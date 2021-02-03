​​​​​​​صحف عالمية: أردوغان يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط والخليج العربي يساهم في استقرار العراق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الأربعاء، إلى سعي أردوغان ضرب الاستقرار عبر مرتزقته والمساعي الخليجية إلى تقوية العراق.

العرب نيوز: يستخدم أردوغان ميليشيات خاصة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

صحيفة العرب نيوز السعودية وفي تحليل لها، تحدثت عن زعزعة أردوغان استقرار الشرق الأوسط عبر المرتزقة الموالية لها، وقالت: "بينما تستقر إدارة بايدن في السلطة، فإن معظم الخطابات حول الجهات الفاعلة السيئة في الشرق الأوسط تتركز بشكل صحيح على إيران، ولكن تحت غطاء الفوضى التي اجتاحت المنطقة منذ ما يسمى الربيع العربي، فقد برز لاعب إشكالي آخر يتطلب الاحتواء، هذه تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، التي تشكل تحديًا لجيرانها بسبب الامتيازات والحماية التي تتمتع بها كعضو في الناتو".

ولا يخفى على أحد أن حكم أردوغان قد أصبح سلطويًّا بشكل متزايد على مدار العقد الماضي، وخاصة منذ الانقلاب الفاشل عام 2016، وللتحايل على هذه المشكلة، أنشأ أردوغان بهدوء شبكة من الميليشيات الخاصة يديرها بالكامل مقاتلون مستوردون من سوريا، يتمثل دورهم في دفع خطته الكبرى إلى إعادة بسط نفوذه على منطقة تتداخل تقريبًا مع الإمبراطورية العثمانية السابقة، وتمتد من الأراضي الفلسطينية إلى سوريا والقوقاز إلى مناطق بعيدة مثل كشمير، وفقًا لبعض التقارير.

ويتم استخدام هذا الهيكل في كل من القمع الداخلي والمغامرات خارج الشبكة من قبل الحكومة التركية، على هذا النحو، فإن له تداعيات على كل من استقرار الشرق الأوسط ومستقبل الديمقراطية في تركيا، في كلا المجالين، تأثيرها سلبي للغاية.

أما على مدى السنوات الخمس الماضية، فأطلقت تركيا تدخلات مسلحة في شمال وشرق سوريا وشمال العراق، وقدمت الدعم لحركة حماس، ودخلت في نزاع مع جيرانها اليونانيين والقبارصة في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وقدمت الدعم العسكري للحلفاء في قطر، وأذربيجان وليبيا، على حساب عدم الاستقرار والاضطراب في كثير من الأحيان.

في كل هذه الساحات (باستثناء المنافسة البحرية في شرق البحر المتوسط)، لعب الهيكل الموازي الذي أنشأه أردوغان دورًا حيويًّا إلى جانب قوات الأمن الرسمية للدولة، كانت وظيفتها المركزية هي تزويد الرئيس التركي بمجموعة كبيرة من القوى العاملة الأجنبية بالوكالة المتاحة والمنظمة والمدربة والمنتشرة بسهولة، والتي يمكن التخلص منها بسهولة كأداة لإظهار القوة.

ومن خلال الاعتماد على هؤلاء الوكلاء، يسعى أردوغان إلى تقليل الانتقادات العلنية المحلية لحملاته العسكرية خارج الحدود الإقليمية، في حين أنه يمكن أن يبرر حشد أفراد القوات المسلحة التركية إلى دول مجاورة مثل سوريا والعراق - لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي - فإنه من الصعب عليه إقناع الجمهور التركي بإرسال جنود إلى مسرح بعيد مثل ليبيا".

ذا ناشيونال: يمكن لمجلس التعاون الخليجي أن يقوي العراق

بينما صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية وفي عددها الصادر اليوم، تطرقت إلى التحالف الخليجي مع العراق، وقالت: "إن معالجة التحديات المحلية، مثل البطالة والفساد المستشري والخروقات الأمنية، جزء من الحل، فالعراق بحاجة الى حلول داخلية ودعم خارجي، تواجه البلاد دبلوماسية غير متسقة من حلفائها الغربيين، والتي غالبًا ما يتم إصلاحها كلما تغيرت السلطة في واشنطن أو عواصم أخرى، كما يعاني العراق من تدخل أجنبي مكثف من جماعات لا مصلحة لها في ازدهار مواطنيها، فالعلاقات الثنائية والإقليمية القوية يمكن أن تفيد البلاد والمنطقة الأوسع.

وزيارة وفد مجلس التعاون الخليجي، يوم الإثنين، للعراق يجب أن تمنح الأمة الأمل في التعامل مع هذه المشاكل، وقد أرست زيارة قام بها الأمين العام السابق عبد اللطيف الزياني إلى بغداد عام 2019، وما تلاه من زيارات للمسؤولين العراقيين إلى عواصم الخليج، الأسس لتوثيق العلاقات، وقال الأمين العام نايف الحجرف، خلال زيارته الأخيرة إن الدول الأعضاء ستدعم العراق في محاولته تعزيز سيادته واستقراره وازدهاره.

فبغداد تكافح على جبهات متعددة، هناك مخاوف من أن الجماعات الإرهابية، ولا سيما داعش، قد تستخدم الظروف التي خلقها الوباء وعدم الاستقرار العام لزيادة عملياتها، في 21 كانون الثاني/ يناير قتل انتحاريون من تنظيم داعش 32 مدنيًّا وجرح العشرات في العاصمة.

كما أن عدم الرضا عن الفساد والتدخل الأجنبي بحاجة إلى معالجة عاجلة، إن عدم القيام بذلك يعرض للخطر الآمال في مستقبل أفضل بين المواطنين العراقيين، ويطالب المتظاهرون بالتغيير منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مع استهداف النشطاء والمتظاهرين من قبل الميليشيات والمتطرفين.

ومن الصعب القيام بالمحاولات الدبلوماسية لحل المشاكل العميقة الجذور في العراق، وهذا بالضبط هو السبب في أن الثقة المتجددة لدول مجلس التعاون الخليجي في تلك الجهود تمثل تطورًا متجددًا.

وأعادت قمة مجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني/ يناير، المنعقدة في العلا بالمملكة العربية السعودية تنشيط الكتلة التي كان لها تاريخيًّا ثقل دبلوماسي خطير في الشرق الأوسط، من خلال دعم بغداد، يترك مجلس التعاون الخليجي بصماته على طموحاته البناءة في المنطقة، والتي توفر الأمل والطريق للخروج من المستنقع السياسي في السنوات الأخيرة، كما أن انخراطها مع العراق من شأنه أن يوازن التأثير الشنيع للجهات الأجنبية الأخرى هناك".

الفايننشال تايمز: إن احتواء الصين ليس خيارًا ممكنًا

أما صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية فقالت: "كيف يجب أن تستجيب الولايات المتحدة لصعود الصين؟ هذا من بين أكبر الأسئلة التي تواجه الإدارة الأميركية الجديدة، ويجادل العديد من الأميركيين بأن نوعًا من الاحتواء ممكن، وفي الواقع، هذه إحدى النقاط القليلة التي تميل إدارة جو بايدن وسابقتها إلى الاتفاق عليها.

ويقول كلايد بريستويتز في كتابه "العالم انقلب رأسًا على عقب"، إنه: "لا توجد منافسة بين الشعب الصيني وشعب الولايات المتحدة"، لكن مسؤولًا حكوميًّا أميركيًّا رفيعًا قال إن: "التحدي الوحيد الأكثر أهمية الذي يواجه الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين هو صعود الصين الاستبدادية بشكل متزايد تحت حكم الرئيس شي جين بينغ "، وأن التحدي ليس الصين بل دولتها الاستبدادية.

وتهدد بكين الحكم الذاتي الفعلي لتايوان وتوسع نفوذها على بحر الصين الجنوبي، وكذلك في هونغ كونغ، باختصار، تتصرف الصين بشكل متزايد كقوة عظمى صاعدة يحكمها طاغية قاس وفعال، ويقترح البعض احتواءها كما حدث مع الاتحاد السوفيتي.

وفي حين يجادل البعض أن التهديد الناجم عن محاولة الصين تحقيق الهيمنة العالمية يجب مواجهته بالدفاع عن قائمة طويلة من المصالح الأميركية الحيوية: الحفاظ على التفوق الاقتصادي والتكنولوجي الجماعي، وحماية الوضع العالمي للدولار الأميركي، والحفاظ على ردع عسكري ساحق، ومنع التوسع الإقليمي الصيني، وتعزيز وتوسيع التحالفات والشراكات".

(م ش)