​​​​​​​صحف عالمية: المواجهة الأميركية مع الصين تزداد وموسكو تهدد كييف عقب خسارتها السفينة في البحر الأسود

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى زيادة حدة التوترات في تايوان وأوكرانيا، إلى جانب كشف الرئيس الأوكراني عن عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا منذ بدء التحرك العسكري الروسي في بلاده.

المشرعون الأميركيون يقومون بزيارة مفاجئة لتايوان لإشارة الدعم ضد الصين

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "التقى ستة نواب أميركيين مع زعيمة تايوان يوم الجمعة، لإظهار دعمهم للديمقراطية في الجزيرة، في رحلة مفاجئة تشير إلى مزيد من التوتر بين واشنطن وبكين.

انتقد الوفد المكون من ستة أعضاء، بقيادة السيناتور ليندسي غراهام ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز، بكين لما وصفته بدعم الصين لغزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا. أثارت الزيارة رد فعل عسكري وعبارات غاضبة من بكين.

وقال غراهام لرئيسة تايوان "سنبدأ في جعل الصين تدفع ثمناً أكبر لما تفعله في جميع أنحاء العالم. إن دعم بوتين يجب أن يكون له ثمن"، مضيفاً: "التخلي عن تايوان يعني التخلي عن الديمقراطية والحرية".

وتأتي زيارة أعضاء الكونغرس في وقت تسعى واشنطن لطمأنة تايوان بدعمها، بينما تحذر بكين من أي محاولات لتغيير الوضع الراهن عبر مضيق تايوان بعمل عسكري.

لقد سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على كيفية رد واشنطن في حالة وقوع هجوم صيني على تايوان.

قال متحدث باسم الجيش الصيني، في بيان يوم الجمعة، إن الوفد الأميركي أرسل "إشارة خاطئة خطيرة" إلى تايوان، محذراً مما وصفه بالتدخل الخارجي لدعم "الانفصاليين" التايوانيين.

وذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشرته قيادة المسرح الشرقي في الجيش الصيني أن مدمرات ومقاتلين شاركوا في تدريبات قتالية مشتركة ودورية استعداد يوم الجمعة.

صعّدت بكين من نشاطها العسكري حول تايوان في السنوات الأخيرة، حيث أرسلت طائرات حربية إلى محيط تايوان بشكل شبه يومي مع تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وتايبيه".

الولايات المتحدة تقول إن الصواريخ الأوكرانية أصابت سفينة حربية روسية وموسكو تهدد كييف

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية "قال مسؤول أميركي كبير يوم الجمعة، إن الطراد الروسي موسكفا أصيب بصاروخين أوكرانيين قبل أن تغرق في الوقت الذي هددت فيه روسيا بزيادة نطاق ضرباتها ضد كييف بعد خسارة السفينة.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تعتقد الآن أن موسكفا، التي غرقت يوم الخميس، أصيبت بصواريخ نبتون أطلقتها القوات الأوكرانية، مما يدعم رواية كييف عما حدث للسفينة الروسية في البحر الأسود. وقال المسؤول إنه يعتقد أن هناك عدداً غير معروف من الضحايا.

وجاء تقييم البنتاغون بعد يوم من اعتراف روسيا بخسارة موسكفا - التي يمكن القول إنها أكبر انتكاسة في حملتها المتعثرة التي استمرت 50 يوماً - بينما تستعد لهجوم جديد في جنوب شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن روسيا ستكثف هجماتها على أهداف في كييف رداً على أي محاولات أخرى من قبل القوات الأوكرانية لتنفيذ "تخريب" على الأراضي الروسية".

زيلينسكي: 2500 إلى 3000 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الحرب مع روسيا وأصيب حوالي 10000.

وقال لشبكة CNN يوم الجمعة، إنه لم يتم إحصاء عدد الضحايا المدنيين.

وقال إن ما بين 19 ألف و20 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب التي دخلت أسبوعها الثامن. وقالت موسكو الشهر الماضي إن 1351 جندياً روسياً قتلوا وأصيب 3825.

وقال زيلينسكي إن الوضع العسكري في الجنوب والشرق "ما زال صعباً للغاية"، مشيداً بعمل قواته المسلحة.

وقال في خطاب فيديو في وقت متأخر من الليل: "إن نجاحات جيشنا في ساحة المعركة مهمة حقاً وذات مغزى تاريخي. لكنها لا تزال غير كافية لتنظيف أرضنا من المحتلين".

أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن أشخاص مطلعين على حديثهم أن زيلينسكي ناشد الرئيس الأميركي جو بايدن أن تصنف الولايات المتحدة روسيا "دولة راعية للإرهاب" ككوريا الشمالية وكوبا وإيران وسوريا.

ورد متحدث باسم البيت الأبيض بالقول: "سنواصل النظر في كل الخيارات لزيادة الضغط على بوتين".

قالت مصادر لرويترز إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وكبار المسؤولين الماليين سيحضرون اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.

وستكون هذه أول فرصة للمسؤولين الأوكرانيين الرئيسيين للقاء شخصياً مع مسؤولين ماليين من الاقتصادات المتقدمة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط".

(م ش)