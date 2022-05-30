​​​​​​​صحف عالمية: الناتو يتهيأ للتوسع شرقا ووحدة الاتحاد الأوروبي مهددة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي الناتو التوسع شرقا، والانقسامات الحاصلة في الاتحاد الأوروبي نتيجة العقوبات على روسيا، إلى جانب الشأن اللبناني.

مسؤول بالناتو: من حق الحلف الانتشار في أوروبا الشرقية

قالت صحيفة تلغراف البريطانية "قال نائب الأمين العام للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إن الناتو لم يعد ملزمًا بالالتزامات السابقة بالتراجع عن نشر قواته في أوروبا الشرقية.

وصرح ميرسيا جيوانا ان موسكو نفسها "تخلت عن أي مضمون" في قانون التأسيس لحلف شمال الاطلسي بمهاجمة أوكرانيا ووقف الحوار مع الحلف.

وبموجب القانون التأسيسي لعام 1997، الذي يهدف إلى إعادة العلاقات بين روسيا والحلف، اتفق الجانبان على العمل "لمنع أي تهديد محتمل لتراكم القوات التقليدية في المناطق المتفق عليها في أوروبا، لتشمل أوروبا الوسطى والشرقية".

وقال جيوانا: "لقد اتخذوا قرارات، وقدموا التزامات هناك بعدم الاعتداء على الجيران، وهو ما يفعلونه، وإجراء مشاورات منتظمة مع الناتو، وهو ما لم يفعلوه".

ألمانيا تحذر من أن وحدة أوروبا "تنهار" بسبب العقوبات على روسيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " حذر وزير الاقتصاد الألماني من أن وحدة أوروبا بشأن العقوبات ضد روسيا "بدأت في الانهيار" في الوقت الذي يسلط فيه الدبلوماسيون الضوء على الانقسامات المستمرة بشأن حزمة العقوبات التي من المقرر أن تناقشها الدول الأعضاء يوم الاثنين.

وتحدث روبرت هابيك في الوقت الذي فشل فيه سفراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل يوم الأحد في الاتفاق على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضتها الكتلة ضد موسكو، بما في ذلك خطة لوقف واردات النفط الروسي التي تمنعها المجر منذ أسابيع.

وتؤكد تعليقاته على الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في إيجاد طريقة لتمديد العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا مع عدم التأثير على أجزاء من الاقتصاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير على شحنات النفط والغاز الروسي".

لبنان يستعد لمعركة طويلة على الرئاسة بعد الانتخابات

قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية " استغرق البرلمان اللبناني 46 جلسة و 29 شهرًا لانتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016، منهيًا الجمود الذي كشف الانقسامات العميقة والمتعددة في السياسة اللبنانية.

وستنتهي ولاية قائد الجيش الأسبق الذي بلغ الثمانين من العمر في تشرين الأول 2022. حتى مع وجود برلمان جديد بعد الانتخابات هذا الشهر، فإنه يمهد الطريق لانتظار مطول آخر لاختيار رئيس الدولة المقبل في لبنان.

وفي المشهد السياسي الطائفي في لبنان، حسب الاصطلاحات، الرئيس هو دائما مسيحي ماروني. قد يضيق نطاق المرشحين، لكن المنافسة ستكون صعبة على الوظيفة المسيحية العليا.

وقال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل:" ليس من السهل اختيار الرئيس. لن يكون لديك الشخص المثالي الذي تريده"، مشيرًا إلى صعوبات الحصول على الأغلبية في نظام سياسي مقسم للغاية.

وقال الجميل، وهو من أشد منتقدي حزب الله: "عليك أن تجد شخصًا معتدلًا وقادرًا على التحدث إلى الجميع وإيجاد حلول للمشكلات".

ومنذ عام 2019، عانى لبنان من انهيار اقتصادي مدمر وانخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 90 في المائة. لقد سقط الكثير من السكان في براثن الفقر، وهناك نقص واسع النطاق في الأدوية والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى".

وأشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان إلى أن قائد الجيش جوزيف عون يمكن أن يكون الحصان الأسود.

مهما كانت الأغلبية الحسابية التي تسيطر على البرلمان، فهي ليست كافية لتكوين رئيس. من المؤكد أن خسارة الانتخابات البرلمانية لها مغزى رمزي. لكن في النهاية، كما كان الحال دائمًا، سيتعين انتخاب الرئيس بعد التوصل إلى حل وسط، وسيكون على الأرجح مرشحًا لا يواجه حق النقض من أي من الأطراف الفاعلة الرئيسية".

(م ش)