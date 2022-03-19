​​​​​​​صحف عالمية: الشرخ يتعمق في العلاقات الأميركية الصينية وارتفاع معدلات الفقر في العالم

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تبعات التحرك العسكري الروسي الحالي على العلاقات الأميركية الصينية وعلى معدلات الفقر في العالم.

البيت الأبيض: بايدن يحذر الرئيس الصيني من العواقب إذا دعمت بكين روسيا في أوكرانيا

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "حذر الرئيس بايدن الزعيم الصيني شي جين بينغ من أن الصين وعلاقاتها مع الولايات المتحدة ستعاني من عواقب إذا قدمت بكين مساعدة كبيرة لروسيا في هجومها العسكري على أوكرانيا".

وخلال مؤتمر بالفيديو استمر قرابة ساعتين يوم الجمعة وركز على الأزمة الأوكرانية، أوضح بايدن لشي رد الحلفاء الموحد ضد روسيا، والعقوبات الاقتصادية المفروضة، والإدانة العالمية للغزو وانسحاب العديد من الشركات الأجنبية من السوق الروسية، بحسب مسؤول أميركي كبير.

وقال مسؤولون أميركيون إن بايدن حاول في وصف هذا الرد أن يعرض المخاطر للصين.

وقال المسؤول: "أوضح الرئيس بايدن تداعيات وعواقب تقديم الصين الدعم المادي لروسيا وهي تقاضي حربها الوحشية في أوكرانيا، ليس فقط من أجل علاقة الصين بالولايات المتحدة، ولكن بالنسبة للعالم الأوسع".

كما أعرب بايدن عن قلقه من أن الحكومة الصينية تنشر معلومات مضللة من خلال تكرار ما تصفه الولايات المتحدة بتأكيدات روسية كاذبة بأن الولايات المتحدة تدعم أبحاث الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

وسعى الإعلام الرسمي الصيني إلى تقديم الصين كصانع سلام وتقليل آثار الصراع بين الزعماء حول أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله لبايدن: "أزمة أوكرانيا شيء لا نريد رؤيته. الصراع والمواجهة ليسا في مصلحة أحد".

وأدت أوكرانيا - وشراكة شي الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - إلى زيادة الاحتكاك في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، والتي هي بالفعل مثيرة للجدل وتفتقر إلى الثقة. تريد إدارة بايدن على الأقل ردع بكين عن الانخراط بشكل أعمق مع روسيا، ولم يقدم اجتماع يوم الجمعة أي اختراق واضح أو إشارة إلى ما إذا كان شي يفكر في إعادة تقييم العلاقات مع موسكو.

وقال المسؤولون الأميركيون إن بايدن لم يقدم طلبات محددة إلى شي. عند سؤاله عن السبب، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي "على الصين أن تتخذ قراراً بنفسها حول المكان الذي تريد أن تقف فيه وكيف تريد أن تنظر كتب التاريخ إليهم وترى أفعالهم. وهذا قرار يتخذه الرئيس شي والصين".

وقالت الولايات المتحدة إن بكين تتحمل مسؤولية استخدام نفوذها مع بوتين في السعي لإنهاء الحرب. ومع ذلك، سعى شي إلى تقديم الصين كطرف محايد في الصراع، وطرف يمكنه تسهيل المفاوضات لإنهائه.

وفي النسخة الرسمية الصينية من الاجتماع، حث شي بايدن على العمل مع الصين "ليس فقط لقيادة تنمية الصين والولايات المتحدة. العلاقات على المسار الصحيح ولكن أيضاً نتحمل مسؤولياتنا الدولية الواجبة ونبذل جهوداً من أجل السلام العالمي".

ورفضت بكين حتى الآن انتقاد روسيا أو حتى وصف أفعالها في أوكرانيا بأنها غزو، معربة عن تعاطفها مع المخاوف الأمنية التي أشارت إليها موسكو على أنها من بين أسباب الهجوم العسكري. علاوة على ذلك، انتقدت الصين العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا.

وقال محللو الشؤون الدولية إنه بدون إجراءات أكثر جوهرية، من غير المرجح أن يرضي موقف بكين إدارة بايدن، ويوقف التدهور في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وقال نيل توماس، المحلل في مجموعة أوراسيا: "شي لا يريد تنفير موسكو، لكنه لا يريد أيضاً أن تنهار العلاقات الأميركية الصينية، خاصة وأن الغرب أهم بكثير للاقتصاد الصيني المتعثر من روسيا. إن قدرة شي على التنقل بين بايدن وبوتين هي اختبار كبير لقيادته".

وتراجعت العلاقات مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة في جميع المجالات بسبب مجموعة من القضايا المنتشرة، من الحرب التجارية والمنافسة للسيطرة على التقنيات الحاسمة، فضلاً عن نقاط التوتر الطويلة مثل تايوان".

التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر في العالم

وعن تبعات التحرك العسكري الروسي الاقتصادية قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "قال مركز التنمية العالمية (CGDEV)، الجمعة، إن الزيادات الهائلة في أسعار المواد الغذائية والطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ستدفع بأكثر من 40 مليون شخص إلى هوة الفقر المدقع، محذراً من قيود التصدير والعقوبات على إنتاج الغذاء الروسي".

وفي تحليل، قال مركز الأبحاث ومقره واشنطن إن أسعار السلع الغذائية منذ بداية الصراع قد ارتفعت فوق المستويات التي شهدتها ارتفاعات الأسعار في عامي 2007 و2010. واستشهدت بأبحاث البنك الدولي التي أظهرت أن الارتفاع الحاد عام 2007، ربما دفع 155 مليون شخص نحو الفقر المدقع، وأظهر بحث منفصل أن حادثة عام 2010 دفعت 44 مليوناً إلى هوة الفقر المدقع.

وكتب باحثو CGDEV: "الزيادات في الأسعار التي شوهدت حتى الآن بنفس حجم الزيادات عام 2010، ويشير تحليلنا إلى أن 40 مليون شخص على الأقل سيدفعون إلى براثن الفقر المدقع بحلول عام 2022".

ويعرّف البنك الدولي الفقر المدقع بأنه العيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم.

وقال الباحثون إن الشاغل الأكثر إلحاحاً كان للعملاء المباشرين للقمح في أوكرانيا وروسيا، اللتين تشكلان معاً أكثر من ربع صادرات القمح العالمية. وتشمل هذه مصر وإندونيسيا وبنغلاديش وباكستان وأذربيجان وتركيا، لكن الأسعار سترتفع في جميع أنحاء العالم حيث يتنافس المستوردون على الإمدادات البديلة.

وتخصص الأسر في البلدان منخفضة الدخل ما يقرب من نصف ميزانياتها للغذاء، وسيؤدي ارتفاع الأسعار إلى "اختيارات صعبة بين الغذاء والضروريات الأخرى".

مع وصول القتال إلى وسط مدينة ماريوبول.. زيلينسكي لبوتين: حان وقت التحدث

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية "قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 9000 شخص غادروا مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في اليوم الأخير".

وأشار زيلينسكي في خطاب فيديو في وقت متأخر من الليل إن القوات الروسية تتسبب عن عمد في "كارثة إنسانية" وتمنع وصول الإمدادات إلى المدن المحاصرة من أجل إجبار الأوكرانيين على التعاون معها.

وناشد الرئيس الأوكراني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات معه مباشرة، قائلاً: "حان وقت اللقاء، حان وقت التحدث. أريد أن يسمعني الجميع، لا سيما في موسكو".

وقال رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويتشينكو، لبي بي سي إن "القتال قد وصل الآن إلى وسط المدينة. بعد ثلاثة أسابيع من الغزو، تكبدت روسيا خسائر فادحة في ساحة المعركة".

وحذر رئيس استخبارات الدفاع البريطاني الجنرال جيم هوكنهول من أن روسيا تتحول إلى "استراتيجية الاستنزاف" وتنشر "الاستخدام العشوائي للقوة النارية".

(م ش)