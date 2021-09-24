​​​​​​​صحف عالمية: أردوغان ممتعض من علاقته السيئة مع واشنطن ودعوات لتطوير العلاقات الخليجية العراقية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى العلاقات الأمريكية التركية السيئة، بالإضافة إلى سعي العراق إلى مزيد من العلاقات مع دول الخليج، إلى جانب توتر العلاقات الفرنسية الأمريكية.

أردوغان: العلاقات مع بايدن بدأت سيئة

تحدثت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، عن العلاقات الأمريكية التركية السيئة، وذكرت: "قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يشعر بأن العلاقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن (لم تبدأ بداية جيدة)".

وقال أردوغان من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أتمنى أن تكون لدي علاقات ودية وليست عدائية مع الولايات المتحدة، لكن الطريقة التي تسير بها الأمور بين اثنين من حلفاء الناتو، ليست مبشّرة في الوقت الحالي".

وقال إنه "عمل بشكل جيد" مع رؤساء الولايات المتحدة السابقين، جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب.

وقال أردوغان: "لكن لا يمكنني أن أقول إن الأمور بدأت بداية جيدة مع بايدن".

حان الوقت لتقارب خليجي مع العراق

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية، عن سعي العراق لتطوير علاقته من دول الخليج: "أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، هذا الشهر، أن العراق يقترب من إنهاء مدفوعات التعويضات الكويتية. هذه علامة بارزة نحو المصالحة بين الدولتين، ومثال على حسن نية العراق تجاه بناء علاقات سياسية واقتصادية إيجابية مع دول المنطقة، ولا سيما دول الخليج، إلى جانب الأردن ومصر. إذا رحّبت دول الخليج بالعراق بأذرع مفتوحة.

وحذّر رئيس الائتلاف الوطني العراقي، عمار الحكيم، منتصف آب، من انهيار وشيك للنظام السياسي في البلاد. واقترح سبع نقاط رئيسية لمعالجة الإخفاقات السياسية. من بين هذه النقاط، أكد بشكل خاص على إصلاح صنع السياسة الخارجية للعراق على أساس الأولويات العراقية.

على مدى العقدين الماضيين، غرق العراق في دائرة النفوذ الإيراني. كما أن القوى الدولية والإقليمية التي سعت إلى الحد من دور إيران ونفوذها في المنطقة، قد تركت العراق تحت الضغط.

في حين أنه من المرجح أن يُنظر إلى التقارب الخليجي مع العراق ضمن مجالات لعبة محصلتها صفر، لا سيما في منطقة غير آمنة بشكل متزايد، فمن الأكثر فاعلية النظر إلى هذه السياسة المحتملة من وجهة نظر ليبرالية. لذلك، يمكن لدول الخليج أن تحدد بشكل أساسي المجالات التي يمكن أن يكون فيها العراق مفيداً لاقتصاداتها، والتي قد تشمل الإنتاج إلى الخارج، والاستفادة من سوق العراق من العمالة الماهرة العاطلة عن العمل.

يحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تنشيط العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، مع بناء العلاقات مع الكويت. في الوقت نفسه، يدرك ضرورة الحفاظ على موقف متوازن مع إيران. مثل هذا الوضع يتطلب من العراق أن يوازن علاقاته الخارجية بشكل مثالي. وهذا يعني أن على الحكومة العراقية ملاءمة مصالحها في السياسة الخارجية مع احتياجات سكانها. وقامت المملكة العربية السعودية بالفعل ببناء الأسس لعلاقات أقوى مع العراق، مع افتتاح قنصلية في البصرة في عام 2019، إلى جانب حزمة دعم مالي كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

بما أن العراق يستخدم نظام حكم لامركزي، يمكن لدول الخليج وشركاتها استكشاف مثل هذه الآفاق الاقتصادية مع مختلف المحافظات العراقية، التي تديرها الحكومة الفيدرالية. يمكن أن يخلق هذا أيضاً منافسة صحية بين المحافظات العراقية، لتقديم أسعار أفضل وصفقات أكثر ملاءمة مع الشركات الخليجية، حيث يستفيد كلا الجانبين.

يحتاج العراق إلى مساعدة اقتصادية ومالية هائلة. يمكن لحزم المساعدات المالية فقط تخفيف بعض الضغط على المدى القصير. بصرف النظر عن إيران، هناك حد أدنى من الاستثمار الإقليمي في القطاع الخاص العراقي. لم يقدّم استثمار طهران في العراق فوائد اقتصادية ملحوظة، ويرجع ذلك في الغالب إلى العقوبات. يجب على دول الخليج استكشاف العراق كمنافس قابل للحياة لاستثماراتها التجارية، ويمكنها حتى الاستفادة من الأردن كوسيط لتشكيل ثالوث اقتصادي قوي".

الفرنسيون محقّون بشأن الأمريكيين

قالت صحيفة الفينانشال تايمز البريطانية عن العلاقات الفرنسية الأمريكية: "الولايات المتحدة لطالما كانت تتجاهل حلفاءها، خلال السعي لتحقيق مصلحتها الوطنية".

كما أن صفقة الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، والضجة التي أعقبتها في فرنسا، تعبّر عن أمرين بخصوص القوة الأمريكية؛ أولهما أن القدرة على بناء التحالفات تمنح الولايات المتحدة ميزة حيوية في المنافسة الجيوسياسية مع الصين، لأن بكين لديها عدد قليل من الأصدقاء الحقيقيين. وثانيهما أن الامتداد العالمي لواشنطن مترسخ عبر عدد من المعاهدات الثنائية والإقليمية.

ومع ذلك، فإن هذه الحادثة تذكير أيضاً بمدى عدم الاكتراث والقسوة التي يمكن أن تتعامل بها الولايات المتحدة مع حلفائها، مشيراً إلى أن واشنطن "لم تبتعد أبداً عن السعي وراء المصلحة الأنانية، بغضّ النظر عن تعارضها مع مصلحة حلفائها".

كما أن غضب فرنسا سببه فقدانها صفقة بقيمة 50 مليار دولار أسترالي، ما يشكل ضربة لصناعتها العسكرية، وأنها أكثر الدول الأوروبية من حيث الوجود العسكري في المحيطين الهندي والهادئ، إذ كانت تبني شراكتها الأمنية الخاصة مع أستراليا، لكن اتفاقية أوكوس حطّمت كل هذا.

كما أن بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، جعلت من نفسها شريكاً مرناً للولايات المتحدة، بينما ظلت بقية أوروبا في مأزق، إذ يمكنها أن تحاول القيام بدور الموازن بين الصين والولايات المتحدة "أو يمكنها أن تعترف بأنه عندما يكون الاختيار بين غطرسة الولايات المتحدة والهيمنة الصينية، فإنه لا يوجد سوى جانب واحد يجب أن تكون عليه".

(م ش)