​​​​​​​صحف عالمية: أنقرة غائرة في انتهاك حقوق المرأة وبكين تستفز بايدن بشرائها النفط من خصومه

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى انسحاب أردوغان من معاهدة كانت تحمي المرأة من العنف، وكذلك استفزاز الصين للولايات المتحدة عبر شرائها كميات نفط كبيرة من إيران وفنزويلا، وإمكانية نشر عقوبات فرنسية على لبنانيين.

تركيا تنسحب من معاهدة تاريخية لحماية المرأة من العنف

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "انسحبت تركيا من أول معاهدة ملزمة في العالم لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة بموجب مرسوم رئاسي".

وتطالب اتفاقية اسطنبول لعام 2011، التي وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي، الحكومات بتبني تشريعات لمحاكمة العنف الأسري والانتهاكات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وأثار نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة من صباح السبت غضب الجماعات الحقوقية ودعوات للاحتجاجات في اسطنبول.

وقالت في هذه السياق نائبة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" جوكتشي جوكشين، إن التخلي عن المعاهدة يعني "إبقاء النساء مواطنات من الدرجة الثانية والسماح بقتلهن"، حيث لا يزال العنف المنزلي وقتل الإناث مشكلة خطيرة في تركيا.

وشبّه كريم ألتيبرماك، وهو أكاديمي ومحامي متخصص في قانون حقوق الإنسان، تمزيق الحكومة للاتفاقية بالانقلاب العسكري عام 1980.

وعلق قائلاً: "ما تم إلغاؤه الليلة ليس فقط مؤتمر اسطنبول بل إرادة البرلمان والسلطة التشريعية".

وتتهم جماعات حقوقية أردوغان باتباع تركيا ذات الغالبية المسلمة والعلمانية، رسمياً مساراً محافظاً اجتماعياً بشكل متزايد خلال 18 عاماً في السلطة.

الصين تشتري المزيد من النفط الإيراني والفنزويلي في اختبار لبايدن

فيما قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "زادت الصين بشكل حاد من وارداتها من النفط من إيران وفنزويلا في تحدٍ لاثنين من أولويات السياسة الخارجية لإدارة بايدن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، مما يقوض النفوذ الدبلوماسي الرئيسي الذي تحتاجه واشنطن لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة".

ومن المتوقع أن تستورد الصين 918 ألف برميل يوميًا من إيران في آذار/مارس، وهو أعلى حجم منذ فرض حظر نفطي أمريكي كامل على طهران قبل عامين، وفقًا لشركة بيانات السلع "Kpler".

وتم تأكيد هذا الاتجاه من قبل متتبعي الشحن الآخرين، حيث يرى بعضهم أن هذه المبيعات تبلغ مليون برميل يوميًا.

وفي هذا السياق قالت رئيسة "SVB Energy International" ومقرها واشنطن والخبيرة في صناعة النفط الإيرانية سارة فاخشوري: "إذا باعت مليون برميل يوميًا بالأسعار الحالية، فلن يكون لدى إيران حافز للتفاوض".

وسعت إدارة الرئيس بايدن إلى التواصل مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه سلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن طهران رفضت المبادرات حتى الآن.

فرنسا تدرس فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين

ومن جانبها، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "تدرس فرنسا فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين بعد أشهر من المشاحنات الداخلية، وذلك مع تصاعد انعدام الأمن بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لصحيفة ذا ناشيونال: "ندرس إمكانية فرض عقوبات، وهذا لا يعني أننا سنعاقب الجميع في الأسابيع المقبلة، لكنه يظهر أننا جادون في الرغبة في دفع الملف إلى الأمام لأن الشعب اللبناني يحتاج إلى دولة يمكنها العمل ومواجهة التحديات".

وتحدث الدبلوماسي بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيدفع باتجاه نهج جديد بشأن لبنان.

ومن الواضح أنه منذ زيارة ماكرون الأخيرة للبنان لم يحدث شيء سياسيًا، والبلد ينهار، وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي: "هناك أزمة كبيرة، وانعدام الأمن يتزايد ولا نية للمضي قدماً، يجب أن يكون هناك تغيير في المواقف وزيادة الضغط على الفاعلين السياسيين".

وقال المصدر إن فرنسا قد تفرض عقوبات مستقلة أو تتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كل شيء ممكن، إنها مجرد مسألة إجرائية، وقال إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ربما تحتاج إلى مزيد من الوقت ولكن سيكون لها تأثير أكبر.

وأضاف مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لصحيفة ذا ناشيونال إن العقوبات على لبنان قد تشبه تلك التي اتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2011 ضد القادة التونسيين والمصريين.

وإذا استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي السياسيين اللبنانيين، فسيتم تجميد أموالهم الموجودة في البنوك الأوروبية ولن يُسمح لهم بالسفر إلى أوروبا، حيث يزور كبار السياسيين اللبنانيين بانتظام الدول الأوروبية، حيث يمتلكون عقارات باهظة الثمن في أماكن مثل فرنسا.

(م ش)