​​​​​​​صحف عالمية: الصراع يزداد في أوكرانيا على عكس اليمن ولبنان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الأوضاع المتوترة في أوكرانيا والهادئة في اليمن ولبنان.

دول الناتو توافق على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة

وبخصوص أوكرانيا، قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية " اتفقت الدول الأعضاء في الناتو على إمداد أوكرانيا بأنواع جديدة من الأسلحة المتقدمة، كما قال ممثلو التحالف، في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم جديد من جانب روسيا شرق البلاد.

جاء هذا التعهد بعد مناشدة من وزير خارجية أوكرانيا للدول الغربية بالتحرك بشكل أسرع بإمدادات جديدة، أو بدلاً من ذلك سنرى "الكثير من الناس يموتون؛ لأن هذه المساعدة جاءت بعد فوات الأوان".

بعد ستة أسابيع من إصدار فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، أمرًا بغزو أوكرانيا، انسحبت القوات الروسية إلى حد كبير من الأراضي الواقعة شمال كييف بعد فشلها في الاستيلاء على العاصمة، لكنها تعيد تجميع صفوفها وإعادة تسليحها قبل محاولة التقدم في منطقة دونباس الشرقية، بحسب المسؤولين الغربيين.

وقد أدى ذلك إلى مطالبة كييف للدول الغربية بتزويدها بمزيد من الأسلحة الثقيلة والدروع وأنظمة أكثر تقدمًا. قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه سيستغل اجتماع الناتو في بروكسل لطلب طائرات وصواريخ وعربات مدرعة وأنظمة دفاع جوي ثقيلة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس للصحفيين بعد الاجتماع إن الدول الأعضاء دعمت تقديم المزيد من الأسلحة.

وقالت: "كان هناك دعم للدول لتزويد أوكرانيا بمعدات جديدة وأثقل، حتى تتمكن من الرد على هذه التهديدات الجديدة من روسيا".

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تبحث في إرسال "أنظمة جديدة" إلى أوكرانيا.

وقال: "لن ندع أي شيء يقف في طريق حصول الأوكرانيين على ما يحتاجون إليه. نحن ننظر في جميع المجالات الآن، ليس فقط فيما قدمناه. لكن ما إذا كانت هناك أنظمة إضافية من شأنها أن تحدث فرقًا".

جاء الوعد بمزيد من المساعدات العسكرية في الوقت الذي اعترف فيه ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، بأن روسيا تكبدت "خسائر كبيرة في القوات" خلال غزوها لأوكرانيا، والذي وصفه بأنه "مأساة كبيرة لنا".

زودت الدول الأعضاء في الناتو أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار وأسلحة دفاعية أخرى قبل وأثناء الحرب. ومع ذلك، فقد رفضوا تزويدها بفئات أخرى من الأسلحة أو فرض منطقة حظر طيران، كما طالبت كييف، بسبب مخاطر إشراك روسيا في حرب أوسع.

وقال كوليبا بعد ذلك إنه "متفائل بحذر" من أن دول التحالف ستلبي مطلبه، لكنه حذر من أن التأخير قد يؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى.

وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو، إن الحلفاء وافقوا على "زيادة تعزيز" الدعم لأوكرانيا على الفور وعلى "المدى المتوسط ​​والطويل".

الرئيس اليمني يتخلى عن السلطة وسط الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأهلية

يمنياً، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "سلم الرئيس اليمني سلطاته إلى مجلس القيادة يوم الخميس، في خطوة تدعمها السعودية تهدف إلى إحياء المفاوضات مع الحوثيين لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات في البلاد.

كما أقال الرئيس عبد ربه منصور هادي نائبه قبل أن يترك منصبه. واعتبر الحوثيون المتحالفون مع إيران وبعض شركاء المملكة العربية السعودية في التحالف الرجلين عقبتين أمام الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع، والذي تقول المنظمة الدولية إنه تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

في سلسلة من التحركات التي تم تنظيمها في وقت مبكر من يوم الخميس، أيدت المملكة العربية السعودية القيادة الجديدة لليمن، وحثت على بدء محادثات السلام. وأعلنت البلاد عن 3 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة و300 مليون دولار للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين وكبير المفاوضين محمد عبد السلام إن حاضر اليمن ومستقبله سيتحدد داخل البلاد. وأضاف: "أي نشاط خارج حدودها هو بمثابة مسرحية هزلية وألعاب ترفيهية تمارسها الدول المعتدية".

تأتي الخطوات المبدئية نحو إنهاء سنوات من الجمود التكتيكي بعد أن كثف الحوثيون هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ عبر الحدود على منشآت النفط وتحلية المياه السعودية الرئيسة، مما يهدد أمن الطاقة العالمي الذي تعرض للخطر بالفعل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ترحب بتشكيل المجلس الرئاسي وحثته على الالتزام بالهدنة التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتعاون مع جهود المنظمة الدولية لإنهاء الصراع.

وقال في بيان "يجب أن تتاح الفرصة لليمنيين لتقرير مستقبل بلادهم. ونحث جميع الأطراف على اختيار طريق السلام والحوار".

قال آدم بارون، الكاتب والمحلل المتخصص في السياسة اليمنية والخليجية، إن تغيير القيادة يمثل "نقطة تحول مهمة في الصراع" ستؤدي إلى وقف التصعيد على المدى القصير.

وقال بارون: "من المحتمل أن تكون الأيام المقبلة من أهم الأحداث التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية. يبقى السؤال: هل يمكن لإعادة توحيد القوى من الخارج أن يغير الأمور على الأرض؟".

السعودية والكويت أعادتا مبعوثيهما إلى لبنان في مؤشر على تخفيف التوترات

ولبنانياً، قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية "أعلنت المملكة العربية السعودية والكويت يوم الخميس، عن عودة سفيريهما إلى لبنان في مؤشر على تحسن العلاقات التي وصلت إلى الحضيض العام الماضي عندما سحبت المملكة ودول الخليج الأخرى مبعوثيها.

كانت المملكة العربية السعودية ودول الخليج الثرية من الجهات المانحة الرئيسة للبنان، لكن العلاقات توترت لسنوات بسبب تنامي نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقالت الخارجية السعودية إن سفيرها عاد استجابة لدعوات القوى السياسية اللبنانية "المعتدلة" وبعد تصريحات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بشأن "إنهاء جميع الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية" التي تطال السعودية ودول الخليج الأخرى.

وشدد البيان السعودي لوكالة الانباء السعودية الرسمية على أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي.

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً مماثلاً، وقال مكتب ميقاتي إن مبعوث الكويت سيعود قبل نهاية الأسبوع.

وزاد الصدع الخليجي من الصعوبات التي يواجهها لبنان في الوقت الذي يكافح فيه أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها من أشد الانكماشات التي تم تسجيلها على الإطلاق.

وقال ميقاتي في تغريدة على تويتر، رحب فيها بالخطوة إن لبنان "فخور بانتمائه العربي ويؤيد أفضل العلاقات مع دول الخليج"، واصفاً إياها بالدعائم.

وتراجعت العلاقات المتدهورة إلى مستويات جديدة في تشرين الأول الماضي، بعد أن انتقد وزير لبناني سابق التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، وهو صراع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران".

(م ش)