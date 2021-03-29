​​​​​​​صحف عالمية: أردوغان يهيّئ نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة ووضع المرأة في قطر كارثي

وتطرّقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الخطوات التي اتخذها أردوغان لكسب رأي المحافظين في الانتخابات المقبلة، وإلى الوضع المأساوي للنساء في قطر، إلى جانب الاتفاقية الإيرانية الصينية.

عين أردوغان على الانتخابات التركية المقبلة

تحدّثت صحيفة العرب نيوز السعودية عن المحاولات التي يتخذها أردوغان استعدادًا للانتخابات القادمة، وقالت: "اتّخذت الحكومة التركية عدّة مبادرات في محاولة لزيادة دعمها قبل الانتخابات العامة المقرّر إجراؤها في عام 2023.

وكانت إحدى المبادرات انسحاب تركيا الأسبوع الماضي من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وتهدف هذه الخطوة إلى إرضاء الشرائح المحافظة من الناخبين الأتراك، وأنّ الانسحاب قد يجلب بعض الأصوات الإضافية من الناخبين المحافظين، لكنّه قد يؤدي أيضًا إلى إبعاد الكثيرين في الحزب الحاكم الذين يؤيدون مكافحة العنف ضد المرأة.

وفي خطوة غير معتادة، صدر مرسوم رئاسي يعلن الانسحاب بعد منتصف الليل، ربّما كان هذا لتهدئة رد الفعل المتوقّع أن يكون سببه مرسوم آخر صدر في نفس الليلة. وكان هذا المرسوم الثاني هو عزل محافظ البنك المركزي ناجي اغبال من منصبه.

وبما أنّه كان من المتوقّع أن يتسبب ذلك في انخفاض مفاجئ في قيمة الليرة التركية، فقد أرادت الحكومة توجيه انتباه الجمهور بعيدًا عن ذلك، كما توقّعت الحكومة أن يستقر الوضع بحلول الوقت الذي يُعاد فيه فتح سوق الأسهم في صباح يوم الاثنين التالي.

وكانت الخطوة الثالثة عبارة عن إجراء قانوني بدأته المحكمة الإدارية العليا في تركيا لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا.

كانت الخطوة الرابعة هي قيام الحكومة بتجريد عمر فاروق جرغيرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، من عضويته البرلمانية.

والخطوة الخامسة كانت الكشف عن خطّة عمل لحقوق الإنسان من قِبل الحكومة، تتضمن الخطّة بعض التحسينات التي تهدف إلى كسب قلوب الناخبين، ولكن هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تتجاهل المحاكم المحلية أحكام المحكمة الدستورية ولا تتخذ الحكومة أي إجراء بشأن التزامها الملزم بتنفيذ أحكام النقض الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

سادساً، الاهتمام الذي أولاه أردوغان في تشكيل أجهزة الحزب خلال المؤتمر نصف السنوي الأسبوع الماضي، من المحتمل أن يكون هذا الفريق المنتخب حديثًا مسؤولاً عن الحزب في انتخابات عام 2023.

قد تكون الإجراءات التي يتخذها أردوغان جزءًا من استراتيجية طويلة المدى استعدادًا للانتخابات العامة لعام 2023، أو حتى التحضير لانتخابات مبكّرة مفاجئة".

النساء القطريات لجماعة حقوقية: نعيش في ظل نظام تمييز عنصري عميق

وبدورها صحيفة الغارديان البريطانية تناولت التمييز العنصري التي تعيشه النساء القطريات، وقالت: "يقول تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنّ قواعد ولي الأمر في دولة الخليج تحرم المرأة من حق الزواج أو السفر أو العمل أو اتخاذ قرارات بشأن أطفالها.

وتعيش النساء في قطر في ظل نظام "تمييز عميق" و يعتمد على الرجال في الحصول على إذن الزواج أو السفر أو متابعة التعليم العالي أو اتخاذ قرارات بشأن أطفالهن، وفقًا لتقرير جديد.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش، التي حلّلت لأوّل مرّة طريقة عمل النظام في الممارسة العملية، إنّ القواعد المبهمة بشأن ولاية الرجل تترك المرأة بدون حرّيات أساسية.

ونظر الباحثون في 27 قانونًا تغطّي العمل والسكن والوضع ووجدوا إنّه يجب على النساء الحصول على إذن من "الأوصياء" الذكور - الآباء والإخوة والأعمام والأزواج - لممارسة العديد من الحقوق الأساسية. لا يمكن أن يكونوا من مقدّمي الرعاية الأساسيين لأطفالهم، حتى لو كانوا مطلّقين أو توفّي والد الأبناء، وإذا لم يكن للطفل قريب ذكر ليقوم بدور الوصي، تتولّى الحكومة هذا الدور.

ووصفت النساء اللواتي تمّت مقابلتهن أثناء إعداد التقرير كيف رفض أولياء أمورهن السماح لهنّ بالقيادة أو السفر أو الدراسة أو العمل أو الزواج من شخص من اختيارهن، وتحدّث البعض عن تأثير ذلك على صحتهم العقلية، حيث ساهم في إيذاء النفس والاكتئاب والتوتر والأفكار الانتحارية.

وقالت إحدى النساء: "الفتيات باستمرار في الحجر الصحي، ما يعيشه العالم بأسره الآن، هذه حياة طبيعية للفتيات في قطر".

وقالت باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش روثنا بيغوم: "إنّ الحكومة في قطر لا تريد أن تعرف المرأة القواعد، يريدون أن يكون للرجل القوة والسيطرة، لذلك إذا تم تغيير القوانين، فإنّ الحكومة لا تبلغ النساء وعندما تفرض قيودًا لا تخبرهنّ بذلك بوضوح أيضًا، توجد هذه القوانين بطريقة شائنة ويتعيّن على المرأة أن تبني قراراتها على افتراض أنّها يجب أن تكون مطيعة للرجل".

إيران والصين توقّعان اتفاقية اقتصادية وأمنية تتحدى الضغوط الأمريكية

أمّا صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية فتطرّقت إلى العلاقات الإيرانية الصينية بعد توقيع اتفاقية بينهما، وقالت: "وقّعت إيران والصين اتفاقية تعاون اقتصادي وأمني واسعة النطاق، تتحدى محاولات الولايات المتحدة لعزل إيران وتعزّز جهود طهران طويلة الأمد لتعميق العلاقات الدبلوماسية مع القوى الغربية.

ويسعى الاتفاق الذي استغرق إبرامه خمس سنوات، إلى تعزيز الاستثمار الصيني في البنية التحتية الإيرانية وتعميق التعاون الدفاعي.

ووقّع وزيرا الخارجية، جواد ظريف ووانغ يي، يوم السبت ما وصفه الجانبان أنّه "شراكة استراتيجية" تستمر 25 عامًا. الاتفاق الذي استغرق إعداده خمس سنوات، تم توقيعه في طهران.

لم يتم نشر تفاصيل الاتفاقية على الفور، لكن مسودّة الاتفاقية التي تم تعميمها العام الماضي تضمنت استثمارات صينية في مشاريع تتراوح بين الطاقة النووية والموانئ والسكك الحديدية والبنية التحتية الأخرى، لنقل التكنولوجيا العسكرية والاستثمار في صناعة النفط والغاز الإيرانية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، يوم السبت، إنّه مقابل الاستثمارات، ستتلقى الصين إمدادات ثابتة من النفط الإيراني، مضيفة أنّ البلدين اتفقا أيضًا على إنشاء بنك إيراني صيني، حيث يمكن لمثل هذا البنك أن يساعد طهران في التهرّب من العقوبات الأمريكية التي منعتها فعليًا من الأنظمة المصرفية العالمية".

(م ش)