​​​​​​​صحف عالمية: اشتداد الصراع الأميركي الصيني الروسي وانتقادات لممارسات قطر القمعية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التشويش الذي أصاب النظام العالمي بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وكذلك المظاهرات والغضب الذي انتشر ضد الممارسات القمعية القطرية ضد بعض العشائر هناك، إلى جانب اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الدفاع الإسرائيلي.

بمغادرة أفغانستان.. الولايات المتحدة تعيد تشكيل علاقات القوى العالمية

وعن الانسحاب الأميركي من أفغانستان قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "بعد انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في 15 آب، لم تستطع بكين كبح فرحتها بما وصفته بإهانة منافسها العالمي الرئيس - على الرغم من أن واشنطن قالت إن السبب الرئيس للانسحاب هو قرارها تركيز المزيد من الموارد على الصين".

وفي روسيا أيضًا، فاض الإعلام الحكومي بالشماتة، وإن كان يحوي القلق بشأن انتشار الكارثة الأفغانية إلى حلفائها الهشّين في آسيا الوسطى.

ولكن الآن، وبعد أن انتهت الحرب الأفغانية التي دامت 20 عامًا في أميركا، فإن الشماتة تتحول إلى رؤية أكثر رصانة لكيفية تأثير الحرب والانسحاب على ميزان القوى العالمي.

كان الانهيار المذهل للدولة الأفغانية الموالية للولايات المتحدة بمثابة علامة على حدود القوة الصارمة الأميركية. لقد أحبطت المشاهد الدرامية لليأس في كابول وأثارت غضب العديد من الحلفاء الأميركيين، وخاصة في أوروبا، وألحقت أضرارًا جسيمة بسمعتها.

ومع ذلك، على الرغم من دعاية هؤلاء الذين يروجون لرواية ضعف أميركا، لا يبدو أنه قد أفلت من بكين وموسكو من أن الولايات المتحدة ليست هي الخاسرة الوحيدة.

من حيث القوة العسكرية والموارد الاقتصادية الخام، لا تزال الولايات المتحدة مهيمنة. إن محورها بعيد عن أفغانستان يعني أن لدى واشنطن المزيد من الموارد لتضعها في اتجاه تنافسها الاستراتيجي مع الصين وروسيا، وهما دولتان تريدان إعادة رسم نظام دولي أفاد المصالح الأميركية ومصالح حلفائها لعقود.

وعلى عكس روسيا والصين، دول الجوار المباشر لأفغانستان، فإن أميركا أبعد ما تكون عن العواقب المباشرة لاستيلاء طالبان على السلطة، من تدفقات اللاجئين إلى الإرهاب إلى تجارة المخدرات. أصبحت إدارة أفغانستان من الآن فصاعدًا مشكلة متزايدة لموسكو وبكين وحلفائهما الإقليميين.

وقال باحث العلاقات الدولية بجامعة تشجيانغ الدولية للدراسات ما شياولين: "إن الانسحاب الفوضوي والمفاجئ للقوات الأميركية من أفغانستان ليس خبرًا جيدًا للصين"، مشيرًا إلى أن "أميركا لا تزال أقوى في التكنولوجيا والتصنيع والجيش. الصين ليست مستعدة لتحل محل الولايات المتحدة في المنطقة".

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأحد، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستمرار في المشاركة في أفغانستان، بما في ذلك من خلال مساعدة البلاد على الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب والعنف، وفقًا لبيان صدر عن الصين.

وقال المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لأفغانستان زامير كابولوف، إن على الدول الغربية إعادة فتح سفاراتها في كابول والدخول في محادثات مع طالبان بشأن إعادة بناء اقتصاد البلاد. وقال كابولوف للتلفزيون الروسي: "هذا ينطبق أولًا وقبل كل شيء على تلك الدول التي بقيت هناك مع جيوشها لمدة 20 عامًا وتسببت في الفوضى التي نراها الآن".

قطر تتعرض لانتقادات بسبب حملة انتخابية على قبيلة منشقة

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "استبعد النظام القطري في آب بعض أفراد قبيلة المرة البارزة من المشاركة في انتخابات تشرين الأول لمجلس الشورى الاستشاري، مما أثار مظاهرة نادرة في آب في الدولة الملكية وغضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتجمع أفراد قبيلة المرة، وهي واحدة من أكبر الجماعات البدوية في الخليج والتي تعود جذورها إلى شرق المملكة العربية السعودية، للاحتجاج على القانون الذي يمنع القطريين الذين لم تكن أسرهم في قطر قبل عام 1930 من التصويت.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الرجال يحتجون خارج مبنى في قطر.

وقال المحامي هزاع بن علي: "عدم المساواة السياسية التي لا أساس لها والمواطنة الانتقائية يمكن أن تؤدي إلى انقسامات".

وصنفت فريدوم هاوس قطر في عام 2020 على أنها دولة "غير حرة"، مشيرة إلى أن "أمير قطر يمتلك كل السلطات التنفيذية والتشريعية ويسيطر في النهاية على القضاء أيضًا. الأحزاب السياسية غير مسموح بها، والانتخابات الوحيدة هي لمجلس استشاري. وحريات مدنية قليلة".

لقاء غانتس وعباس لا يغير شيئًا بالنسبة للفلسطينيين

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "إذا كان أي شخص على دراية بقانون تناقص الغلة، فلا بد أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس. عملية السلام التي تبناها منذ أوائل التسعينات لم تعد موجودة، وفي العقد الماضي لم يتم عقد جولة واحدة من المحادثات الدبلوماسية مع إسرائيل. لذلك عندما قام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بزيارة نادرة إلى رام الله ليلة الأحد للقاء عباس، سارعت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى التأكيد على أنه لا توجد عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين في الأفق".

ولم يعلق مكتب عباس على الاجتماع العام، وهو الأول من نوعه منذ عام 2010، لكن غانتس غرد أنه ناقش السياسة الأمنية، والقضايا المدنية والاقتصادية، وأنه أبلغ عباس بأن إسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز القوة الفلسطينية واقتصاد السلطة.

بينما التزمت إدارة بايدن بحل الدولتين، فهي ليست مستعدة لإطلاق عملية سلام جديدة. أولويتها الآن هي دعم السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية المتعثرة ماليًّا، وتحسين حياة الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك في قطاع غزة.

ووافقت إسرائيل مؤخرًا على زيادة الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية، وتحت ضغط الولايات المتحدة، ستتخذ خطوات لدفع ما أسماه بينيت "الإجراءات المالية" لدعم السلطة الفلسطينية.

ومن الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل قلقتان على بقاء السلطة الفلسطينية. سياسيًّا، عانى عباس وفتح والسلطة الفلسطينية بشدة منذ المواجهة العسكرية في أيار الماضي بين حماس وإسرائيل. علاوة على ذلك، فإن المؤسسات الفلسطينية في حالة شلل سياسي، مع عدم وجود ما يشير إلى استعداد عباس لتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي غضون ذلك، دأبت السلطة الفلسطينية على الالتفاف على النقاد والنشطاء، واستخدام القوة ضد الصحفيين. يزداد وضع حقوق الإنسان سوءًا، وقد أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقهما بشأن استخدام القوة ضد الفلسطينيين الذين يمارسون حرية التعبير والتجمع.

وتخلت مصر عن وساطتها بين حماس وفتح في محاولة لإنهاء الخلافات بين الفلسطينيين والتوصل إلى مصالحة. تشعر حماس بالجرأة بعد الاشتباك الأخير مع إسرائيل، حيث ارتفعت شعبيتها في الضفة الغربية على حساب فتح، التي لا تزال منقسمة بشدة.

ومن المفارقات أن بقاء عباس يعتمد الآن على حسن نية إسرائيل، التي يحكمها رئيس وزراء ترفض معتقداته الأيديولوجية قيام الدولة الفلسطينية كمسألة مبدأ.

إنها حقيقة محزنة؛ فبعد عقود من النضال من أجل التحرير، يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة احتلال لا يرحم يتحدى القانون الدولي من ناحية، ورئيس سلطوي لا يزال موهومًا بشأن احتمالات التفاوض على اتفاق سلام مع إسرائيل من ناحية أخرى.

(م ش)