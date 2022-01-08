وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى رفض الناتو لمطالب موسكو بوقف التوسع، وتداعيات المظاهرات في كازاخستان، إلى جانب الشأن الإثيوبي.

الناتو يرفض المطالب الروسية بوقف التوسع

قالت صحيفة ذا هيل الأميركية حول المطالب الروسية بوقف توسع الناتو: " قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف العسكري لن يوقف توسعه في جميع أنحاء أوروبا، رافضاً مطالب روسيا وسط الأزمة المستمرة مع أوكرانيا.

قال ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل في اجتماع لوزراء خارجية الناتو: "لن نتنازل عن المبادئ الأساسية، بما في ذلك حق كل دولة في تقرير مسارها الخاص، بما في ذلك نوع الترتيبات الأمنية التي تريد أن تكون جزءاً منها".

قال ستولتنبرغ إن الناتو على استعداد لمناقشة الحد من التسلح لكنه لن يسمح لبوتين بتقييد كيفية حماية الحلف للدول الأعضاء.

وقال أيضاً إن الناتو لا يزال قلقاً بشأن التعزيزات العسكرية الروسية، والتي إلى جانب مطالبها الجديدة "تبعث برسالة مفادها أن هناك خطراً حقيقياً لحدوث صراع مسلح جديد في أوروبا".

الكازاخ ينفون مزاعم الحكومة مع تزايد القمع: نحن غاضبون، ولسنا إرهابيين

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، عن التظاهرات في كازاخستان: "استمرت الاضطرابات العنيفة في كازاخستان مع ارتفاع حصيلة القتلى، حيث بدأت عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" بإصدار الحاكم السلطوي للبلاد أوامر "بإطلاق النار دون سابق إنذار" لقوات الأمن.

ما بدأ كاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، تحول إلى اشتباكات مسلحة متصاعدة، مما أثار مخاوف من انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة، حيث وصلت قوات من منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) بقيادة روسيا لحراسة المواقع الاستراتيجية.

يعد نشر هذه القوة التي يبلغ قوامها حوالي 3000 فرد هو الأول من نوعه، والتي تعتبر علامة قوية على توازن القوة الذي تم الحفاظ عليه بعناية حتى الآن في دولة ما بعد الاتحاد السوفييتي، التي استثمر فيها الغرب اقتصادياً وسياسياً.

لقد اتبع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وعزز سياسة سلفه، نور سلطان نزارباييف، في الحفاظ على روابط وثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا كقوة موازنة للنفوذ الروسي. في المقابل، غضت الحكومات الغربية، إلى حد ما، الطرف عن انتهاكات الحقوق المدنية من قبل النظام.

ويأتي الوجود المسلح للكرملين في كازاخستان مع استمرار التوترات في التصعيد بشأن حشد أكثر من 100000 جندي روسي على الحدود الروسية الأوكرانية. وينقسم المسؤولون الغربيون حول ما إذا كانت الأحداث في كازاخستان وأوكرانيا مرتبطة. رأى دبلوماسي أميركي سابق، خدم في آسيا الوسطى، أن الوضع "يعطي فرصة للروس لإظهار مدى سهولة تأثيرهم العسكري في بلد حيث للولايات المتحدة الكثير من مصالح الطاقة. يمكن أن يُنظر إليه على أنه تحذير للولايات المتحدة وحلفائها من أن ما يحدث في أوكرانيا يمكن أن يكون له تداعيات في أماكن أخرى".

ومع ذلك، رفض عدد من الدبلوماسيين البريطانيين أي صلات بأوكرانيا، وأكدوا أن ما كان يحدث في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى كان بمثابة إلهاء لبوتين وأيضاً سيناريو لم يكن يريده على الحدود الجنوبية لروسيا.

مع تزايد المعارضة لحكمه، يردد الرئيس توكاييف الآن مزاعم موسكو بأن "اليد الأجنبية" وراء الاضطرابات. وزعم أن "إرهابيين" تدربوا في الخارج يعملون بالتحريض على شن هجمات في المدينة الرئيسة، ألماتي.

عينار عمروف، طالب، وصف كيف تغيرت طبيعة الاحتجاجات على مدار الأسبوع. وقال إن المظاهرات كانت في البداية تتعلق بالارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود، لكن هذا تغير إلى مطالب بمزيد من الحقوق السياسية ووضع حد للفساد.

وقال عمروف إن المواجهة أصبحت أكثر عنفاً ليلة الأربعاء في ألماتي. وتابع: "كانت الشرطة قاسية وشعر الكثير من المتظاهرين الآن أنه يتعين عليهم الرد. تعرضت العديد من المباني الحكومية للهجوم، لكن هؤلاء كانوا مجرد أشخاص غاضبين، وليسوا إرهابيين أو أي شيء من هذا القبيل".

وزعمت صفية، الناشطة البالغة من العمر 23 عاماً، والتي لم ترغب في الإعلان عن اسم عائلتها، أن الحكومة كانت تحاول تصوير الاحتجاجات على أنها تمرد.

وقالت: "هذه قصص كاذبة لتبرير العمل القاسي من قبل قوات الأمن. يقولون إن المتظاهرين أطلقوا النار من بنادق. هذا ليس صحيح - إذا كان الناس يطلقون النار، فإن لديهم أجندتهم الخاصة، لا علاقة لهم بالاحتجاجات".

أثيوبيا تفرج عن قادة المعارضة وتعلن الحوار

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية في الشأن الأثيوبي: "أفادت الإذاعة الرسمية، أن أثيوبيا أفرجت عن العديد من قادة المعارضة، حيث قالت الحكومة إنها ستبدأ حواراً مع المعارضين السياسيين بعد 14 شهراً من الحرب عندما تم اعتقال آلاف الأشخاص.

ومن بين المفرج عنهم بعض قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الطرف الرئيسي الذي يقاتل الحكومة المركزية.

وقال بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي "مفتاح السلام الدائم هو الحوار. الرحمة من واجبات المنتصر الأخلاقية".

وقال ويل دافيسون، كبير المحللين الأثيوبيين في مجموعة الأزمات الدولية، إن الإعلان عبارة عن "إشارات أولية في وقت تتطلع فيه الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات جادة نحو المصالحة السياسية".

لكنه حذر من أن إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى لا يعني حسم الحرب.

(م ش)