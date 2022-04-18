​​​​​​​صحف عالمية: الرياض أجبرت الرئيس اليمني على التنحي وتدهور الاقتصاد العالمي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى إجبار السعودية للرئيس اليمني للتنحي عن منصبه، والتأثيرات السلبية للتحرك الروسي العسكري الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

مسؤولون سعوديون ويمنيون: المملكة العربية السعودية دفعت الرئيس اليمني المنتخب إلى التنحي

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن "المملكة العربية السعودية دفعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي في وقت سابق من هذا الشهر، واحتجزته السلطات السعودية في منزله في الرياض وقيدت الاتصالات معه في الأيام التي تلت ذلك، وفقًا لمسؤولين سعوديين ويمنيين".

وفي 7 نيسان، سلم هادي السلطة إلى مجلس يضم ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة، حيث تبحث المملكة العربية السعودية عن طرق لإنهاء حرب أهلية استمرت سبع سنوات في اليمن تسببت في أزمة إنسانية وأضرت بعلاقات المملكة مع واشنطن.

وعلى هامش المحادثات بين السياسيين اليمنيين في الرياض في ذلك الأسبوع، قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهادي بمرسوم كتابي بتفويض صلاحياته إلى المجلس، وفقًا لمسؤولين سعوديين ويمنيين.

وقال هؤلاء المسؤولون إن الأمير محمد أخبره أن القادة اليمنيين الآخرين اتفقوا على أن الوقت قد حان لتخليه عن السلطة.

وهدد المسؤولون السعوديون، الذين دعموا الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، بالإعلان عما قالوا إنه دليل على الفساد المزعوم أن هادي ارتكبها أثناء سعيهم لحمله على التخلي عن السلطة.

وقال مسؤول سعودي: "هادي قيد الإقامة الجبرية فعليًا في منزله في الرياض دون إمكانية الوصول إلى الهواتف". فيما قال مسؤول سعودي ثان إن قلة من السياسيين اليمنيين سُمح لهم بمقابلته بموافقة مسبقة من السلطات السعودية.

كما قال مسؤول سعودي آخر، رداً على طلب للتعليق، إن العديد من الفصائل اليمنية الموالية للحكومة فقدت الثقة في قدرة هادي على قيادة مفاوضات السلام وطلبوا من الرياض تشجيعه على الاستقالة. وأشار المسؤول إن السعودية لم تضغط عليه ونفى أن يكون رهن الإقامة الجبرية أو ممنوعاً من السفر.

وقال المسؤول السعودي: "السعودية لم تدبر عزل هادي ولم تهدد بفضح الفساد المزعوم". وأضاف أن دورها اقتصر على نقل رغبة الفصائل اليمنية التي شاركت في المحادثات اليمنية اليمنية إلى الرئيس هادي.

ونفى عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد، أن يكون هادي قيد الإقامة الجبرية لكنه قال إنه سيحتاج إلى وقت للترتيب للاتصال به.

الحرب والركود التضخمي يهددان الاقتصاد العالمي

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "سيضرب الخطر المزدوج المتمثل في تباطؤ النمو والتضخم المرتفع، أو الركود التضخمي، الاقتصاد العالمي هذا العام حيث ستؤدي حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ في التعافي من جائحة فيروس كورونا".

وستشكل ضغوط الأسعار المرتفعة، وتراجع التوسع في الإنتاج، وتراجع الثقة، عبئًا على معظم البلدان، وفقًا لأحدث مؤشر تتبع أجرته الصحيفة بالاشتراك مع معهد بروكينغز.

ونتيجة لذلك، سيترك صانعو السياسة أمام "مآزق قاتمة"، بحسب ما قاله إسوار براساد، كبير الباحثين في معهد بروكينغز.

ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته لمعظم البلدان حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي لمناقشة كيفية الاستجابة للتوقعات الاقتصادية القاتمة.

ووصفت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الحرب في أوكرانيا بأنها "نكسة هائلة" للاقتصاد العالمي.

وقال براساد إن هناك خطرًا من أن يصبح عام 2022 "فترة مشحونة من إعادة التنظيم الجيوسياسي، واضطراب الإمدادات المستمر وتقلبات الأسواق المالية، كل ذلك على خلفية ارتفاع الضغوط التضخمية ومجال محدود للمناورة السياسية".

وأضاف براساد إن كل من التكتلات الاقتصادية الثلاث الكبرى في العالم تواجه صعوبات كبيرة. في حين أن الإنفاق لا يزال قوياً في الولايات المتحدة وعاد سوق العمل إلى ظروف ما قبل الوباء، فإن التضخم يفرض صعوبات شديدة أمام تفويض مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستقرار الأسعار. قفزت وتيرة زيادة الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا عند 8.5 في المائة في آذار.

وبالنسبة لأوروبا، الأكثر تعرضاً للصراع في أوكرانيا والتي تكافح لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، انخفضت مستويات الثقة بشكل حاد.

الأوكرانيون في ماريوبول يتحدون مطالب موسكو بالاستسلام أو الموت

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "تجاهل المقاتلون الأوكرانيون المتحصنون في مصنع للصلب في آخر جيب معروف للمقاومة داخل مدينة ماريوبول إنذارًا من الروس بالاستسلام أو الموت يوم الأحد".

وسيكون سقوط ماريوبول -موقع حصار قاسٍ استمر سبعة أسابيع أدى إلى تحول جزء كبير من المدينة إلى خراب- أكبر انتصار لموسكو في الحرب حتى الآن.

وأعطت موسكو الاوكرانيين المحاصرين في المصنع مهلة للاستسلام، قائلة إن أولئك الذين سيلقون أسلحتهم "سيحافظ على حياتهم"، وهو ما رفضه الأوكرانيون كما فعلوا مع الإنذارات السابقة.

وتعهد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في برنامج هذا الأسبوع على قناة ABC: "سنقاتل بشكل مطلق حتى النهاية، من أجل الفوز، في هذه الحرب"، مضيفاً: "ليس لدينا نية للاستسلام".

(م ش)