​​​​​​​صحف عالمية: انسحاب أردوغان من اتفاقية اسطنبول استمرار لهجومه الوحشي وعمليات التطهير ضد شعبه

تطرّقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى العداء المتزايد من قبل السلطات التركية للمرأة، بالإضافة إلى الوضع الإيراني، إلى جانب الدعوات العربية للأمم المتحدة من أجل حل قضايا المنطقة.

’كراهية أردوغان للمرأة تتجاوز كل شيء’

البداية من انتهاكات الدولة التركية لحقوق المرأة، وفي هذا السياق، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "من الصعب أن تجد شيئًا أكثر ازدراء من قرار أردوغان المفاجئ بانسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي".

ويجب أن يوقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مثل هذه المهزلة، والتي ستكون لها عواقب وخيمة ومأساوية على ما يقرب من نصف سكان تركيا، يجب عليهم تحذير أردوغان من أن إلغاء تصديق تركيا على اتفاقية اسطنبول هو ببساطة غير مقبول وسيترتب عليه عواقب وخيمة.

بالنسبة لشخص يدّعي أنه مصلح، فقد استسلم أردوغان طواعية لأهواء أقليّة من الرجال الإسلاميين المتعصبين الذين ينظرون إلى النساء على أنّهن بشر أقل شأنًا، ويخدمون الرجال الذين لا يزالون يعيشون في العصور المظلمة.

بدلًا من الوقوف ضد العنف الأسري المنتشر في بلاده، حيث تعرضت 38٪ من النساء المتزوجات للعنف من قبل أزواجهن، وقُتلت 300 امرأة العام الماضي، اختار أردوغان بلا خجل التخلّي عن الاتفاقية.

اعتبر مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، إيس أونفر، بقلق عميق أن "الانسحاب من اتفاقية اسطنبول يمثّل كارثة بالنسبة لملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد، انسحاب أردوغان من الاتفاقية هو استمرار لهجومه الوحشي وعمليات التطهير ضد شعبه".

علاوة على ذلك، فإنّ إلغاء أردوغان للمعاهدة يبعث برسالة واضحة إلى الطغاة الآخرين بأنّه يمكنهم أن يفعلوا ما يحلو لهم بالمرأة التي تتمتع بالحصانة.

في تركيا، هناك أكثر من 5000 امرأة يقبعن في السجون مع أطفالهن (780 منهن مجرّد رضع) ويتعرضن لسوء المعاملة والاغتصاب المتكرر من قبل حراس السجن.

’جامعة الدول العربية تدعو لشراكة مع الأمم المتحدة لإنهاء حروب المنطقة’

وبدورها قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الأخرى إلى إقامة شراكة عمل استراتيجية مع الجامعة والدول الأعضاء فيها.

وقال إنّ الهدف سيكون إرساء أسس "الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، على أساس فهم حقيقي للمشاكل التي تواجه المنطقة، وعلى المسؤولية الأساسية للأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي والأمان".

في غضون ذلك، قال أبو الغيط: إنّ جائحة كورونا تمثّل مشكلة إضافية لمنطقة عربية مثقلة بالفعل "بالحروب والنزاعات المسلحة واللاجئين والمشردين داخليًا وتحديات هيكلية أخرى تؤثر على أمن واستقرار العديد من بلدانها".

وحثّ أعضاء المجلس على زيادة التضامن الدولي في الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات الوباء وكافة تكاليفه البشرية والاقتصادية والاجتماعية. وقال إنّه من الضروري إنهاء القتال الذي يمزق النسيج المجتمعي للبلدان المتنازعة.

وفي معرض تسليط الضوء على الحرب في سوريا والتدخلات الخارجية والإقليمية غير المسبوقة في هذا البلد العربي، حذّر أبو الغيط من أن فرص إخراج سوريا من دوامة الصراع المرعبة هذه ستستمر في التآكل مع مرور الوقت، وأن مخاطر انتشار الاضطرابات إلى البلدان المجاورة ستظل قائمة ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية جذرية ومتكاملة.

الاتحاد الأوروبي: إيران والولايات المتحدة مهتمتان حقًا بحل القضايا النووية

وفي الشأن الإيراني، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإمارتية: "قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنّ إيران والولايات المتحدة أبدتا اهتمامًا حقيقيًا بالتوصل إلى اتفاق وسط مواجهة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015".

وقال جوزيب بوريل: إنّ المحادثات في فيينا والتي تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية تمضي قدمًا وتركز الآن على قضايا محددة.

وأضاف بوريل: "أعتقد أن كلا الطرفين مهتم حقًا بالتوصل إلى اتفاق وأنهما ينتقلان من القضايا العامة إلى القضايا الأكثر تركيزًا".

وقال بعد اجتماع عبر الإنترنت مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل لكنّني أعتقد أن هناك نوايا حسنة حقيقية من كلا الطرفين للتوصل إلى اتفاق، وهذه أخبار جيدة".

(م ش)