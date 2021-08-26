​​​​​​​صحف عالمية: أنقرة تزيد حدة التوتر الإقليمي والقاهرة تكثف حملتها ضد الإرهاب

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى مواصلة أنقرة لسلوكها الاستفزازي في المنطقة، وإلى تكثيف مصر لدعمها للحملة ضد الإرهاب، إلى جانب الوضع الأفغاني.

قاعدة الطائرات بدون طيار التركية في شمال قبرص تزيد من حدة التوترات الإقليمية

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية في تقرير لها "تعمل قاعدة جوية تستضيف طائرات تركية بدون طيار في الثلث الشمالي الانفصالي لقبرص على تصعيد القلق بين الدول المجاورة، وتعتبر أداة إضافية لعدم الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط ​​المضطربة.

وتنظر الحكومة القبرصية إلى نشر الطائرات بدون طيار كوسيلة لتركيا لمتابعة ما أسمته "الأجندة التوسعية"، باستخدام الأصول العسكرية لتوسيع نطاق انتشارها ودعم سيطرتها على منطقة يحتمل أن تحتوي على احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي.

ونشرت تركيا أسلحة ثقيلة وأكثر من 35 ألف جندي في شمال قبرص منذ تقسيم الجزيرة في عام 1974، لكن نشر الطائرات بدون طيار يوفر لتركيا قدرة هجومية أوسع وستؤدي إلى تفاقم القلق الإقليمي.

ووصف مسؤول مصري الانتشار بأنه يأتي ضمن سلسلة "الإجراءات الاستفزازية لأنقرة" التي تتطلب "رد فعل حازم" من المجتمع الدولي - خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي مصري في هذا السياق لوكالة الأسوشيتد برس "القاعدة، إلى جانب الإجراءات الأخرى في قبرص وليبيا والبحر الأبيض المتوسط​​، لن تؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. إنه أمر مقلق".

وعلى الرغم من أن إسرائيل امتنعت عن التعليق الرسمي، قال غابرييل ميتشل، وهو محلل في المعهد الإسرائيلي للدراسات الاستراتيجية الإقليمية، إن قاعدة الطائرات بدون طيار هي "تطور مقلق من شأنه أن يضيف إلى التوترات الحالية" مع تركيا".

مصر تكثف دعمها للحملة ضد الإرهاب والجماعات الإجرامية في منطقة الساحل

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية عن محاربة مصر للإرهاب: "تريد مصر تكثيف الجهود الثنائية والإقليمية لمكافحة المنظمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل وسط إفريقيا، مع التركيز على إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع المسلح.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السيراليوني ديفيد فرانسيس في القاهرة الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتواجه منطقة الساحل الأوسط، التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، واحدة من أسرع أزمات النزوح نمواً في العالم - لكنها واحدة من أكثر أزمات النزوح منسية. حيث أجبر أكثر من 2.7 مليون شخص على الفرار من ديارهم، وهناك ما لا يقل عن 13.4 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

أفغانستان: الولايات المتحدة وحلفاؤها يحذرون من تهديد إرهابي "كبير" في مطار كابول

وعن الوضع الأفغاني وقالت صحيفة الغارديان البريطانية "حذرت الولايات المتحدة الحشود التي تحاول الوصول إلى مطار كابول لمغادرة المنطقة، حيث أشارت بريطانيا وأستراليا إلى وجود "تهديد كبير" بهجوم إرهابي.

وطلبت الدول الثلاث ألا يحاول الناس السفر إلى المطار بعد الآن، وحثت موجة من تحذيرات السفر شبه المتطابقة من لندن وكانبيرا وواشنطن في وقت متأخر من يوم الأربعاء الناس المتجمعين في المنطقة على الإخلاء والانتقال إلى مكان آمن.

وكانت التحذيرات الأمنية بشأن المطار محددة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير لمواطنيها: "يجب على أولئك الموجودين عند بوابة الدير أو البوابة الشرقية أو البوابة الشمالية الآن المغادرة على الفور"، مشيرة إلى "تهديدات أمنية" غير محددة".

(م ش)