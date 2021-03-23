​​​​​​​صحف عالمية: عقوبات أوروبية مرتقبة على تركيا وخلاف بين أنقرة وموسكو حول سوريا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى احتمالات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، وكذلك تصاعد حدة الخلاف بين موسكو وأنقرة على سوريا، وتزايد تعقيدات الملف النووي الإيراني مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

'الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات سياحية محتملة على تركيا'

صحيفة يوبسيرفير تحدثت عن عقوبات احتمال عقوبات أوروبية على تركيا، وقالت: "يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات محتملة على قطاع السياحة التركي قبل قمة هذا الأسبوع.

وفقًا لورقة استراتيجية الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الكتلة تدرس مجموعة واسعة من العقوبات التي من شأنها أن تستهدف قطاعات مهمة من الاقتصاد التركي.

ومن بين المقترحات إجراءات تستهدف قطاعات مهمة للاقتصاد التركي، مثل حظر توريد الخدمات السياحية، ونصائح السفر السلبية من قبل الدول الأعضاء"، حيث تعد السياحة مصدرًا مهمًّا للدخل للعديد من الشركات التركية، لكنها تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا.

وتشمل التدابير الأخرى الحد من الإقراض من هيئة الاستثمار الأوروبية والعقوبات المفروضة على الأفراد في قطاع الطاقة، ولا سيما أولئك الذين يشاركون في الحفر في المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومع ذلك، توضح وثيقة الاستراتيجية أن تركيا ستكافأ إذا واصلت طريقها في خفض التصعيد مع الاتحاد الأوروبي.

وكان أحد التدابير التي لم تكن موضع نقاش هو استمرار التمويل المقدم إلى تركيا من أجل الحفاظ على صفقة الهجرة لعام 2016 التي قللت من تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا. وانتهى الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول، لكن القادة الأوروبيون حريصون على استعادته مع أنقرة لمنع تجدد التدفقات الخارجية".

'تركيا وروسيا تصعّدان المواجهة في سوريا'

صحيفة العرب نيوز السعودية تطرقت إلى تصعيد المواجهات بين تركيا وإيران في سوريا وقالت: "طلبت تركيا مساعدة روسيا في حماية شمال غرب سوريا في أعقاب الغارات الجوية المتصاعدة في المنطقة التي يقطنها 4 ملايين شخص.

وتستهدف الهجمات أهدافًا مدنية مثل المستشفيات ومنشآت الوقود، والتي تعتبر حيوية للبنية التحتية التي تريد تركيا إنشاءها.

واستهدف صاروخ بلدة قاح في ريف إدلب الشمالي، فضلًا عن مرآب للشاحنات والمقطورات بالقرب من سرمدا، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

كما قتلت المدفعية السورية ما لا يقل عن سبعة مدنيين وأصابت طواقم طبية في هجوم على مستشفى في بلدة الأتارب التي يسيطر عليها المتمردون. وأرسلت وزارة الدفاع التركية بيانًا إلى روسيا بعد الضربة الجوية في قاح، طالبت فيه بوقف الهجمات، حيث لم يصدر تعليق فوري من الكرملين.

ويأتي طلبها في الوقت الذي تزيد فيه روسيا من ضغوطها على الكرد السوريين لمغادرة بلدة عين عيسى ذات الموقع الاستراتيجي، بينما تحاول أيضًا دفع تركيا إلى التراجع عن اكتساب المزيد من المساحة.

وقال محللون إن التحركات الروسية الأخيرة في إدلب تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأنشطة التجارية.

وقال في هذا السياق المحلل البارز في معهد نيولاينز بواشنطن نيكولاس هيراس: "تركيا لديها مناطق قليلة في سوريا حيث يمكنها فعلًا دفع الروس، حسب الحاجة".

وعلى الرغم من أن الكرد السوريين يشكلون مصدر إزعاج لسياسة روسيا لإعادة سيطرة نظام الأسد على كل سوريا، إلا أن الكرد هم أيضًا ورقة مفيدة لروسيا في المساومة مع تركيا.

وأصبحت عين عيسى، الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، نقطة اشتعال بين تركيا وروسيا.

وأعربت روسيا قبل أيام عن استيائها من التحركات التركية حول عين عيسى، معتبرة ذلك انتهاكًا لاتفاق سوتشي الموقع في أكتوبر 2019.

قال هيراس إن الوصاية الروسية على هذه المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب كانت مفيدة لروسيا وأن الأتراك، الذين يرغبون في السيطرة على تلك المناطق، كانوا على دراية بذلك جيدًا.

واضاف هيراس "الحركات التركية في هذه المناطق ترسل رسائل إلى الروس بأن الأتراك لديهم الوسائل لإضعاف يد روسيا في لعبة السيطرة على شمال سوريا".

وتوقع الخبير في العلاقات التركية الروسية أيدين سيزر، مواجهة روسيا المتزايدة التي من شأنها أن تذكر تركيا بالتزاماتها التي لم يتم الوفاء بها على جبهات مختلفة.

كما قال سيزر إن روسيا أعربت عن عدم ارتياحها بشأن رسائل تركيا الداعمة لشبه جزيرة القرم وعدم وفائها بالتزاماتها الخاصة بمشاريع الطاقة المشتركة.

وقال للصحيفة: "يجب النظر إلى التحركات الروسية في سوريا ودعمها غير المشروط لدمشق من منظور أوسع"، حيث تشعر روسيا أيضًا بعدم الارتياح إزاء تقاعس تركيا عن اتخاذ إجراء في إدلب للقضاء على جميع الجماعات الإرهابية في المنطقة بما يتماشى مع اتفاقات أستانا وسوتشي وموسكو بشأن إدلب.

لذلك، لم يصدر الكرملين حتى الآن أي بيان، بعد طلب تركيا من موسكو، يوم الأحد، المساعدة في وقف الهجمات في سوريا، فالتوترات تتصاعد وهي مواجهة متصاعدة بوعي قد تقوض الشراكة التركية الروسية في المنطقة على المدى القريب".

'زخم المتشددين في المعركة الرئاسية يعقّد محاولة بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني'

صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية قالت: "يستعد المتشددون المناهضون للولايات المتحدة للسيطرة على الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران، مما يمثل مشكلة جديدة كبيرة لإدارة بايدن في الوقت الذي تحاول فيه احتواء طموحات إيران في الحصول على أسلحة نووية وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتلوح انتخابات حزيران/ يونيو على انها فرصة رئيسة في مسعى الرئيس بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ومطالبته أن تمتثل طهران، كما تبددت الآمال في العودة السريعة للمفاوضات عندما قالت كل من واشنطن وطهران إن على الطرف الآخر اتخاذ الخطوة الأولى.

ويقول محللون إن انتصار شخصية أكثر تطرفًا من الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني في سباق يونيو قد يؤدي إلى تصعيد مطالب إيران على طاولة المفاوضات وسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مما يعرض للخطر أي أمل في إنقاذ الاتفاق النووي.

وكما يحذر المحللون من ان نافذة الدبلوماسية قد تغلق قريبًا، بعد أن قاوم بايدن المطالب الإيرانية بأن تخفف واشنطن العقوبات كخطوة أولى نحو استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي، ورفعت إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات ما قبل الاتفاق.

وحذر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مهندس خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA)، من أن الانتخابات المقبلة تمثل "قيودًا زمنية" على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإيران، والتي قال إنها "معتادة على مقاومة العقوبات الأمريكية".

ويقول محللون إن إدارة بايدن يجب أن تظل حازمة في مواجهة التهديدات الإيرانية، حيث يفضل أصحاب القوة الحقيقية في إيران - المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومجلس صيانة الدستور المحافظ من رجال الدين من حوله - اتباع نهج أكثر تشددًا بعد رئاسة روحاني التي استمرت لفترتين، والذي يقول المحللون إنه يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيًّا في المشهد السياسي الإيراني.

وقال في هذا السياق الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بهنام بن طالبلو: "إنها نتيجة محتومة إلى حد كبير أن الرئيس الإيراني القادم سيأتي من الجناح الأيمن الإيراني أو من المتشددين المتطرفين".

(م ش)