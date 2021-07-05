​​​​​​​صحف عالمية: أنقرة أمام خيارات صعبة وطالبان تتقدم في أفغانستان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الخيارات الصعبة التي تواجها تركيا بعد قمتي الناتو والاتحاد الأوروبي وكذلك سيطرة طالبان على أجزاء كبيرة من أفغانستان والتي تتزامن مع الانسحاب الأمريكي من هذا البلد، وكذلك مراقبة إيران للسلوك الأمريكي في الشرق الأوسط.

خيارات تركيا الصعبة بعد قمتي الناتو والاتحاد الأوروبي

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تحليل لها: "تواجه تركيا بعض الخيارات الصعبة بعد قمتين مهمتين عقدتا الشهر الماضي. الأولى كانت قمة الناتو في 14 حزيران. وانصب اهتمام تركيا في هذا الاجتماع على المحادثات بين أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، والتي عقدت على هامش القمة. أدار الزعيمان علاقات بلديهما دون تعطيلهما، لكنهما لم يفعلا الكثير لتحسينها. القضايا المثيرة للجدل مثل نظام الدفاع الجوي S-400 وطرد تركيا من برنامج المقاتلات الفائقة F-35 لم يتم التطرق إليها أو تمت إحالتها إلى المختصين لإيجاد الحلول".

وكان الاجتماع الثاني هو قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و 25 حزيران. وركزت أكثر على الصراعات الداخلية للكتلة، والتراجع في سجل حقوق الإنسان وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا.

وبخصوص العلاقة التركية مع الاتحاد الأوروبي، كان السؤال الأهم يتعلق باللاجئين، فبالنسبة لتركيا، كانت أهم قضية في قمة الاتحاد الأوروبي هي تحديث اتحادها الجمركي مع الكتلة. ومع ذلك، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء ملموس بشأن هذا الموضوع المهم.

ويبدو أن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التركية في شرق البحر المتوسط ​​متوقفة في الوقت الحالي، فلماذا تمنح هاتان القمتان تركيا بعض الخيارات الصعبة؟.

من المحتمل أن يتدهور الوضع في البحر الأسود نتيجة لأزمتي أوكرانيا والقرم. شوهدت العلامات الأولى على ذلك أواخر الشهر الماضي، عندما أطلقت سفينة روسية على ما يبدو طلقات تحذيرية على سفينة تابعة للبحرية البريطانية، وإذا تصاعدت التوترات في البحر الأسود، فقد تنجر تركيا إلى صراع لا تريد أن تكون جزءاً منه.

ومع ذلك، نظراً لكونها دولة مشاطئة للبحر الأسود، فضلاً عن كونها راعية لاتفاقية مونترو لعام 1936 التي تنظم المرور البحري عبر المضائق التركية، لا يمكن أن تتجنب أنقرة بسهولة التورط في هذا الوضع غير المستقر. قد يؤدي هذا إلى وضع تركيا في مواجهة مع روسيا، لأنها عضو في الناتو ولا تعترف بضم شبه جزيرة القرم. كما أن لديها تعاوناً وثيقاً في مجال الصناعات الدفاعية مع أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، لم تستقر منطقة جنوب القوقاز بعد، على الرغم من جهود روسيا، فتركيا حريصة على المشاركة عن كثب في هذه المنطقة لكن روسيا تفضل أن تظل صانع اللعبة الحصري.

وتطوعت أنقرة لتولي مسؤولية أمن مطار كابول في أفغانستان، الأمر الذي سيورطها بشكل أعمق في الأزمة الأفغانية.

وتتدخل تركيا في سوريا والعراق وليبيا، وفك الارتباط أمر بالغ الصعوبة للأولى، لا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن دعمها للقضية الكردية في سوريا، الأمر الذي يشكل كابوساً لتركيا، لكن أنقرة تواصل التعاون مع واشنطن في السعي للتخلص من نظام الأسد. ففي محافظة إدلب السورية، تنخرط تركيا في تعاون صعب مع روسيا.

طالبان تتقدم في أفغانستان

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "تحرك مقاتلو طالبان للسيطرة على عشرات المناطق الجديدة في أفغانستان في الأيام الأخيرة، بعد أن أغلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عملياتها في قاعدة باغرام الجوية، محور الوجود العسكري الأمريكي منذ ما يقرب من 20 عاماً".

وأضاف نقل القاعدة الجوية إلى الجيش الأفغاني زخماً لحملة طالبان التي استعادت مناطق في شمال البلاد وشرقها وجنوبها، وفقاً لما ذكره مسؤولون وتقارير إخبارية محلية.

وقال مسؤولون أمريكيون أن عناصر طالبان سيطروا على أكثر من 100 منطقة، منها أكثر من 15 منطقة سقطت على ما يبدو تحت سيطرة طالبان في اليومين الماضيين، وفقًا لـ ToloNews.

وتتكون أفغانستان من أكثر من 400 منطقة حكومية محلية، والتي يمكن مقارنتها بالمقاطعات في الولايات المتحدة، ومراكز المقاطعات. وفرت القوات الأفغانية المحلية وسط تقدم طالبان في بعض المناطق، في حين اندلع القتال في مناطق أخرى.

ويتوجه الجنرال سكوت ميللر، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان، إلى بروكسل والدوحة بقطر للقاء مسؤولين آخرين، ومن المتوقع أن يعود إلى أفغانستان قريبًا. ومن المتوقع بعد ذلك أن يسلم قيادته في الأسابيع المقبلة. في مقابلة بثت يوم الأحد على قناة ABC News، أعرب الجنرال ميللر عن قلقه بشأن رحيل القوات الأمريكية.

وحذر الجنرال ميللر الأسبوع الماضي من احتمال اندلاع حرب أهلية في البلاد بعد رحيل القوات الأمريكية.

وأوصى كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين ومستشارين آخرين للرئيس بايدن البيت الأبيض بالحفاظ على قوة عسكرية صغيرة في أفغانستان.

إيران قلقة من تحركات بايدن القادمة في الشرق الأوسط

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية في تقرير لها: "تراقب ايران الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتأمل أن تنسحب أيضاً من مكان آخر. ومع ذلك، يبدو أن المحللين المخضرمين في إيران يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تواصل الانسحاب وستجد بدلاً من ذلك أسباباً للبقاء في العراق وسوريا وأماكن أخرى".

فإيران مهتمة بشدة بكيفية نظر بايدن إلى سوريا والوجود العسكري الأمريكي في العراق.

وتدرك إيران أن الولايات المتحدة تركز أكثر على الصين هذه الأيام، ولا تزال تتساءل عما ستفعله الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، يمكن القول أنه من سلوك الولايات المتحدة في المنطقة، يمكن الاستنتاج أن البلاد تخطط لاستراتيجية جديدة للتأثير على المنطقة: القرار الغامض بالانسحاب من أفغانستان، والتصريحات الغامضة حول الانسحاب من العراق، والمطالب الغامضة وغير المثمرة لإنهاء الحرب اليمنية، وأخيراً الطلب الغامض لحل القضية السورية وفقاً للقرار 2254 دون تجاوز الحكومة السورية الشرعية، تتضمن سلوكاً متناقضاً.

ويقول المحللون الإيرانيون، بأنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة لسحب قواتها فعلياً، ويتساءلون، هل واشنطن مستعدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية، التي تلعب دوراً عالمياً مهماً، وتسليمها إلى روسيا، أقوى منافس لأمريكا وتساءلوا عما إذا كان ذلك سيقوي روسيا؟.

تعتقد إيران أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الصراعات العسكرية. هذا من شأنه أن يقلل من فرصة أن تعزز الولايات المتحدة وجودها. إن هدف الولايات المتحدة الآن هو "إقامة علاقات وثيقة مع جيوش الدول التابعة للولايات المتحدة والسيطرة على قراراتها وأفعالها بحيث تكون جيوشها بديلاً لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

(م ش)