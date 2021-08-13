​​​​​​​صحف عالمية: الوضع مقلق في سوريا وإسرائيل متخوفة من حرب على حدودها

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الأوضاع المقلقة والمتدهورة في سوريا، وإلى الوضع في أفغانستان، وإلى التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يعرب عن قلقه من الأعمال العدائية والنقص في الامدادات

بدايةً من الشأن السوري، وفي هذا الصدد قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "أعرب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، عن قلقه المتزايد من تزايد الأعمال العدائية في جنوب البلاد، وحذر من العوز المقلق الذي يواجهه المدنيون.

وكرر الدبلوماسي النرويجي دعوته إلى وقف فوري للعنف وحث جميع الأطراف على التمسك بمبدأ حماية المدنيين.

وقال بيدرسن، في الاجتماع الذي عقد على الإنترنت يوم الخميس لفريق العمل الإنساني التابع لمجموعة دعم سوريا الدولية، إنه يجب منح وصول إنساني فوري وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق والمجتمعات المتضررة، وأن الوضع الشبيه بالحصار يجب أن ينتهي.

وقال مكتبه "هناك احتمال لزيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم يكن هناك هدوء فوري وطريق سياسي للمضي قدماً".

كما أشار إلى تصاعد العنف في شمال غرب سوريا، وتحديات الأمن المائي في الشمال الشرقي.

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ترسلان قوات للمساعدة في إخلاء سفاراتهم في كابول

وعن الوضع في أفغانستان، قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية "سترسل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوات للمساعدة في إجلاء الموظفين من سفاراتهم في كابول وذلك بالتزامن مع سيطرة طالبان على الكثير من المقاطعات في أفغانستان بعد قرار جو بايدن بسحب القوات الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها سترسل 3 آلاف جندي في غضون 24-48 ساعة القادمة، بما في ذلك طائرات يمكن أن تنقل أفراداً من العاصمة الأفغانية، ولواء دعم قوامه 3500 جندي إلى الكويت في حالة تدهور الوضع الأمني ​​بشكل أكبر.

وقالت وزارة الخارجية إنها ستسحب الدبلوماسيين بسبب التهديد الذي يمثله تقدم طالبان، مضيفة أن عدداً قليلاً فقط من الأفراد سيبقون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، للصحفيين يوم الخميس "إننا نزيد من تقليص وجودنا في كابول في ضوء الوضع الأمني ​​المتطور. ونتوقع تقليص الوجود الدبلوماسي الأساسي في أفغانستان في الأسابيع المقبلة".

وسيشمل انتشار القوات البريطانية 600 جندي لتسريع عمليات إجلاء بعض الدبلوماسيين والأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن السفارة، التي تقع على مشارف المنطقة الخضراء في كابول، سيتم نقلها إلى مكان أكثر أماناً.

الجماعات الفلسطينية في لبنان قد تسرع في المواجهة بين إسرائيل وحزب الله

وعن التصعيد الحاصل بين إسرائيل وحزب الله، قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "منذ عملية "حارس الأسوار" في غزة في أيار، ثبت أن الحدود الشمالية لإسرائيل هي الأكثر اضطراباً. تم إطلاق صواريخ على إسرائيل ثلاث مرات من لبنان ومرتين من سوريا خلال عملية غزة - وثلاث مرات أخرى منذ نهاية تموز.

ونُسبت معظم هذه الحوادث إلى منظمات فلسطينية. في آخر حدث، يوم الجمعة الماضي، عندما تم إطلاق 19 صاروخ كاتيوشا على هار دوف على الحدود اللبنانية وفي شمال هضبة الجولان، أعلن حزب الله مسؤوليته لأول مرة. ومع ذلك، يبقى اللغز قائماً: ما الذي يحدث بين مثلث حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان والمجموعات التي تنشرها إيران في سوريا؟ من الذي يقوم بعملية الإطلاق، ومن يعطي التوجيهات، ومن يوافق على الهجمات؟

بدأت المخابرات العسكرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في وضع قطع الأحجية معاً بشكل تدريجي. عمليات الإطلاق من لبنان، باستثناء الأخيرة، كانت فعلاً من عمل فلسطينيين، على ما يبدو من منطقة مخيمات اللاجئين بالقرب من صور. ومع ذلك، فإن الشكوك هي أن هذه ليست مجرد فرقة محلية، ولكنها جهد مرتبط بطريقة ما بحماس. منذ ثماني سنوات، وفقاً لبعض التقييمات، حتى قبل عملية الجرف الصامد في غزة، كانت حماس تشكل بالفعل بنية تحتية في مخيمات اللاجئين في لبنان تمكنها من إطلاق صواريخ متفرقة من الشمال أثناء المواجهة في غزة.

والآن، قد يكون هذا النشاط قد استؤنف. لم يتضح بعد ما إذا كانت أنشطة حماس في لبنان مرتبطة بمقر المنظمة في أماكن أخرى - في تركيا وقطر وغزة - ومدى عمق مشاركة الإيرانيين. لا يمكن استبعاد احتمال ظهور "آثار أقدام" إيرانية فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ الأخير، والذي ربما لم يكن حزب الله متورطًا فيه بشكل مباشر. أصبح لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الآن مركز قيادة في بيروت، مما يسهل عليه تنفيذ عمليات من هذا النوع دون المرور بحزب الله.

ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن الوضع يشكل تحدياً مزدوجاً. أولاً، لم تركز الاستخبارات حتى الآن على مراقبة الشبكات الفلسطينية في لبنان، ويلزم جمع المزيد من المعلومات إذا ثبت أنها تشكل خطراً محتملاً. ثانياً، أصبح تشابك الروابط والمصالح بين مختلف سماسرة السلطة في المنطقة أكثر تعقيداً، الآن بعد أن توقف حزب الله عن اتخاذ القرار.

وقد تؤدي الأعمال الفلسطينية في لبنان إلى تسريع الصدام بين حزب الله وإسرائيل. بالنسبة للقيادة الشمالية، قد يعني هذا إن الوضع قد يتحول إلى نمط "أيام المعركة" المتتالية بين إسرائيل وحزب الله، مع تبادل مكثف لإطلاق النار، لكن دون أن تتحول هذه الاشتباكات إلى حرب شاملة".

(م ش)