​​​​​​​صحف عالمية: أردوغان يحضّر لمرحلة بايدن والاتحاد الأوروبي موحد ضد تركيا

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى سعي أردوغان لتهدئة غضب بايدن، بالإضافة إلى الاستياء الأوروبي العارم ضد تصرفات تركيا.

"أردوغان يتحضّر لمرحلة بايدن"

وبخصوص العلاقة بين تركيا وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "وعد الرئيس أردوغان بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية والقضائية التي يمكن أن تسهّل العلاقات مع الرئيس الأمريكي القادم.

وبالإضافة إلى الاهتمام بالتطورات في الولايات المتحدة، يُنظر إلى إصلاحات أردوغان أيضًا على أنها وسيلة لتهدئة مخاوف مؤيديه، لا سيما بشأن الاقتصاد.

ومنذ استقالة وزير مالية الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت شخصيات حكومية بارزة إلى تحول في نهج الاقتصاد ومجالات أخرى تعرضت فيها تركيا لانتقادات دولية مستمرة.

وبينما كان لأردوغان علاقة جيدة بالرئيس دونالد ترامب، يُنظر إلى بايدن في أنقرة على أنه نظير محتمل أكثر صعوبة.

على الرغم من أن ترامب فرض عقوبات على تركيا قبل عامين بسبب سجن قس أمريكي، إلا أنه تصرف بشكل عام كصديق لأردوغان.

وكما قاوم ترامب دعوات من الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات بسبب شراء تركيا صواريخ إس -400 الروسية العام الماضي، وبحسب ما ورد حاول التدخل في مقاضاة بنك خلق الذي تديره الدولة في تركيا بشأن انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران.

ومع ذلك، انتقد بايدن ابتعاد تركيا عن سيادة القانون والممارسات الديمقراطية، وفي مقابلة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وصف أردوغان "بالمستبد" وتعهد بدعم المعارضة التركية.

وفي هذا السياق قال إدوارد ستافورد، وهو دبلوماسي أمريكي سابق خدم في أنقرة، إن حقوق الإنسان ستكون سمة "أكثر بروزًا" في سياسة بايدن الخارجية.

وقال: "في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع من أعضاء إدارة بايدن التحدث علنًا دفاعًا عن الصحافة الحرة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعن الحقوق المتساوية للأقليات العرقية والاجتماعية".

ووفقًا ليشار ياكيس، العضو المؤسس لحزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية التركية السابق، فإن حقبة وصول أردوغان السهل إلى البيت الأبيض "تقترب من نهايتها".

وقال محمد إحسان أرسلان، المستشار المقرب من أردوغان والمرتبط جيدًا بواشنطن، لبي بي سي التركية إن الإصلاحات تشير إلى أن "هناك مشكلة في سياساتنا، إنه اعتراف".

'الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفًا أكثر صرامة بشأن تركيا'

وبدورها قالت صحيفة كاثيميريني اليونانية: "تأكد المزاج السلبي في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأنقرة خلال المؤتمر لوزراء خارجية الكتلة يوم الخميس، حيث أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن سلوك تركيا يوسع الفجوة التي تفصلها عن أوروبا وأن العودة إلى جدول الأعمال الإيجابي يفترض مسبقًا تغيير جذري في المواقف من جانب أنقرة.

وقال "إننا نعتبر الإجراءات والتصريحات الأخيرة لتركيا المتعلقة بقبرص تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتزيد من حدة التوتر".

وشدد على أن الوقت ينفد، مشيرًا إلى أن العلاقات الأوروبية التركية تقترب من مرحلة فارقة، في إشارة إلى قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 10-11 كانون الأول/ديسمبر.

وقال جوزيب بوريل "لم تكن هناك إشارات إيجابية" من أنقرة.

وأرسل وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس رسالة مماثلة، وهي أنه إذا استمرت تركيا في الاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط ستتم مناقشة العقوبات في المجلس الأوروبي في ديسمبر.

وقال "إن القرار الذي سيتم اتخاذه في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول يرجع إلى سلوك تركيا".

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، اتخذت الدول الأعضاء التي عادة ما تكون بعيدة عن الأضواء بشأن قضية تركيا (بما في ذلك إستونيا وأيرلندا وهولندا) موقفًا أكثر صرامة في مؤتمر عبر الهاتف يوم الخميس.

'إرث السياسة الخارجية الرئيسي لترامب هو إسرائيل وفلسطين'

وبخصوص الملف الإسرائيلي – الفلسطيني، قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صوّر نفسه كرئيس انعزالي يركّز على الأمريكيين، وعلى الرغم من ذلك، فإن من المحتمل أن يكون تأثيره أكبر من تأثير أي من أسلافه في إحدى قضايا السياسة الخارجية الرئيسة، ألا وهي إسرائيل وفلسطين.

وإن القائمة طويلة لما قام به ترامب في هذه القضية، ولكنها ركزت بشكل عام على تقديم تنازلات للحكومة الإسرائيلية القومية المتطرفة، وإضعاف الفلسطينيين، والضغط على الدول العربية لإنهاء العزلة الإقليمية لإسرائيل.

واعترف ترامب في وقت مبكر من ولايته بمطالبة إسرائيل بمدينة القدس المقسمة ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك، واتخذ جانبًا واضحًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشرق الأوسط.

وفي يناير/كانون الأول، ذهبت واشنطن إلى أبعد من ذلك بإصدار "رؤية للسلام" منحت حكومة إسرائيل غالبية مطالبها الإقليمية من خلال الاعتراف بمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية كجزء من إسرائيل.

واعترف ترامب أيضًا بمطالبة إسرائيل بمرتفعات الجولان، التي احتلتها القوات الإسرائيلية من سوريا ولا تزال تطالب بالسيادة عليها.

وعلى الرغم من رمزية بعض هذه الإجراءات، إلا أن تأثير هذه التحركات بالغ الأهمية لأنها كسرت الوضع الراهن للسياسة الخارجية الأمريكية الذي دام عقودًا.

(م ش)