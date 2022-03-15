​​​​​​​صحف عالمية: الرياض تتجه صوب الصين ورئيس الوزراء البريطاني يسعى إلى زيارة الأولى

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي الدول العظمى زيارة السعودية، إلى جانب قلق غربي من الحديث عن دعم عسكري صيني لروسيا.

السعودية تدعو الرئيس الصيني لزيارة المملكة وسط توتر العلاقات مع أميركا

نقلت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية عن أشخاص مطلعين إن "المملكة العربية السعودية دعت الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى تعميق العلاقات مع بكين وسط توتر العلاقات مع واشنطن.

ومن المتوقع أن تتم الرحلة بعد شهر رمضان، والذي يبدأ في أوائل نيسان من هذا العام، كما قال هؤلاء الأشخاص، في ما يمكن أن يكون أول رحلة خارجية لشي منذ بدء جائحة كوفيد -19. قال أحد الأشخاص إن الرياض تخطط لتكرار الاستقبال الحار الذي لقيه للرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017 عندما زار المملكة في أول رحلة له إلى الخارج.

قال مسؤول سعودي: "ولي العهد وشي صديقان حميمان وكلاهما يدرك أن هناك إمكانات هائلة لعلاقات أقوى. الأمر ليس مجرد أنهم سيشترون منا النفط ونشتري أسلحة منهم".

انتقادات واسعة لبوريس جونسون على خلفية سعيه زيارة السعودية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية " من المتوقع أن يزور جونسون المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى القوى الغربية للحصول على إمدادات نفطية إضافية لتخفيف اعتماد الغرب على الطاقة الروسية وإبطاء الزيادات الهائلة في الأسعار الناجمة عن العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.

فعلاقة الرئيس الأميركي جو بايدن ضعيفة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يجعل بريطانيا واحدة من القوى الغربية الأكثر قبولا لإقناع السعودية والإمارات بزيادة الإنتاج، لكن جونسون يواجه معارضة داخلية للذهاب إلى السعودية بعد أيام من قيام المملكة بقطع رأس 81 مجرما وإرهابيا في نهاية الأسبوع، وهو أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية.

ومن المؤكد أن المحكمة السعودية كانت تدرك أن عمليات القتل ستجعل زيارة جونسون أكثر صعوبة وستنظر إليها على أنها علامة على استقلال السعودية عن الغرب. كانت أيضا علامة على التحدي تجاه إيران التي كانت السعودية تحسن علاقاتها معها على مهل. الدولتان على جانبين مختلفين في الحرب الأهلية اليمنية.

فلا السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة حريصة على زيادة إنتاج النفط لأنها ستفكك اتفاقهما النفطي مع روسيا المعروف باسم أوبك+، حيث أن السعوديين قالوا إنهم لن يضخوا أكثر مما وافقوا عليه العام الماضي في إطار صفقة مع روسيا.

ويسمح هذا الاتفاق بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، لكنه لم يفعل شيئا يذكر لوقف ارتفاع أسعار النفط، وضخ السعوديون أقل من حصتهم.

كما أن هناك حالة من العداء تسود في أجزاء من الإمارات لفشل واشنطن في إظهار التضامن السريع والقوي بعد الضربات الصاروخية التي أطلقها الحوثيون في كانون الثاني والتي أصابت أبوظبي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وإلحاق أضرار بالمطار الدولي.

ونقل عن أحد المصادر قوله "قد تبدو مثل هذه الخطوات تافهة لكنها تحظى بدلالة. فأحيانا ما تكون الرسائل السهلة البسيطة هي المهمة. هذا يعني أنك لا تجري اتصالات إلا عندما تريد شيئا".

الولايات المتحدة تخبر حلفاءها أن الصين أشارت إلى انفتاحها على تقديم الدعم العسكري لروسيا

قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية "أبلغت الولايات المتحدة الحلفاء أن الصين أبدت استعدادها لتقديم مساعدة عسكرية بعد أن طلبت روسيا معدات بما في ذلك صواريخ أرض-جو لدعم غزوها لأوكرانيا، وفقًا لمسؤولين مطلعين على البرقيات الدبلوماسية الأميركية.

وقال مسؤولان مطلعان على محتوى البرقيات إن واشنطن أبلغت الحلفاء أن روسيا طلبت من الصين خمسة أنواع من المعدات، بما في ذلك صواريخ أرض جو. وكانت الفئات الأخرى هي طائرات بدون طيار، ومعدات متعلقة بالاستخبارات، وعربات مصفحة، ومركبات تستخدم في الخدمات اللوجستية والدعم.

لم تكن البرقيات، التي أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى الحلفاء في أوروبا وآسيا، محددة بشأن مستوى أو توقيت أي مساعدة قد تقدمها بكين إلى موسكو. قال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة لم تزود الحلفاء بالمعلومات الاستخباراتية التي تدعم تقييماتها.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن تقرير صحيفة الفاينانشال تايمز حول قائمة المعدات غير دقيق دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وكانت قد ذكرت الصحيفة يوم الأحد أن روسيا قدمت طلب المساعدة في وقت ما بعد بدء الصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

لقد قرع الطلب الروسي والرد الصيني أجراس الإنذار في البيت الأبيض. يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الصين تحاول مساعدة روسيا بينما يدعو كبار مسؤوليها علنًا إلى حل دبلوماسي للحرب.

قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة يوم الأحد إنها ليس لديها علم بأي طلب روسي أو رد صيني إيجابي على موسكو. كما نفت روسيا يوم الاثنين تقديم أي طلب للصين.

ورفض مسؤول دفاعي أميركي كبير القول ما إذا كانت الصين قدمت دعمًا عسكريًا بعد طلب روسيا، لكنه قال إن البنتاغون يراقب الوضع "عن كثب للغاية".

وقال المسؤول الدفاعي: "إذا اختارت الصين دعم روسيا ماديًا في هذه الحرب، فمن المحتمل أن تكون هناك عواقب على الصين".

وأضاف المسؤول: "لقد رأينا الصين تمنح بشكل أساسي موافقة ضمنية على ما تفعله روسيا برفضها الانضمام إلى العقوبات، من خلال إلقاء اللوم على الغرب والولايات المتحدة للمساعدة التي نقدمها لأوكرانيا ومن خلال الادعاء بأنهم يريدون رؤية نتيجة سلمية ولكن في الأساس لا تفعل شيئًا لتحقيقها".

قال إريك سايرز، خبير أمن آسيا في معهد أميركان إنتربرايز، إن قائمة المعدات التي طلبتها روسيا "صادمة" و "تتحدث عن يأس موسكو".

وأضاف سايرز: "إذا نقلت بكين أي شيء على القائمة، أتوقع دفعًا قويًا من الحزبين لفرض عقوبات وضوابط تصدير تركز على جيش التحرير الشعبي الصيني، لكن هذه ستكون البداية فقط".

قال إيفان ميديروس، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة جورج تاون والمستشار السابق للبيت الأبيض في آسيا، إنه سيكون "مقلقًا للغاية" إذا نقلت الصين أسلحة إلى روسيا".

(م ش)