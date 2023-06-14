​​​​​​​صحف عالمية: الصين تتغلغل في الشرق الأوسط وتعهد أوروبي بدعم غير محدود لأوكرانيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم تغلغل الصين في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني.

الشركات الصينية تتطلع إلى آفاق جديدة في الشرق الأوسط

بينما تبني الصين دورها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، تتسابق شركاتها الآن أيضاً للتوسع في منطقة أكثر انفتاحاً على منافسي الولايات المتحدة، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وهذا الأسبوع، اجتمع عدة آلاف من رجال الأعمال الصينيين، في الرياض لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا مثل الألعاب والذكاء الاصطناعي. كان أول مؤتمر أعمال عربي صيني يعقد في المملكة العربية السعودية، وتركز حول خطط المملكة لإعادة تشكيل اقتصادها في السنوات القادمة.

المؤتمر الذي استمر يومين، والذي بدأ يوم الأحد، جاء في أعقاب موجة من الأنشطة منذ أن زار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة العربية السعودية في كانون الأول ودور بكين اللاحق في التوسط في صفقة لإعادة العلاقات بين السعودية وخصمها الكبير في المنطقة، إيران. وتوافد عدد من الوفود رفيعة المستوى إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الأشهر الأخيرة.

تعهد فرنسي ألماني بولندي بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا

وتعهدت فرنسا وألمانيا وبولندا بدعم أوكرانيا عسكرياً ضد الغزو الروسي، بينما تعمل هذه الدول والقوى الغربية الأخرى على قضية "الضمانات الأمنية" التي تهدف إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا وضمان مستقبلها السيادي، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس البولندي أندريه دودا في قصر الإليزيه بباريس مساء الإثنين وسعوا لإظهار الوحدة لدعم أوكرانيا وهي تشرع في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

لكنهم قدموا القليل من التفاصيل حول المفاوضات المكثفة التي تجري الآن بين الداعمين الغربيين لأوكرانيا حول نوع الضمانات الأمنية التي سيقدمونها بمجرد انتهاء الحرب، أو ما إذا كان سيتم منح أوكرانيا جدولاً زمنياً ثابتاً للانضمام إلى الناتو.

دبلوماسي إيراني يلتقي بمسؤولين فرنسيين وألمان وبريطانيين في الإمارات

زار نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني الإمارات في إطار روح تعزيز التعاون والمشاورات السياسية، من أجل "مراجعة القضايا الإقليمية مع السلطات"، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشار في تغريدة على تويتر إلى أنه التقى أيضاً بنظرائه الأوروبيين، مما أثار الدهشة في جميع أنحاء المنطقة.

وغرد باقري قائلاً: "بعد المشاورات الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية وغير الإقليمية، التقينا بنظرائنا الألمان والفرنسيين والإنكليز في أبو ظبي وناقشنا مجموعة من القضايا والاهتمامات المشتركة". يأتي الاجتماع مع الأوروبيين في أعقاب إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فضلاً عن تقارير تفيد بأن المبعوث الأميركي بريت ماكغورك سافر إلى عمان لمناقشة قضايا تتعلق بإيران.

(م ش)