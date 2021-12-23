​​​​​​​صحف عالمية: اقتراحات لتأجيل الانتخابات الليبية لمدة شهر وواشنطن ملتزمة بحل الدولتين

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى احتمال تأجيل الانتخابات الليبية وإلى اللقاء الأميركي الفلسطيني، إلى جانب الشأن التونسي.

المجلس الانتخابي الليبي يريد تأجيل الانتخابات لمدة شهر

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز عن الانتخابات الليبية: "اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها في البلاد لمدة شهر حتى 24 كانون الثاني، وسط خلافات حول من هو المؤهل للترشح.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا في بيان إن أحد أسباب تأجيل انتخابات الجمعة هو عدم وضوح دور القضاء في تسوية الخلافات بشأن أهلية المرشحين. وهذه إشارة واضحة إلى حكم قضائي أعاد ترشيح نجل القذافي بعد أن رفضته مفوضية الانتخابات.

وقالت كلوديا جازيني، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية: "لقد شاب العملية الانتخابية برمتها مشاكل منذ البداية. الخلافات حول الأهلية، والخلافات حول بعض المرشحين، ولكن لم يتم التعامل مع هذه المشاكل أو المشاكل الأوسع حول قانون الانتخابات ومن غير المرجح أن يتم حلها في غضون شهر واحد".

وكانت الانتخابات الركيزة الأساسية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوحيد بلد ممزق وخرج من الحرب الأهلية وعقد من الفوضى والانقسام وتحقيق الاستقرار فيه.

ويحذر محللون من أن خروج الانتخابات عن مسارها يهدد بعودة ليبيا إلى الأزمة السياسية، مما سيؤدي إلى تفكيك التقدم المحرز هذا العام بتعيين حكومة وحدة وطنية بعد عملية برعاية الأمم المتحدة لتحل محل إدارتين متنافستين في الشرق والغرب. كانت مهمة حكومة الوحدة الوطنية الوحيدة هي التحضير للانتخابات لمنح الليبيين سلطة حاكمة منتخبة شرعية واحدة.

وقالت كلوديا جازيني: "ما أخاف منه هو أزمة مؤسسية كبيرة، في هذه المرحلة. هناك فصائل ترغب في استغلال هذه الفرصة للقول إننا نريد تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة الوحدة الوطنية. لذلك هناك احتمال لحدوث أزمة، مع حرية كل فرد للمطالبة بما يريده ويصبح من المستحيل إيجاد حل وسط لإرضاء الجميع".

وأغلقت المجموعات المسلحة المتناحرة، الأربعاء، الطرق في جنوب طرابلس وحشدت السلاح في المدينة، لكنها تراجعت في وقت لاحق بعد أن وافقت الحكومة على تأجيل قرار استبدال قائد الجيش في منطقة طرابلس.

ويعتبر ترشيح القذافي أيضاً "خطًا أحمر" لبعض الحكومات الغربية، وعلى الأخص الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقاً للمحللين. وقال محمد دوردة، مدير مكتب ليبيا، وهي شركة للأبحاث والاستشارات: "روسيا التي عارضت الجهود المبذولة للإطاحة بمعمر القذافي ستكون قادرة على القول، انظر، الديمقراطية أعادت أولاد القذافي". من المفهوم أن روسيا تدعم سعي سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

مرشح آخر مثير للانقسام هو عبد الحميد دبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الذي تعهد في وقت سابق بعدم الترشح وكانت أهليته موضع شك. لقد زاد الإنفاق الاجتماعي، وقدم صدقات للشباب الذين لا يستطيعون الزواج. أثار هذا اتهامات من المعارضين بأنه يستخدم الأموال الحكومية لبناء شعبيته.

بينما قبل السياسيون الليبيون الضغط الدولي لإجراء الانتخابات، قال طارق المجريسي، وهو باحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنهم ما زالوا مترددين في الالتزام بالتصويت الذي قد يخسرونه".

المبعوث الأميركي لعباس: واشنطن ملتزمة بحل الدولتين

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية عن اللقاء الفلسطيني الأميركي: "أكدت إدارة بايدن التزامها بحل الدولتين وأهمية العمل المشترك من قبل جميع الأطراف للمضي قدماً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ونُقل الالتزام لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من قبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال اجتماع في رام الله يوم الأربعاء، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وهذا الاجتماع هو الثالث من نوعه بين عباس وكبار مسؤولي إدارة بايدن في الأيام العشرة الماضية.

ووصف مسؤول في السلطة الفلسطينية اجتماع الأربعاء بأنه "إيجابي وبناء"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقال المسؤول إن السلطة الفلسطينية تواصل العمل على تعزيز علاقاتها مع الإدارة الأميركية.

وأوضحت الوكالة أن عباس أطلع المسؤول الأميركي على "آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وشدد عباس، بحسب الوكالة، على ضرورة قيام إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية والاعتداءات وإرهاب المستوطنين.

وشكا عباس خلال الاجتماع من أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية تقوض حل الدولتين وشدد على أهمية تطبيق الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل بدء عملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقالت إن عباس أشار أيضاً إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وتذليل العقبات التي تقف في طريق هذه العلاقات".

محكمة تونسية تحكم غيابياً على الرئيس السابق المرزوقي

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية في الشأن التونسي: " أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكماً غيابياً بالسجن أربع سنوات على الرئيس السابق منصف المرزوقي بعد أن انتقد الرئيس قيس سعيّد ودعا إلى الاحتجاج.

ووصف المرزوقي الذي يعيش في باريس استيلاء سعيد على السلطة في تموز بأنه انقلاب ودعا إلى الاحتجاجات ضده وحث على نقل اجتماع دولي كبير للدول الناطقة بالفرنسية من تونس.

ورفض سعيّد الاتهامات بأن استيلائه على السلطات وتعليق عمل البرلمان وخططه لتعديل الدستور هي انقلاب. وقال إنه تحرك لإنهاء الشلل السياسي الذي طال أمده وإن استفتاء سيجرى العام المقبل على دستور جديد تليها انتخابات برلمانية.

وحث المانحون الأجانب الذين يحتاجون إلى المساعدة في معالجة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة التونسية سعيّد على استعادة النظام الدستوري الطبيعي والقول إن الديمقراطية وحرية التعبير مهمان لعلاقتهم مع الدولة الواقعة شمال أفريقيا".

(م ش)