​​​​​​​صحف عالمية: انزعاج أمريكي - عربي - إسرائيلي مشترك من أفعال تركيا

تابعت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، حالة الانزعاج العربية والأمريكية والإسرائيلية من التحركات التركية في المنطقة.

جيرزواليم بوست: بومبيو يغير أسلوبه في التعامل مع تركيا

وفي هذا السياق قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً بزيارة إلى شرق البحر المتوسط، حيث التقى بالقادة اليونانيين".

وكان أيضاً في قبرص يوم 12 أيلول/سبتمبر، حيث تهدد تركيا اليونان وقبرص وتسبب توترات في شرق البحر المتوسط، كما تسببت أفعال أنقرة في قيام اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل بالعمل معاً بشكل أوثق.

ويبدو أن رحلة بومبيو توضح التزام الولايات المتحدة الجديد بالاستماع إلى أثينا ونيقوسيا، بدلاً من استرضاء عدوان أنقرة، حيث أثارت الرحلة الدهشة في أنقرة حيث اعتاد القادة الأتراك على توجيه ضربات للولايات المتحدة بالتزامن مع وجود خط مباشر مع البيت الأبيض.

ووجه بومبيو مؤخراً انتقادات لتركيا بسبب تأجيج التوتر في أذربيجان وأرمينيا لأن تركيا قالت إنها يمكن أن تدعم أذربيجان عسكرياً. كما أعرب عن قلقه من قيام أنقرة بتجنيد مرتزقة سوريين، وكثير منهم مطلوبون بتهمة النهب في عفرين وليبيا ومعروفين بالتطرف الديني، لمحاربة أرمينيا.

ولأول مرة، يبدو أن الولايات المتحدة تواجه تركيا بشأن تأجيج الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفي العام الماضي، غزت تركيا سوريا، وقصفت العراق، وهددت اليونان بإجبار اللاجئين على عبور الحدود، وأثارت التوترات في إدلب، ووقعت صفقات مع روسيا، وأرسلت أسلحة وسوريين إلى ليبيا بشكل غير قانوني، وهددت الإمارات العربية المتحدة، وانتقدت الصفقة الإسرائيلية – الإماراتية، واستضافت حماس، وشجعت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وواصلت وضع الصحفيين والسياسيين المعارضين في السجن.

العرب نيوز: أمين عام جامعة الدول العربية: التوترات التركية لن تنتهي بشكل جيد

وبدورها قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية تركيا من دورها في زيادة التوتر الإقليمي في منطقتي القوقاز والبحر المتوسط، وقال: "لن تنتهي الأمور بشكل جيد".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريح "إن تركيا تواجه مجموعة من الخلافات مع الأطراف الإقليمية والقوى العظمى لدرجة أنها لن تنتهي بخير لا لها ولا لقيادتها".

وأضاف: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتدخل عسكريًا في مصر وسوريا والعراق وليبيا. كما تدخل أردوغان في القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا، واصطدم باليونان وقبرص، وهاجم شرق البحر الأبيض المتوسط في مناطق الغاز، مما جعل دولة كبيرة ومؤثرة مثل فرنسا ترسل مقاتلات وحاملة طائرات إلى قبرص".

وقال أبو الغيط "يزعجني أن السوريين يستخدمون مرتزقة للقتال مع أذربيجان ضد أرمينيا، إنه لأمر محزن للغاية أن يستخدم أردوغان المرتزقة السوريين في قضايا لا علاقة لها بتركيا".

تايمز أوف إسرائيل: تركيا وإيران يقوضان الاستقرار في المنطقة

صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل قالت في ذات السياق: "اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي تركيا بزعزعة استقرار المنطقة والعمل ضد جهود صنع السلام، ودعا لممارسة ضغط دولي من أجل تغيير سلوك الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن تركيا وإيران تقفان في طريق تعزيز السلام، وتدعمان العدوان الإقليمي، وكل ذلك يدفع بعيداً عن الاستقرار"، في إشارة إلى تدخلات تركيا في شمال سوريا وشرق البحر المتوسط إلى جانب التدخل في ليبيا.

وأضاف غانتس في كلمته التي ألقاها بالفيديو خلال مشاركته في مؤتمر نظمه المجلس العربي للتكامل الإقليمي أنه قضية تركيا معقدة جداً، لأنها جزء من حلف شمال الأطلسي.

(م ش)