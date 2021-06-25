​​​​​​​صحف عالمية: انقسام أوروبي بخصوص العلاقة مع موسكو ورئيس الاستخبارات المصرية في واشنطن

وتطرقت الصحف العالمية اليوم إلى الانقسام الحاصل بين دول أوروبا بخصوص العلاقة مع بوتين، بالإضافة إلى زيارة رئيس الاستخبارات المصرية إلى الولايات المتحدة.

الأوروبيون منقسمون حول روسيا بعد قمة بايدن مع بوتين

تحدثت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية عن رفض الدول الأوربية إجراء محادثات مع بوتين، وقالت: "رفض القادة الأوروبيون اقتراحاً من ألمانيا وفرنسا بإجراء محادثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب قمة الرئيس بايدن معه الأسبوع الماضي.

بعد اجتماع في بروكسل امتد حتى وقت مبكر من صباح الجمعة، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بياناً يدعو إلى "مشاركة انتقائية" مع روسيا ولكن دون إشارة صريحة إلى عقد قمة، وهي هزيمة نادرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

إن البرودة بين الحلفاء - إلى جانب مواجهة روسيا مع مدمرة بريطانية في البحر الأسود يوم الأربعاء - تظهر الصعوبة التي سيواجهها بايدن والزعماء الأوروبيون في استقرار العلاقات مع موسكو.

وانتقد بعض الزعماء الأوروبيين اقتراح عقد قمة، قائلين إنه قد يعطي الانطباع بأن الحملات العسكرية الروسية وزعزعة الاستقرار ضد جيرانها والغرب قد تم التغاضي عنها.

في مواجهة الشكوك، لا سيما من الدول المجاورة لروسيا، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اقتراحهما باعتباره دبلوماسية ضرورية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ترحب بفكرة عقد قمة مع زعماء أوروبا.

ودعا القادة في بيانهم المشترك موسكو إلى "إظهار المزيد من المشاركة البناءة والالتزام السياسي".

رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يختتم زيارة رفيعة المستوى لواشنطن

تناولت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى واشنطن، وقالت: "اختتم رئيس المخابرات المصرية عباس كامل زيارة رفيعة المستوى لواشنطن، حيث التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين.

وفي واشنطن، قالت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة ذا ناشيونال إن كامل أجرى محادثات مع فريق بايدن حول قضايا تتراوح بين إعادة إعمار غزة واستقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب ونزاع سد النيل مع إثيوبيا.

والتقى مع سوليفان بعد التنسيق الوثيق بين الطرفين للتوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت المصادر إن الزيارة تضمنت أيضاً اجتماعات بين كامل ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز.

وفي القاهرة، قالت مصادر أمنية مصرية إن ليبيا وسد النيل المتنازع عليه والجهود المبذولة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة تصدرت محادثات كامل في واشنطن.

وأوضحت المصادر المصرية أن جزءاً من مهمته في واشنطن خلال اليومين الماضيين كان لاستطلاع رأي إدارة بايدن حول كيفية تخطيط القاهرة للمضي قدماً في بعض قضايا السياسة الخارجية الرئيسية.

الأمم المتحدة تحث إسرائيل على وقف بناء المستوطنات على الفور

أما صحيفة العرب نيوز السعودية، فتطرقت إلى الشأن الفلسطيني، وقالت: "اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل صارخ من خلال توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلة إن المستوطنات غير قانونية وحثت الحكومة الجديدة في البلاد على وقف توسعها على الفور.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند عن تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2016 الذي أعلن أن المستوطنات "ليس لها شرعية قانونية". وطالب بوقف توسعها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهما أراض يريد الفلسطينيون ضمها لدولتهم المستقبلية.

وقال وينسلاند في إحاطة للمجلس بشأن تقرير غوتيريش المكون من 12 صفحة إنه "منزعج بشدة" من موافقة إسرائيل على خطة لإضافة 540 وحدة سكنية إلى مستوطنة هار حوما في القدس الشرقية وكذلك إنشاء بؤر استيطانية. قال إن هذا "غير قانوني أيضاً بموجب القانون الإسرائيلي".

وقال مبعوث الأمم المتحدة: "أؤكد مرة أخرى، بعبارات لا لبس فيها، أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إنها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

وأضاف: "يجب أن يتوقف تقدم جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور".

كما دعا كل من غوتيريش ووينسلاند السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم الأخرى وتهجير الفلسطينيين والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتها التنموية.

(م ش)