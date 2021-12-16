​​​​​​​صحف عالمية: التهديد بالعقوبات الأميركية على روسيا لا طائل منها وليبيا إلى المزيد من الفوضى

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى عدم فعالية التهديد بالعقوبات الأميركية ضد روسيا، إلى جانب الانتخابات الليبية، بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني.

تقرير: حدود العقوبات الأميركية في التعامل مع روسيا أصبحت واضحة

يقول تقرير لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية حول التوتر الأميركي الروسي: "من غير المرجح أن يكون تهديد الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل فعال.

كما أن الإجراءات الاقتصادية عالية التأثير التي قد تفرضها واشنطن على موسكو في حال غزو أوكرانيا، والتي قال عنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده امتنعت عن استخدامها في الماضي، قد تشمل إعاقة قدرة روسيا على تحويل الروبل إلى عملات غربية، وإخراج روسيا من نظام الدفع السريع، وتقييد مشترياتها من الديون السيادية، وتشجيع ألمانيا على وقف خط أنابيب النفط نورد ستريم 2 الذي سيجلب الغاز من روسيا مباشرة إلى أوروبا.

.وتخضع روسيا بالفعل لعقوبات شديدة، لا نعرف ما الذي كان سيحدث لولا العقوبات، لكن لا يبدو أنها حلت أزمة أوكرانيا أو قللت من انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا أو ردعت الهجمات الإلكترونية الجديدة.

ولكن فقدت العقوبات الاقتصادية فعاليتها في عالم تسوده العولمة أيضا. فقد برزت الصين باعتبارها الفارس الأسود، تتدخل لتقديم تحويل التجارة وغيرها من الإغاثة للكيانات الخاضعة للعقوبات.

ويجعل تأثير سقوط العقوبات الاقتصادية الأميركية أقل فعالية. إذ من الأسهل على القادة فرض العقوبات بدلا من إزالتها خوفا من الظهور بمظهر ضعيف. الكونغرس هو الوحيد القادر على إلغاء العقوبات المفروضة بموجب القانون وليس بأمر تنفيذي بشكل دائم. إذا لم يكن هناك مسار موثوق به لإزالة العقوبات، فلن يكون لدى المستهدف حافز كبير للتغيير أو التفاوض.

ويقول دان دريزنر، أستاذ السياسة الدولية بجامعة تافتس إن خوف الخصوم من الولايات المتحدة، وامتلاك الزعماء الأميركيين أدوات أقل تحت تصرفهم، يعكسان الانحدار الأميركي ويحفزان ذلك.

وأضاف "إن العقوبات تستدعي الأعداء، وتزعج الحلفاء، وتفرض التكاليف على الأبرياء، وتقود المستهدفين إلى إيجاد بدائل للنظام المالي الأميركي، مما يقوّض تفوق الدولار".

كل الطرق تؤدي إلى فوضى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الليبية

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية عن الانتخابات الليبية: "كان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية الليبية، التي تهدف إلى المساعدة في توحيد الأمة بعد عقد من الحرب الأهلية، في غضون أكثر من أسبوع بقليل، لكن الدعوات تتصاعد من أجل تأخيرها.

يمكن أن يتحول أي من السيناريو - إجراء التصويت في موعده أو تأجيله - إلى انتكاسة مزعزعة للاستقرار.

ومن المقرر أن يتم التصويت في 24 كانون الأول لاختيار أول رئيس لليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتله قبل أكثر من عقد.

منذ ما يقرب من عام، كانت الانتخابات الركيزة الأساسية للجهود الدولية لإحلال السلام في الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا، ويخشى المؤيدون حدوث فراغ خطير إذا لم يتم إجراؤها في الموعد المحدد.

لكن المنتقدين يحذرون من أن المضي قدما في التصويت الآن قد يدفع بالبلاد إلى أعمال عنف جديدة. ويقولون إن ليبيا لا تزال منقسمة بشدة بين الفصائل المسلحة التي من المرجح أن ترفض أي فوز لخصومها في الانتخابات. إن وجود بعض الشخصيات الليبية الأكثر استقطابًا في السباق - بما في ذلك أحد أبناء القذافي - يجعل الأمر أكثر إثارة للانفجار.

أعلن ما يقرب من 100 شخص ترشيحاتهم، لكن مفوضية الانتخابات لم تعلن بعد عن القائمة النهائية للمرشحين بسبب الخلافات القانونية. كان ينبغي أن يعلن عن القائمة في وقت سابق من هذا الشهر.

غرقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد مقتل القذافي خلال انتفاضة 2011 بدعم من حملة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة. انقسمت السيطرة بين عدد لا يحصى من المجموعات المسلحة. لسنوات، انقسمت البلاد بين إدارات متنافسة في الشرق والغرب.

ويقول أولئك الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات إن انعدام الثقة بين الشرق والغرب لا يزال عميقًا ومتقلبًا. قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الحكومة المؤقتة لم تكن قادرة على توحيد المؤسسات الليبية، ولا سيما الجيش، وتفكيك المجموعات المسلحة أو ضمان خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

كان ينبغي تسوية هذه القضايا قبل الذهاب إلى الانتخابات. وقال المسؤول الأممي "إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد لحل ذلك".

وحذر طارق متري، المبعوث الأممي السابق لليبيا، من أنه "بدون قوات عسكرية موحدة، فإن الانتخابات تشكل تهديدًا للسلام".

مسؤولين أميركيين سابقين: على الولايات المتحدة أن تدرس الخيار العسكري ضد إيران

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية، حول الملف النووي: "قالت لجنة من مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين سابقين، إنه يتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن التفكير في الخيار العسكري كوسيلة للضغط على إيران للتراجع عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية وبرنامج الطائرات بدون طيار العدواني.

استضافت اللجنة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وشارك فيها جوزيف ليبرمان، السيناتور الأميركي السابق روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي، ومسؤولين سابقين آخرين.

أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دراسة مفصلة حول كيفية استخدام إيران للطائرات بدون طيار لضرب أهداف في لبنان والعراق واليمن والمملكة العربية السعودية، وبناء تحالفات مع الصين وروسيا وفنزويلا.

وقال ليبرمان "هذا يثير قلقا بين حلفائنا في المنطقة من أنهم لا يستطيعون الاعتماد علينا".

وأضاف: "نحن نسير في المسار الخطأ في الولايات المتحدة في جهودنا في فيينا لإعادة الدخول في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال ليبرمان: "النظام الإيراني الذي عاد الآن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا هو نظام انتهك بتهور أكثر بنود الاتفاقية إلحاحًا وأهمية، ويقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى خطير للغاية".

وأصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) ملخصًا من ست صفحات للنتائج التي توصل إليها، والذي خلص إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015 لم يكن فعالًا في إجبار النظام الإيراني على التراجع عن برنامج الأسلحة النووية أو التوسع في الطائرات بدون طيار".

(م ش)