​​​​​​​صحف عالمية: أردوغان يتطلع لمزيد من الصواريخ الروسية وطالبان تستأنف حكمها الوحشي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تطلع أردوغان لشراء المزيد من الصواريخ الروسية في تحدّ صارخ لواشنطن، وكذلك عودة حكم طالبان الوحشي من جديد، إلى جانب الانتخابات الألمانية.

أردوغان يتطلع لمزيد من الصواريخ الروسية ويقول 'لا أحد يستطيع التدخل'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يخطط لشراء مجموعة أخرى من أنظمة الدفاع الصاروخي روسية الصنع، مما يزيد من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة".

وقال أردوغان إنه يفكر في شراء المزيد من صواريخ إس -400 روسية الصنع المضادة للطائرات، وأشار إلى أن الدول الأخرى لا يمكنها إخبار أنقرة بما ينبغي عليها فعله.

وقال أردوغان لشبكة سي بي إس نيوز: "لن يتمكن أحد من التدخل فيما يتعلق بنوع أنظمة الدفاع التي نكتسبها، ومن أي دولة، وبأي مستوى. لا أحد يستطيع التدخل في ذلك. نحن الوحيدون الذين يتخذون مثل هذه القرارات".

وتقول الولايات المتحدة إن شراء تركيا الثاني لمنظومة الصواريخ الروسية سيؤدي بالتأكيد إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة.

وفي نيويورك هذا الأسبوع، أخبر أردوغان المراسلين أن العلاقات مع الرئيس جو بايدن بدأت بشكل سيئ، على الرغم مما وصفه بعمله الجيد مع القادة الأمريكيين السابقين خلال السنوات الـ 19.

طالبان تستأنف حكمها الوحشي في أفغانستان بإعدامات علنية

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: "تلاشى الأمل في ظهور حركة طالبان بشكل لين في أفغانستان بسرعة يوم الأحد، حيث استيقظ العالم على صور لجثث معلقة على الرافعات في مدينة هرات الأفغانية".

ويقول محللون إقليميون إن اللقطات المروعة يجب أن تخفف توقعات إدارة بايدن بأن تتخذ طالبان مواقف أكثر اعتدالًا خلال فترة حكمها الثانية لأفغانستان.

وعلى مدى الأيام العديدة الماضية، حذر مراقبو حقوق الإنسان من أن حركة طالبان بدأت في التراجع بشكل كبير عن حقوق المرأة، وأقر قادة طالبان علنًا بأنهم سيستأنفون تنفيذ أحكام الإعدام وبتر الأطراف في حق المجرمين.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون والمتخصصون في السياسة الخارجية من أن تعيد طالبان في النهاية سياساتها القاسية. وتحطمت هذه الآمال في وقت متأخر من يوم السبت، عندما أفاد شهود في هرات أن طالبان عرضت علنًا ​​أربع جثث لخاطفين متهمين، علّق أحدهم على رافعة في ساحة المدينة. وانتشرت لقطات من المشهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي يومي السبت والأحد.

ويقول بعض المتخصصين إن الحادث المروع يجب أن يؤكد أسوأ المخاوف بشأن طالبان.

ألمانيا تستعد لمرحلة ما بعد أنجيلا ميركل

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "انتخبت ألمانيا، التي تتأرجح إلى اليسار لأول مرة منذ جيل، برلمانًا جديدًا يوم الأحد يستعد لاختيار مستشار ليخلف أنجيلا ميركل كزعيم لأكبر دولة في أوروبا وأكثرها ازدهارًا".

وصعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي، بقيادة وزير المالية، أولاف شولتز، من المركز الثالث إلى المركز الأول خلال الأسابيع الأخيرة.

ويبدو أنه برز كأكبر حزب في البرلمان الجديد، منهيًّا سلسلة من الهزائم في الانتخابات الفيدرالية التي تعود إلى عام 2005.

ومن المتوقع أن يكون قد حصل على 25.9 في المئة من الأصوات، مقابل 24.5 في المئة للمسيحيين الديمقراطيين المحافظين وفقًا لاستطلاع رأي أجرته محطة الإذاعة العامة ZDF.

وقال شولتز: "هذا نصر عظيم. لقد اتخذ الناخبون قرارًا واضحًا ونحن متقدمون. سننتظر النتائج النهائية ثم نبدأ العمل بشكل صحيح".

(م ش)