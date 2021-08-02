​​​​​​​صحف عالمية: انتقادات لقرار الانسحاب من أفغانستان وأميركا تدرس الرد على حادثة استهداف ناقلة إسرائيلية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى كلام مدير وكالة المخابرات الأميركية السابق بخصوص التداعيات السلبية للانسحاب الأميركي من أفغانستان وكذلك التهديدات الأميركية للرد على حادث استهداف ناقلة إسرائيلية، إلى جانب الأوضاع في تونس.

"الحرب التي لا نهاية لها" في أفغانستان ستستمر بعد الانسحاب الأميركي

وبخصوص الوضع المتدهور في أفغانستان قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال القائد العسكري الأميركي المتقاعد والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، ديفيد بترايوس، إن قرار إدارة بايدن بسحب القوات الأميركية من أفغانستان أمر مخزٍ، لأنه يخذل الأفغان في معركتهم اليومية ضد مضطهديهم السابقين".

وأضاف الجنرال بترايوس "الأمر غير الواضح هو ما إذا كان هناك اعتراف في واشنطن بأن الحروب التي لا نهاية لها لا تنتهي بانسحاب أو تقليص التدخل الأميركي. في حالة أفغانستان، على سبيل المثال، يبدو أن الحرب التي لا نهاية لها ستستمر. ومن المحتمل أن تزداد سوءاً، كما يبدو بالفعل".

ودافع بايدن بقوة عن قراره بسحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول نهاية هذا الشهر، قائلاً إن الشعب الأفغاني يجب أن يقرر مستقبله، بدلاً من التضحية بجيل آخر من الأميركيين في حرب لا يمكن الفوز بها.

الولايات المتحدة تلقي باللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها "انضمت الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة وإسرائيل في إلقاء اللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيّرة قاتلة الأسبوع الماضي على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل بالقرب من ساحل عمان في بحر العرب، وقالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الحلفاء لتطوير رد على الحادث".

وكان بيان وزير الخارجية أنطوني بلينكن بمثابة لغة حادة غير معتادة من إدارة بايدن، لا سيما أنها تسعى أيضاً إلى إحياء اتفاق نووي مع إيران.

وقال بلينكن "عند مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران هي من قامت بهذا الهجوم. نحن نعمل مع شركائنا للنظر في خطواتنا التالية والتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الرد المناسب، والتي ستكون وشيكة".

وبالمثل، اتهمت المملكة المتحدة وإسرائيل إيران بالهجوم المشتبه به بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن مقتل مواطن بريطاني ومواطن روماني كانا من أفراد الطاقم.

القاهرة: نثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية للتغلب على الأزمة الحالية في أسرع وقت ممكن

وبخصوص الوضع في تونس قالت صحيفة العرب نيوز السعودية "أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية".

وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة، مشيداً بدور الأخيرة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة "نتابع باهتمام كبير ما يجري في تونس وما تفعله السلطات هناك لتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد".

وأضاف: "نحن على ثقة تامة بحكمة القيادة السياسية في تونس وقدرتها على إدارة الوضع بما يحقق تطلعات شعبها".

من جهته، شدد لعمامرة على أن "ما يحدث في تونس هو شأن داخلي"، مضيفاً أن الجزائر وقفت متضامنة مع البلاد.

(م ش)