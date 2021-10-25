​​​​​​​صحف عالمية: التهديدات التركية تعمق الأزمة الإنسانية وعلاقة أنقرة والغرب إلى المزيد من التدهور

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تعمق المعاناة الإنسانية في شمال شرق سوريا بعد الجفاف والانتهاكات التركية وإغلاق المعابر الانسانية المطلة عليها، بالإضافة إلى تدهور العلاقات التركية - الغربية.

المعاناة في شمال شرق سوريا يجب أن تنتهي قبل فوات الأوان

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها: إن "شمال شرق سوريا دمرته حروب متعددة وأزمة اقتصادية، ومؤخرًا الجفاف والتلوث".

والآن بعد أن هزمت داعش جغرافيا إلى حد كبير، ووقف إطلاق نار غالبا ما ينتهك مع تركيا، يبدو أن المنطقة منسية إلى حد ما على الرغم من حقيقة أن الأزمة الإنسانية والبيئية تتعمق كل يوم.

وفي هذا العام حذرت وكالة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من الجفاف في المنطقة بسبب تغير المناخ وكذلك بسبب الحرب وقد أدى ذلك، كما كان متوقعا، إلى عواقب وخيمة. جفت روافد نهر الفرات، وفسدت المحاصيل، وقال المزارعون الذين تحدثت إليهم إنهم يخشون الحرث وزراعة بذورهم للعام المقبل، حيث من المحتمل أن تفسد مرة أخرى.

وفي الأسبوع الماضي فقط، قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن حياة الملايين معلقة بسبب انخفاض مستويات المياه في الأنهار الرئيسية، وتدمير البنية التحتية للمياه. وحثت قادة العالم على معالجة أزمة المناخ قبل الاجتماع في قمة كوبا 26 للأمم المتحدة التي تبدأ في غلاسكو الأسبوع المقبل. كما طالبوا بزيادة التمويل الإنساني.

كما أن الضغط المتزايد على المنطقة هو الوباء العالمي ونقص الإمدادات الطبية، بينما حذرت منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي من أن شمال شرق سوريا يحطم أرقامه القياسية من حيث حالات الإصابة اليومية بـ كوفيد - 19. معدلات التطعيم منخفضة للغاية.

وأحد العوامل المساهمة هو أنه في عام 2020، تم إغلاق نقطة إيصال المساعدات الدولية الوحيدة عبر الحدود إلى شمال شرق سوريا.

كما لا يزال هناك شبح الحرب الدائم أيضا، مع تصاعد التوترات في المناطق الحدودية مع تركيا، التي تتهمها الادارة الذاتية بمواصلة غارات الطائرات المسيرة وقصف بلداتها.

أردوغان يهدد بطرد 10 سفراء غربيين بمن فيهم المبعوث الأمريكي

وبخصوص التوتر التركي – الأوروبي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: "هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد السفير الأمريكي وكبار مبعوثي تسع دول غربية أخرى ممن طالبوا بالإفراج عن عثمان كافالا، في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين الحلفاء في شمال الأطلسي".

وقال أردوغان في تجمع حاشد يوم السبت في مدينة إسكيشير بغرب تركيا: "يجب إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب فيهم في الحال. أعطيت الأمر اللازم لوزير خارجيتنا وقلت ما يجب فعله".

إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فستكون بمثابة تدهور حاد في العلاقات بين تركيا والغرب، حيث العديد من الدول هي حلفاء أنقرة في منظمة حلف شمال الأطلسي. ساءت العلاقات في السنوات الأخيرة على خلفية تقارب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشراء تركيا نظامًا روسيًا مضادًا للطائرات.

في الأسبوع الماضي، وقع سفراء الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وعدة دول أوروبية بيانًا مشتركًا في الذكرى الرابعة لاعتقال كافالا يطلبون فيه من أنقرة الإفراج عنه، تماشيًا مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كانون الأول 2019، التي حكمت لصالحه وطالبت تركيا بإطلاق سراحه.

وقال البيان "التأخيرات والمخالفات الأخرى تلقي بظلالها على احترام الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".

العلاقات الصعبة بين أنقرة وواشنطن لم تتحسن في ظل إدارة بايدن. كما غضب الرئيس التركي الشهر الماضي عندما لم يلتق به الرئيس بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ازدراء للبيت الأبيض، التقى أردوغان بعد ذلك بوقت قصير مع بوتين على ساحل البحر الأسود الروسي.

ويقول أردوغان إن تركيا يمكنها تكوين شراكات مع من تشاء لأنه يعمل على تعزيز مكانة البلاد في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنها كانت على علم بالتقارير وتسعى للحصول على توضيح من وزارة الخارجية التركية.

مرشحو الانتخابات الليبية سيبدؤون التسجيل في تشرين الثاني

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة ذا ناشيونال الأمريكية: "قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد عماد السايح، إن المرشحين للانتخابات العامة في ليبيا يمكنهم التسجيل في النصف الأول من تشرين الثاني بعد انتهاء الاستعدادات.

وقال السايح في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 كانون الأول، وستجرى جولة ثانية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق.

وأضاف "نريد التأكيد على نظامنا القضائي الموقر الذي نفخر به. والذي يجب أن نشير إليه لبناء دولة القانون".

وقال: "رسالة لليبيين مفادها أن المفوضية لن تتراجع عن وعدها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

يُنظر إلى الانتخابات على أنها خطوة رئيسية نحو إنهاء الصراعات التي أعقبت سقوط الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011.

يوم الخميس، استضافت طرابلس مؤتمر الاستقرار في ليبيا، بحضور وزراء من فرنسا ومصر وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

(م ش)