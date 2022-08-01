​​​​​​​صحف عالمية: الصراع العالمي يشتد على الطاقة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الصراع العالمي والإقليمي على الطاقة.

مسؤول إسرائيلي: انفراجة قريبة في المحادثات الحدودية البحرية مع لبنان

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "أعرب مسؤولون إسرائيليون عن تفاؤلهم بشأن آفاق إنهاء سريع لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود بين المنطقتين الاقتصاديتين البحريتين في البلدين.

وأعرب أحد المسؤولين عن اعتقاده بأن الزيارة الحالية التي يقوم بها مبعوث الطاقة الأميركي عاموس هوشتاين إلى المنطقة قد تؤدي إلى حدوث انفراجة في المحادثات في الأسبوع المقبل.

الاتفاق الذي يتبلور سيشكل حلا وسطا بين الحل الإسرائيلي المقترح للنزاع الحدودي البحري وما كان لبنان يطالب به.

وفي الأيام الأخيرة، نقل كبار المسؤولين الأميركيين شعورًا بالتفاؤل إلى نظرائهم الإسرائيليين. في الوقت نفسه، أعرب مسؤولون في لبنان، بمن فيهم وزير خارجية البلاد، عبد الله بو حبيب، علانية عن أملهم فيما يتعلق بمستقبل المحادثات.

في إسرائيل، أعرب المسؤولون عن تقديرهم بأن التهديدات الأخيرة من قبل حزب الله اللبنانية هي مؤشر على أن المجموعة بدأت تدرك أن الاتفاق بات قريباً.

وفي كلمة ألقاها يوم الأحد، قال نصر الله إن المنظمة لا تتدخل في المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وقال إن القرار بشأن مكان ترسيم الحدود والمسؤولية عنه يقع على عاتق الحكومة اللبنانية. حزب الله يسعى فقط إلى تقوية الموقف التفاوضي للحكومة.

لكنه حذر من أن حزب الله سيقرر خطواته التالية بناء على نتائج زيارة هوشتاين لبيروت. قال: "سيتضح كل شيء، وسنقرر كيف نتصرف حيال ذلك".

في الأسبوع الماضي، عزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير قواته التي تحمي المنصة على خلفية التهديدات. في بداية شهر تموز، أرسل حزب الله أربع طائرات مسيرة باتجاه موقع التنقيب عن الغاز.

ومن المتوقع أن يصل هوشتاين، الموجود في لبنان لحضور سلسلة اجتماعات مع القيادة اللبنانية، إلى إسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع. تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى إنهاء المحادثات في أقرب وقت ممكن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق من أن حزب الله قد يستمر في تهديداته ومحاولته مهاجمة موقع كاريش في أيلول. إذا تم التوصل إلى تفاهم الآن، فقد يقلل من دافع حزب الله للعمل ضد إسرائيل".

الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات ضد شبكة عالمية تقوم بشحن النفط الإيراني

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على رجل أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة وشبكة من الشركات يشتبه في أنها تساعد في تصدير النفط الإيراني، كجزء من جهد أوسع لتصعيد الضغط الدبلوماسي على طهران مع سعي المسؤولين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وتستخدم الشركات والأفراد الخاضعون للتدقيق، عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران، وتقوم بتزوير المستندات لإخفاء منشأ الشحنة.

ومع ذلك، داخل الإدارة، لا يوجد إجماع على خطط لاستهداف هذه الأنواع من عمليات التهرب. قال مسؤولون حاليون وسابقون مطلعون على القضية إن الإدارة تريد تجديد الاتفاق النووي كوسيلة لكبح جماح خطط إيران النووية، لكنها تتعامل أيضًا مع الأثار السلبية للتأثير الاقتصادي للحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات.

ومنذ تعثر المحادثات النووية مع إيران هذا العام، فرضت الإدارة جولتين من العقوبات ضد الشركات التي تزعم أنها تهرب النفط الإيراني، وهو تصعيد يهدف إلى تذكير إيران بتكاليف عدم التفاوض. ومع ذلك، يقول بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين إن إدارة بايدن أوقفت حملة إنفاذ واسعة النطاق من أجل إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس ترامب في عام 2018.

قال مسؤول كبير في الإدارة، مشيرًا إلى الاتفاق النووي، "طالما يرفض الإيرانيون قبول الجلوس على الطاولة والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أتوقع أننا سنستمر في رؤية طرح من هذا النوع من إجراءات الإنفاذ على أساس منتظم جدًا من الآن فصاعدًا".

مع تصاعد التضخم ومخاطر الطاقة.. الغرب بدء يخفف جهوده لتقييد تجارة النفط مع روسيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "تراجعت الحكومات الأوروبية عن جهودها لتقييد تجارة النفط مع روسيا، وهو ما أدى إلى تأخير خطة لإبعاد موسكو سوق التأمين البحري الحيوي وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط الخام وتضاؤل ​​إمدادات الطاقة العالمية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي حظرًا عالميًا على توفير التأمين البحري للسفن التي تحمل النفط الروسي قبل شهرين، متوقعًا تحركًا منسقًا مع الحكومة البريطانية. ومع ذلك، لم تضع المملكة المتحدة قيودًا مماثلة بعد. تعد مشاركة المملكة المتحدة أمرًا محوريًا لفعالية أي حظر من هذا القبيل لأن لندن تقع في قلب صناعة التأمين البحري.

وفي غضون ذلك، عدلت بروكسل في أواخر تموز بعض القيود على التعامل مع الشركات الروسية المملوكة للدولة، مشيرة إلى مخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن فرض حظر عالمي فوري على التأمين البحري قد يرفع الأسعار عن طريق سحب ملايين البراميل من الخام والمنتجات البترولية الروسية من السوق.

وصرح مسؤولون أوروبيون وبريطانيون للصحيفة في أيار أن المملكة المتحدة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على تنسيق حظر على تأمين شحنات النفط الروسية.

ومع ذلك، فإن العقوبات البريطانية الأخيرة ضد روسيا، والتي وافق عليها البرلمان في تموز، تحظر فقط توفير التأمين للسفن التي تحمل النفط الروسي إلى المملكة المتحدة، وفقط بعد 31 كانون الأول. تم تقديم التشريع بعد أن وعدت الحكومة بحظر استيراد النفط الروسي من نهاية العام لكنها لا تحظر تقديم الخدمات للشحنات من روسيا إلى دول أخرى، حسبما قال مسؤولون بريطانيون.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها لا تزال تستكشف أفضل مسار للعمل. وأضافت "نحن على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا ونعمل مع حلفائنا بوتيرة سريعة لضمان إمكانية تنفيذها بأقصى قدر من التأثير على الاقتصاد الروسي".

(م ش)