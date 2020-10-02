​​​​​​​صحف عالمية: أردوغان وبوتين يدفعان بعضهما إلى حافة الهاوية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الخلافات التركية الروسية المتزايدة، وكذلك رفض الأخيرة مقترحًا أمريكيًّا بخصوص اتفاقية الحد من التسلح.

نيويورك تايمز: تركيا تقفز إلى صراع أجنبي آخر، هذه المرة في القوقاز

وقالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية إن أردوغان تدخل عسكريًّا في سوريا وليبيا والعراق هذا العام، ووضعته سياساته العدوانية على خلاف متزايد مع روسيا.

فعندما اندلع النزاع طويل الأمد في جنوب القوقاز هذا الأسبوع، كان أردوغان أول زعيم عالمي يخوض المعركة، حيث لم تكن مهمته تهدئة التوترات بين الأطراف المتحاربة، أذربيجان وأرمينيا.

وبدلًا من ذلك، أعلن دعمه الكامل للأذربيجانيين، واتهم أرمينيا بتجاهل جهود التفاوض على حل، كما طالب أرمينيا بالانسحاب من الأراضي التي "احتلتها" قبل 30 عامًا.

وتزود تركيا أذربيجان بالسلاح والتدريب، وهناك دلائل على أنها تشارك بنشاط في القتال، وإذا تم تأكيد التدخل التركي، حتى كدور داعم، فسيكون ذلك مجرد واحدة من الجبهات العديدة التي نشر فيها أردوغان القوات والسفن والطائرات بطريقة متزايدة هذا العام.

وتخوض تركيا حروبًا في سوريا وليبيا، وشنت عمليات عسكرية متكررة في العراق، وتضغط على مطالبات إقليمية في نزاعاتها مع اليونان وقبرص، وأثارت هذه السياسة الخارجية الأكثر عدوانية قلق حلفاء تركيا في الناتو، لكنها أكسبت أردوغان بعض الدعم في الداخل، في وقت تعاني فيه البلاد اقتصاديًّا وتضعف شعبية حزبه.

وكما هو الحال في سوريا وليبيا، يجد أردوغان نفسه في نزاع مع روسيا في القوقاز، ويرى المحللون أن الصراعات في ليبيا والقوقاز امتداد للصراع بين تركيا وروسيا في سوريا.

وكما أن هناك قلق بين العديد من الأتراك من أن أردوغان، الذي أبعد الحلفاء الأوروبيين والغربيين بسبب استبداده المتزايد، ليس لديه خطة خروج لتدخلاته.

وحذر أحمد داود أوغلو يوم الثلاثاء من أن موهبة أردوغان في تكوين أعداء والاستغناء عن القنوات الدبلوماسية الرسمية أمر خطير، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأرمينيا وأذربيجان.

وقال "اتخاذ خطوات عسكرية سيسبب مشاكل أكبر في القوقاز، ومن الواضح أنه لا يوجد تنسيق مناسب مع روسيا".

وقالت المحللة التركية لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أسلي أيدينتاسباس، "إن أردوغان لاعب شطرنج مثله مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنهما دائمًا يدفعان بعضهم البعض إلى حافة الهاوية".

وول ستريت جورنال: روسيا ترفض اقتراح ترامب للحد من التسلح

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية إن موسكو رفضت ضغوط الولايات المتحدة من أجل اتفاق لتمديد المعاهدة القديمة للحد من الأسلحة النووية أثناء التفاوض على معاهدة جديدة أوسع نطاقًا.

ورفض كبير المفاوضين الروس بشأن الحد من التسلح المتطلبات الأساسية لإدارة ترامب لمعاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية، مما وجه ضربة لآمال البيت الأبيض في إبرام اتفاق إطاري في عام الانتخابات مع موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لصحيفة وول ستريت جورنال إن مطالب إدارة ترامب بأن تغطي معاهدة مستقبلية جميع الرؤوس الحربية الروسية والصينية والأمريكية هي "من الواضح أنها ليست نقطة انطلاق بالنسبة لنا".

ذا ناشيونال: زيارة وزير الدفاع الأمريكي النادرة للجزائر تشير إلى تهديدات منطقة الساحل

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أجرى زيارة نادرة إلى الجزائر الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس بشأن ليبيا ومنطقة الساحل المضطربة.

ويشعر كلا البلدين بالقلق من التهديد الذي تشكله الجماعات المتطرفة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وتفكر الجزائر في القيام بدور عسكري أكثر نشاطًا خارج حدودها.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن إسبر والرئيس عبد المجيد تبون "اتفقا على الحفاظ على التعاون والتنسيق"، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن إسبر أعرب عن دعمه لتوسيع العلاقات العسكرية مع الجزائر.

واقترح الرئيس الجزائري الجديد تغييرات على الدستور تهدف إلى تهدئة حركة الاحتجاج المعارضة، لكن الإصلاحات ستمنح الجيش أيضًا سلطات جديدة للتدخل في الدول المجاورة.

وقال دبلوماسي غربي في الجزائر لرويترز "مارك إسبر يريد مناقشة الدور المحتمل للجيش الجزائري في المنطقة بمجرد إقرار الدستور الجديد لأنه يسمح بعمليات حفظ السلام في الخارج".

وقال مصدر جزائري إن من المتوقع أن تركز المحادثات على ليبيا حيث أدت تسع سنوات من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي إلى خلق مساحة للمسلحين في مالي حيث تحاول القوات الفرنسية المساعدة في قمع هذا تمرد.

وقال مصدر أمني جزائري "الجزائر لها نفوذ في مالي، أظهرت أنها يمكن أن تساعد، وأن الاميركيين فهموا أن التدخل العسكري الفرنسي لا يكبح الإرهاب".

(م ش)