​​​​​​​صحف عالمية: اتفاق وشيك بين روسيا وأوكرانيا وواشنطن تزيد من انفاقها الدفاعي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تقدم محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا ودعوات بايدن إلى زيادة الانفاق الدفاعي للوقوف في وجه موسكو وبكين، والضغوط على سويسرا لتجميد الأصول الروسية.

مصادر: لم تعد روسيا تطالب بـ "نزع سلاح" أوكرانيا في محادثات وقف إطلاق النار

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "لم تعد روسيا تطالب أوكرانيا بـ "نزع السلاح" وهي على استعداد للسماح لكييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا ظلت غير منحازة عسكريًا كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار، وفقًا لأربعة أشخاص تم اطلاعهم على المناقشات".

وتناقش موسكو وكييف وقف الأعمال العدائية كجزء من صفقة محتملة من شأنها أن تتضمن تخلي أوكرانيا عن سعيها للحصول على عضوية الناتو مقابل ضمانات أمنية واحتمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما قال الأشخاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وأضاف هؤلاء الاشخاص أن "مسودة وثيقة وقف إطلاق النار لا تحتوي على أي مناقشة لثلاثة من المطالب الأساسية الأولية لروسيا (نزع النازية ونزع السلاح والحماية القانونية للغة الروسية في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يجتمع المبعوثون في اسطنبول اليوم الثلاثاء في جولة رابعة من محادثات السلام تهدف إلى إنهاء الغزو الشامل للرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا. جاءت التنازلات من الجانب الروسي في الوقت الذي توقف فيه هجومها البري الذي استمر لمدة شهر إلى حد كبير نتيجة للمقاومة الأوكرانية الأشد مما كان متوقعًا وأوجه القصور العملياتية الروسية.

ولكن أوكرانيا وداعميها الغربيين ظلوا متشككين في نوايا بوتين، وقلقين من أن الرئيس الروسي قد يستخدم المحادثات كستار من الدخان لتجديد قواته المنهكة والتخطيط لهجوم جديد.

وقال ديفيد أراخاميا، رئيس حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان وعضو فريق كييف المفاوض، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن "الأطراف على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية وعرض أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه حث على توخي الحذر بشأن احتمالات حدوث اختراق".

وقال أراخاميا إن "جميع القضايا كانت مطروحة على الطاولة منذ بداية المفاوضات ولكن الكثير من النقاط - كما هو الحال في كل بند توجد نقاط لم يتم حلها".

وقال شخص آخر اطلع على المحادثات إن أوكرانيا تشعر بالقلق من أن روسيا تغير موقفها بشكل يومي تقريبًا، سواء من حيث الضغط العسكري أو بشأن مطالب مثل "نزع السلاح" في كييف.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين قوله يوم الاثنين إن روسيا "لا تستطيع ولن تتحدث عن التقدم" لأنه "يمكن أن يضر فقط بعملية التفاوض". وأضاف: "في الوقت الحالي، للأسف، لا يمكننا التحدث عن أي إنجازات واختراقات كبيرة".

وكجزء من الاتفاقية قيد النظر، ستمتنع أوكرانيا أيضًا عن تطوير أسلحة نووية أو استضافة قواعد عسكرية أجنبية بالإضافة إلى التخلي عن سعيها للحصول على عضوية الناتو.

وفي المقابل، ستحصل أوكرانيا على ما أسماه أراخاميا "صياغة قريبة من المادة 5 لحلف شمال الأطلسي" للحصول على ضمانات أمنية من دول بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، فرنسا، ألمانيا، الصين، إيطاليا، بولندا، إسرائيل وتركيا.

وقال زيلينسكي يوم الأحد إن أي اتفاق محتمل، سيتعين الاتفاق عليه مع الضامنين والتصديق عليه من قبل برلماناتهم.

وقال الأشخاص إن الضامنين المحتملين لم يوافقوا بعد على الحفاظ على أمن أوكرانيا. وقال أراخاميا: "ليس لدينا أي رفض حتى الآن".

وأشار زيلينسكي إلى إن أوكرانيا ستطرح الاتفاق للاستفتاء في غضون عدة أشهر قبل تغيير دستورها - وهي عملية قد تتطلب سنة على الأقل.

وقال أراخاميا: "المشكلة الوحيدة التي تم حلها هي نوع الضمانات الدولية التي تبحث عنها أوكرانيا، لكن لا يزال يتعين علينا الحصول على موافقة الضامنين وإلا فإن الصفقة لن تنجح أبدا".

وقال الأشخاص إن مسودة البيان قيد النظر تركت أكبر نقطة شائكة - محاولات أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ 2014 - ليتم تسويتها في مناقشة مستقبلية مؤقتة بين بوتين وزيلينسكي.

وقال أراخاميا إن موسكو تطالب أوكرانيا بالاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، بالإضافة إلى منطقتين يديرهما انفصاليون تدعمهم روسيا في منطقة دونباس الشرقية.

وأضاف أراخاميا: "لن نعترف بأي نوع من الحدود إلا كما هو الحال في إعلان استقلالنا. هذه هي النقطة الأكثر أهمية".

وأشار الأشخاص أن أوكرانيا مستعدة في الوقت الحالي لمناقشة القضايا الإنسانية مثل استعادة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم وتعهدها بعدم محاولة استعادة شبه الجزيرة بالقوة.

وإذا استمر وقف إطلاق النار، فسوف يجتمع وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا لصياغة وثائق منفصلة لوضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية والمزيد من الاتفاقيات بشأن القضايا الاجتماعية مثل حماية اللغة الروسية في أوكرانيا.

وسيتبع ذلك محاولات لترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي، رغم أن بيسكوف قال يوم الاثنين إنه "لم يكن هناك تحرك بشأن ترتيب مثل هذا اللقاء".

ميزانية بايدن تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "دعا الرئيس بايدن إلى أكبر مستوى على الإطلاق من الإنفاق العسكري وزيادة التمويل لإنفاذ القانون في ميزانية قدرها 5.8 تريليون دولار، وقلل من شأن مقترحاته لتوسيع البرامج الاجتماعية لصالح مبادرات الدعم التي يفضلها المشرعون الوسطيون عمومًا".

الميزانية، التي صدرت يوم الاثنين، تسعى أيضًا إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات والأميركيين الأكثر ثراءً، كجزء من التركيز على خفض العجز الفيدرالي الذي يخرج عن ميزانية العام الماضي التي حددت زيادات طموحة في الإنفاق.

وقال بايدن: "هذا ما يضيفه كل هذا إلى: تقليص العجز التاريخي، والاستثمار التاريخي في أمننا في الداخل والخارج من خلال تحديث قدراتنا في كلا المجالين والالتزام غير المسبوق ببناء اقتصاد يتمتع فيه الجميع بفرصة النجاح".

ويتمتع الديمقراطيون بسيطرة ضيقة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ بنسبة 50-50، وقد اصطف الجمهوريون ضد العديد من مقترحات إدارة بايدن. يستعد الديمقراطيون لفقدان السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما في انتخابات التجديد النصفي في الخريف.

وتسعى الإدارة للحصول على 813 مليار دولار للإنفاق العسكري في السنة المالية 2023، التي تبدأ في الأول من تشرين الأول، بزيادة قدرها 4 ٪ تقريبًا عن 782 مليار دولار تم إقرارها لهذه السنة المالية.

الزيادة المطلوبة هي أكثر من ضعف التعزيز البالغ 1.6٪ الذي سعت إليه الإدارة للإنفاق العسكري في ميزانية العام الماضي. يدعو الاقتراح إلى تمويل 682 مليون دولار للذهاب إلى أوكرانيا لجهود مواجهة روسيا وتعزيز مصالحها الأمنية والاقتصادية.

وسيكون الإنفاق العسكري المقترح هو الأكبر على الإطلاق، إذا تم سنه، لكنه لن يكون أكبر زيادة لمدة عام واحد مقارنة ببعض السنوات السابقة أثناء الحروب في العراق وأفغانستان. أنهت الولايات المتحدة حربها التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان في آب، لكنها تعمل الآن على معالجة الأزمة في أوروبا.

ومن المحتمل أيضًا أن يتطلب الإنفاق العسكري الاميركي استثمارات إضافية طويلة الأجل، لا سيما في البحرية، لمواصلة التركيز على الصين حيث التهديد الأكبر والأكثر استراتيجية الذي يواجه الولايات المتحدة.

ويقول المسؤولون إن مواجهة الصين ستتطلب مليارات الدولارات في استثمارات جديدة بمرور الوقت.

الضغط يتزايد على سويسرا لتجميد الأصول الروسية

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "يريد معظم السويسريين من بلادهم تجميد المزيد من الأصول الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقًا لاستطلاع نُشر يوم الاثنين، حيث اتخذ ثاني أكبر بنك في سويسرا قرارًا ضد الأعمال الجديدة في روسيا".

وأفاد المسح الذي أجراه معهد لينك أن 57 في المائة من السويسريين الذين شملهم الاستطلاع الأسبوع الماضي أيدوا تجميد الأصول المملوكة لكبار الروس وحلفاء الكرملين.

وفي استطلاع للرأي شمل أكثر من 1200 شخص، أيد 56 في المائة ممن شملهم الاستطلاع قطع العلاقات بين البنوك السويسرية الشهيرة والمقرضين الروس.

وأيدت النسبة نفسها تشديد العقوبات السويسرية على روسيا، حتى لو أثرت على توفير الطاقة وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 17 و21 آذار الجاري.

وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولديها تقليد طويل الأمد من الحياد في مسائل الحرب.

ولكنها كانت تتماشى مع موجات عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط المنصرم.

وقال مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد، الأسبوع الماضي، إن سويسرا جمدت ما يعادل 5.75 مليار فرنك سويسري (6.2 مليار دولار) من الأصول الروسية منذ بدء الغزو.

ولكن كييف تضغط على سويسرا، الوجهة المفضلة للأثرياء الروس وأصولهم، لفعل المزيد.

وقال ألكسندر روديانسكي، المستشار المقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لصحيفة "بليك" السويسرية يوم الأحد: "النخبة الروسية لديها مبالغ طائلة من الأموال في البنوك السويسرية".

وأضاف: "بالنسبة لنا، من الضروري أن يدعم السويسريون الضغط العالمي على روسيا".

(م ش)