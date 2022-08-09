​​​​​​​صحف عالمية: الوسيط الأوروبي يقدم النص النهائي بخصوص الاتفاق النووي والصين توسع من تدريباتها العسكرية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى مفاوضات النووي الإيراني والتدريبات الصينية حول تايوان ومخاطر تدهور الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين مرة أخرى.

وسطاء الاتحاد الأوروبي يقدمون "النص النهائي" في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "قدم مسؤولو الاتحاد الأوروبي الذين توسطوا في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 "النص النهائي" للاتفاقية التي يأملون في إقناع طهران بالتوقيع عليها.

وحملت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي بدأت في فيينا الأسبوع الماضي، بصمات محاولة أخيرة لتأمين اتفاق بين إيران وإدارة بايدن بعد 15 شهراً من المحادثات غير المباشرة بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الإثنين: "ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه، وهو الآن ضمن سياق النص النهائي".

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران للتشاور.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع بوريل مساء الإثنين، إن "أي اتفاق نهائي يجب أن يفي بحقوق ومصالح الأمة الإيرانية ويضمن إزالة مستدامة وفعالة للعقوبات".

وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية الإيرانية لوكالات الأنباء المحلية إنه تم إحراز "تقدم نسبي" في المحادثات، لكنهم أضافوا أن الجمهورية الإسلامية لديها "مخاوف جدية" بشأن فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها.

وقال بوريل إن المفاوضين استغلوا محادثات فيينا "لضبط ومعالجة" عدد قليل من القضايا في نص طرحه الشهر الماضي".

الصين توسع من تدريباتها العسكرية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قالت الصين إنها ستوسع من تدريباتها العسكرية حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي بينما اتهم الجيش التايواني يوم الإثنين، بكين بشن هجمات الكترونية متواصلة ضد الجزيرة جعلت المواقع الالكترونية الرئيسة التي تديرها الحكومة يتعذر الوصول إليها.

قال الجيش الصيني، يوم الإثنين إنه سيواصل التدريبات لفترة غير محددة من الوقت بعد اختتام أربعة أيام من المناورات بين يومي الخميس والأحد، مما أظهر قدرته على حصار الجزيرة بشكل فعال.

وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي، والتي تشرف على العمليات الأقرب لتايوان، إن تدريبات يوم الإثنين، ركزت على العمليات المشتركة لمكافحة الغواصات والهجوم البحري في جميع أنحاء الجزيرة، مع نشر لقطات جديدة على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر السفن البحرية والطائرات المقاتلة المشاركة في تدريبات مشتركة".

الأمم المتحدة تحذر: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة 'هش'

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "سأل سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأمم المتحدة يوم الإثنين، متى ستقول المنظمة الدولية "كفى" وترفع الحصار عن غزة.

وبعد نحو ثلاثة أيام من العنف، لا يزال وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين ساري المفعول.

قال كبير مبعوثي الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، يوم الإثنين، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن "وقف إطلاق النار هشّ وأي استئناف للأعمال العدائية سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيجعل أي تقدم سياسي صعباً.

احتفظ الجانبان بحق الرد في حالة انتهاك وقف إطلاق النار.

وندد وينيسلاند بإطلاق الصواريخ الفلسطينية معترفاً بمخاوف إسرائيل الأمنية. وقال إن أي استخدام للقوة "يجب أن يكون متناسباً"، مع اتخاذ "جميع الخطوات الممكنة" لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقبل الاجتماع، دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الإثنين، المجلس إلى "مساءلة كاملة" لحركة الجهاد الإسلامي.

ومنذ يوم الجمعة، قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافاً في غزة، بينما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي مئات الصواريخ على إسرائيل. ساعدت مصر في التوسط في وقف إطلاق النار".

(م ش)