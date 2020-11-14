​​​​​​​صحف عالمية: انتقاد الحريات الدينية يزعج أنقرة ومذكرة سرية من إسبر إلى البيت الأبيض

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى زيادة التوتر بين أنقرة وواشنطن بخصوص زيارة وزير خارجية الأخيرة إلى إسطنبول، وكذلك إرسال وزير الدفاع مارك إسبر مذكرة سرية إلى البيت الأبيض هذا الشهر يعرب فيها عن مخاوفه بشأن الانسحاب الكامل من أفغانستان.

'انتقاد واشنطن للحريات الدينية في تركيا يثير غضب الأخيرة'

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية "أثار بيان أمريكي قال فيه إن وزير خارجيتها مايك بومبيو يخطط "لتعزيز موقفنا القوي من الحرية الدينية" خلال زيارته إلى إسطنبول الأسبوع المقبل، غضب أنقرة.

ومن المقرر أن يلتقي كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بطريرك الروم الأرثوذكس برثلماوس الأول، ولكنه لن يلتقي أيًّا من المسؤولين الأتراك، كما انتقدت وزارة الخارجية التركية البيان الأمريكي ووصفته بأنه "غير ملائم للغاية".

وفي هذا السياق يقول الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية ضياء ميرال: "الحرية الدينية هي مصدر قلق مشترك بين العديد من الجمهوريين، وخاصة المجتمعات الإنجيلية والشتات ذات النفوذ".

ومع ذلك، فإن التوتر المحيط بزيارة بومبيو ما هو إلا قمة جبل الجليد، ستضغط الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في أقل من ثلاثة أشهر، أيضًا على أنقرة بشأن الحرية الدينية في تركيا، وهي القضية التي أصبحت في دائرة الضوء مؤخرًا بعد قرار رجب طيب أردوغان تحويل آية صوفيا في اسطنبول إلى مسجد.

'وزير الدفاع أرسل مذكرة سرية إلى البيت الأبيض بشأن أفغانستان قبل أن يطرده ترامب'

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات، كشف الرئيس ترامب عبر تغريدة على تويتر بأنه عازم على سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول عيد الميلاد، مما أثار القلق بين كبار المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا يعملون على انسحاب تدريجي.

فالخطة الحالية المرتبطة بمفاوضات محفوفة بالمخاطر مع حركة طالبان لتوقيع اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية، لم تسفر عن التقدم الذي أراده المسؤولون الأمريكيون.

وبينما كان البنتاغون في طريقه لخفض عدد القوات إلى أقل من 5000 جندي هذا الشهر، بدا أن المفاوضات تعثرت واستمرت طالبان في شن هجمات في جميع أنحاء البلاد.

وبعد التشاور مع كبار الضباط العسكريين، أرسل وزير الدفاع مارك إسبر مذكرة سرية إلى البيت الأبيض هذا الشهر يعرب فيها عن مخاوفه بشأن التخفيضات الإضافية، وفقًا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المناقشة، وكتب إسبر أن الظروف على الأرض لم تكن على ما يرام بعد، مشيرًا إلى العنف المستمر والمخاطر المحتملة على القوات المتبقية في حالة الانسحاب السريع والضرر المحتمل للتحالفات والتخوف من تقويض المفاوضات.

'الأمم المتحدة: انتخابات 2021 في ليبيا لتوحيد البلاد'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية "يتوجه الناخبون الليبيون إلى صناديق الاقتراع يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 لانتخاب الرئيس والبرلمان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه في محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة في تونس يوم الجمعة.

وأشادت القائمة بأعمال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، ستيفاني ويليامز، بالمحادثات ووصفتها بأنها لحظة "اختراق" في الجهود المبذولة لإنهاء سنوات من القتال بين الإدارات المتنافسة.

وقالت ويليامز للصحفيين يوم الجمعة: "يتطلب الوصول إلى الانتخابات مديرًا تنفيذيًّا جديدًا لتوحيد البلاد، وهذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية فاعلة وموحدة".

وقالت ستيفاني ويليامز إن الأمم المتحدة ستدعم تخطيط وتنظيم الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر المقبل في الذكرى السبعين لإعلان استقلال ليبيا.

واجتمعت الفصائل المتناحرة في تونس العاصمة، يوم الإثنين، على مدى ستة أيام من المحادثات بهدف إنهاء الحرب بين حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس والجيش الوطني الليبي المتمركز شرق ليبيا بزعامة خليفة حفتر.

وركز ما يسمى بمنتدى الحوار السياسي الليبي الذي يضم 75 محاورًا على تشكيل حكومة انتقالية في جميع أنحاء البلاد البالغ عدد سكانها ما يقرب من 7 ملايين شخص.

كما التقى مبعوثون عسكريون من الجانبين هذا الأسبوع في مدينة سرت الساحلية بوسط ليبيا، الخط الفاصل بين القوتين، لإجراء محادثات متزامنة.

ولا يزال العديد من الليبيين متشككين بعد تعثر جهود صنع السلام السابقة، حيث شهدت البلاد ما يقرب من عقد من الفوضى وإراقة الدماء بعد انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي.

(م ش)