ويمكن للدبلوماسية بين مصر وتركيا بشأن القضايا الإقليمية أن تسير بطريقة طبيعية، فإن إرث ثماني سنوات من العداء لن يتم محوه بين عشية وضحاها ويمكن أن يقيد العلاقات الثنائية".

الإسلاميون خسروا التصويت في المغرب، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في المزاج السياسي

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن الانتخابات المغربية: "تراجعت حصة حزب العدالة والتنمية المغربي في البرلمان المؤلف من 395 مقعداً من 125 مقعدًا إلى 12 مقعد، في حين زاد حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة الملياردير عزيز أخنوش، أكثر من الضعف إلى 95 مقعد.

وجاء حزب قومي آخر هو "الأصالة والحداثة" في المرتبة الثانية حيث تراجع حزب العدالة والتنمية إلى المركز الثامن بين الأحزاب ودوره في أي حكومة ائتلافية مستقبلية أصبح محل شك.

ووصفت صحيفة هسبريس نتائج حزب العدالة والتنمية بأنها "سيناريو كارثي لم يتخيله حتى أسوأ المتشائمين".

وقدّرت وزارة الداخلية نسبة المشاركة بنحو 50 في المائة، وقال وزير الداخلية عبد الوافي لطيف: "تعكس هذه النتائج الأهمية التي يوليها المغاربة لهذه الانتخابات والهيئات المنتخبة الناتجة عنها".

وهناك احتمال ضئيل في أن يغير التصويت كثيراً في المغرب، وهي دولة في شمال إفريقيا يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة ولها علاقات تجارية وأمنية قوية مع أوروبا الغربية، وخاصة إسبانيا وفرنسا.

وتصويت يوم الأربعاء يشير إلى تحول في الرأي العام في المغرب والعالم العربي الأوسع نطاقاً كان يبدو مفتوناً قبل عدة سنوات فقط بسلالة الإسلام الشعبوي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية منذ الربيع العربي 2011.

ويحمل التصويت أيضاً تداعيات جيوسياسية. يُعتبر حزب العدالة والتنمية قريباً من تركيا وقطر، وستُحسب هزيمته على أنها انتصار لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي ناورت ضد هذه الأحزاب الإسلامية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

بايدن يخبر شي أن الولايات المتحدة والصين يجب ألا "تنحرفا إلى الصراع"

قالت صحيفة الغارديان البريطانية عن الاتصال بين الرئيسين الأمريكي والصيني: " تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ سبعة أشهر، وسط إحباط مستمر من محاولات إيجاد أرضية مشتركة.

وخلال المكالمة التي استغرقت 90 دقيقة، والتي بدأها بايدن، ناقش الزعيمان مسؤوليتهما المشتركة لضمان عدم "تحول المنافسة إلى صراع"، وفقاً للبيت الأبيض.

وقال بيان للبيت الأبيض أن الزعيمين أجروا "مناقشة استراتيجية واسعة" بما في ذلك "المجالات التي تتقارب فيها مصالحنا، والمجالات التي تتباين فيها مصالحنا وقيمنا ووجهات نظرنا". وقالت أن بايدن وشي اتفقا على المشاركة "بشكل مفتوح ومباشر".

وقالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن المحادثة كانت "صريحة" و "معمقة"، مضيفة أن شي قال أن السياسة الأمريكية تجاه الصين فرضت صعوبات كبيرة على العلاقات بين البلدين.

وقالت إن مستقبل العالم الذي يعتمد على البلدين يمكن أن يتعامل مع علاقتهما بشكل جيد. وقالت "هذا هو سؤال القرن الذي يجب على البلدين الإجابة عليه".

وأضاف التقرير الصيني أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على الاتصالات المتكررة ومطالبة فرق العمل بزيادة الاتصالات. ركز الحديث أيضاً على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ و Covid-19، وفقاً لمسؤول أمريكي.

وقال بيان البيت الأبيض: "شدد الرئيس بايدن على اهتمام الولايات المتحدة الدائم بالسلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم، وناقش الزعيمان مسؤولية كلا البلدين لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".

ويبدو أن إدارة بايدن تسعى إلى مجالات التعاون - مثل معالجة أزمة المناخ - مع الحفاظ على معارضة الجوانب الأخرى لسلوك الصين. لا تزال قضايا الخلاف الرئيسية قائمة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ والقمع في هونج كونج، وخروقات الأمن السيبراني الناشئة في الصين، وتعاملها مع الوباء، والممارسات التجارية التي وصفها البيت الأبيض بأنها "قسرية وغير عادلة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن أوضح للرئيس شي أنه لا ينوي الابتعاد عن سياسة إدارته للضغط على الصين في مجال حقوق الإنسان والتجارة وغيرها من المجالات التي يعتقد أن الصين تتصرف فيها خارج الأعراف الدولية.

(م ش)