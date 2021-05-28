​​​​​​​صحف عالمية: القاهرة تعمل على بناء علاقاتها الاستراتيجية وواشنطن تسعى الى معالجة سنوات الاهمال

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الى سعي القاهرة لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وكذلك عودة واشنطن صوب تحسين علاقاتها مع دول الشرق الأوسط بعد عدة سنوات من الاهمال.

مصر تعمل ببطء لبناء علاقاتها الاستراتيجية

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية "توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، وهي دولة صغيرة في القرن الأفريقي، وهي أول أول زيارة للسيسي، وهي جزء من شبكة العلاقات الإقليمية التي يقوم ببنائها، ومن المنتظر أن يلتقي رئيس جيبوتي.

أفادت وسائل إعلام، أن زيارة السيسي لجيبوتي، بحسب الناطق الرئاسي، "تاريخية" والأولى من نوعها. وهو مرتبط بمخاوف إقليمية أكبر لدى مصر بشأن سد في إثيوبيا. وستشهد الزيارة عقد قمة مصرية جيبوتية لبحث الملفات المختلفة المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الأمني ​​والعسكري والاقتصادي.

بدأت إثيوبيا المرحلة الثانية لملء سد النهضة العملاق هذا الشهر. تسبب السد في توترات مع مصر، التي تعمل على توثيق العلاقات العسكرية مع السودان والإمارات واليونان ودول أخرى. ينشط السيسي أيضًا في ليبيا، حيث أن نجم مصر في هذا البلد قد يكون في طريقه للنهوض بالاستقرار.

والأهم من ذلك، ساعدت مصر في التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. إنه لاعب مهم يحاول الحد من الصراع. في حين شجعت إيران وتركيا جهود حماس الحربية وحرضتا على التطرف، كما أنها اكتسبت مصداقية أكبر من واشنطن من خلال هذا الدور.

جيبوتي محطة مهمة للسفن وقاعدة استراتيجية للجيوش الغربية وغيرها. إنها مهمة لأمن القرن الأفريقي. هذا مهم لأنه يمكن أن يؤثر على إثيوبيا وإريتريا والصومال واليمن. لعبت مصر منذ فترة طويلة دورًا أقوى بكثير في اليمن في الستينيات. كل هذا مهم لأن هناك قوس استقرار في طور التكوين.

ما حققته مهمة الدبلوماسية المكوكية التي قام بها بلينكن إلى المنطقة

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية في تحليل لها "في أعقاب اندلاع القتال المميت الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أحد أهداف سياسته الرئيسية هو معالجة "سنوات إهمال" واشنطن للقضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

ولهذه الغاية، أرسل بايدن هذا الأسبوع وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، في مهمة دبلوماسية مرتبة على عجل إلى المنطقة لاستكشاف كيف يمكن لواشنطن أن تساعد في إعادة الإعمار الفلسطيني بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي المدمر.

كما يعتزم البيت الأبيض إحياء جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وشملت رحلة بلينكن التي استمرت أربعة أيام، توقفات في القدس ورام الله والقاهرة وعمان في إطار سعيه للبناء على نجاح المبادرة الدبلوماسية بقيادة مصر والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وجاءت زيارته وسط زيادة ملحوظة في النشاط الدبلوماسي في المنطقة، حيث قام وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بزيارة لمدة يوم واحد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية هذا الأسبوع.

خلال مهمته، كانت الأولوية القصوى لبلينكن هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم استئناف العنف الذي أدى إلى 11 يومًا من القتال العنيف بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولكن لتحقيق أهدافه المتمثلة في التأكد من استمرار وقف إطلاق النار والوفاء بتعهد بايدن ببناء علاقات أفضل مع الفلسطينيين، من الواضح أن بلينكن لديه عدد من التحديات المهمة التي يجب التغلب عليها، وليس أقلها علاقة إدارة بايدن المعقدة بإسرائيل.

لقد كان بايدن في مأزق للتأكيد على التزام واشنطن المستمر تجاه إسرائيل، قائلاً إن إحدى أولويات بلينكن الأولى كانت طمأنة القادة الإسرائيليين بشأن "التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل".

على الرغم من الدعوات من الديمقراطيين في الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، فقد وعد بايدن بمساعدتها في تعزيز نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الذي أثبت فعاليته في اعتراض العديد من الصواريخ التي أطلقتها حماس والتي تقدر بـ 4000 صاروخ المسلحين خلال الصراع الأخير.

ولكن من خلال إعادة التأكيد على قوة التزام واشنطن تجاه إسرائيل، سيكون بايدن قد تسبب في عدم الارتياح بين القادة الفلسطينيين، الذين ما زالوا غير مقتنعين بأن الإدارة الجديدة صادقة في إنهاء "سنوات الإهمال" في العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين.

كان السبب الرئيسي في الخلاف الأخير بين الولايات المتحدة والزعيم الفلسطيني محمود عباس هو القرار الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ردت القيادة الفلسطينية بقطع العلاقات مع إدارة ترامب، مما أدى إلى تهميشهم إلى حد كبير في المبادرة الدبلوماسية المكثفة التي أدت إلى اتفاقات إبراهيم.

كما أن عزلة حركة فتح الأكثر اعتدالًا التي يتزعمها عباس في السياسة الفلسطينية قد لعبت دورًا في مصلحة حركة حماس المتطرفة، التي ترفض التقدم الذي تم إحرازه في اتفاقيات إبراهيم، وصعدت الجولة الأخيرة من الاشتباكات مع إسرائيل.

يعتقد العديد من المراقبين أن حماس تعمدت تفاقم العنف كوسيلة لتعزيز مؤهلات قيادتها الفلسطينية.

كان من المتوقع أن تفوز حماس في الجولة الأخيرة من الانتخابات الفلسطينية قبل أن يلغيها عباس في نهاية أبريل، وقد يكون الدور البارز الذي لعبته في القتال الأخير ضد إسرائيل قد عزز قاعدة دعمها في كل من غزة والأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

وبالتالي، فإن التحدي الرئيسي الآخر الذي واجهه بلينكن أثناء قيامه بمهمته في المنطقة كان إيجاد وسيلة لتقديم مساعدة ملموسة للفلسطينيين دون أي ارتباط مع حماس، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

ويبدو أن مهمة بلينكن قد انتهت بشكل إيجابي، مع فوز المبعوث الأمريكي بالدعم الدبلوماسي وتعهدات المساعدة من الحلفاء العرب.

إحدى النتائج الإيجابية للبعثة كانت خطة إدارة بايدن لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس لتمثيل الفلسطينيين.

يجب أن يساعد ذلك في تحسين علاقات واشنطن مع القيادة الفلسطينية، وقد نال الثناء من العاهل الأردني الملك عبد الله عندما التقى بلينكن في عمان.

كما كان هناك تحسن ملحوظ في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعد أن زار بلينكن القاهرة، حيث أشاد بالدور المصري في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

البنتاغون يرسل حاملة الطائرات الوحيدة في المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية "تم إرسال حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط للمساعدة في توفير الأمن للانسحاب المستمر للقوات والمعدات الأمريكية من أفغانستان.

من المتوقع أن يظل يو إس إس رونالد ريغان في منطقة القيادة المركزية الأمريكية لمدة تصل إلى أربعة أشهر، وذلك بعد ان أمر الرئيس بايدن جميع القوات الأمريكية بالخروج من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، وقد يتم الانتهاء من الانسحاب قبل ذلك، حيث ستحل ريغان محل حاملة الطائرات الشقيقة يو إس إس دوايت دي أيزنهاور.

(م ش)