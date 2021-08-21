​​​​​​​صحف عالمية: المقاومة ضد طالبان تبدأ والصين تدعو الأخيرة إلى نبذ الإرهاب

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى المقاومة المسلحة التي تنشأ ضد طالبان والدعوات الصينية الموجهة إلى طالبان لنبذ الإرهاب وعدم إيواء الإرهابيين، إلى جانب سيطرة طالبان على الأسلحة الأميركية هناك.

المقاومة ضد طالبان تبدأ ولكن فرص النجاح منخفضة

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: "أعلن أحمد مسعود، جالساً تحت صورة والده أحمد شاه مسعود، زعيم المجاهدين الشهير، وأمر الله صالح، نائب رئيس الحكومة الأفغانية المهزومة مؤخراً، أن المقاومة المسلحة بدأت ضد طالبان".

ويبقى أن نرى ما إذا كانت جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان، المتمركزة في وادي بانجشير، المعقل التقليدي للتحالف الشمالي، وآخر منطقة لم تحتلها طالبان، ستتحول إلى قوة قابلة للحياة.

وهي تواجه عدداً من العقبات الهائلة التي تحول دون ذلك، فهي محاطة بأراضي محتلة من قبل العدو، حيث تمتلك طالبان الآن كميات هائلة من الأسلحة الغربية، بما في ذلك المدفعية والطائرات التي تم الاستيلاء عليها من القوات الحكومية أو سُلمت لهم.

لكن بالنسبة إلى معارضي طالبان، الذين ما زالوا يعانون من الصدمة من سرعة استيلاء الجماعة على السلطة التي تجتاح الجميع أمامهم، والذهول من احتمال وجود حكم متطرف، فإن أي معارضة من هذا القبيل هي بصيص أمل، وإن كان ضعيفاً.

الصين تدعو طالبان إلى نبذ الإرهاب

ومن جانبها قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية: "دعت الحكومة الصينية هذا الأسبوع حركة طالبان إلى رفض دعم الإرهاب الإسلامي حيث أرجأت بكين الاعتراف بالنظام الجديد في كابول حتى تشكيل حكومة جديدة".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في بكين بأن الحكومة الصينية تأمل في أن تنشئ طالبان والفصائل في البلاد "هيكلاً سياسياً منفتحاً وشاملاً" مع سياسات داخلية وخارجية معتدلة تحمي المؤسسات والأفراد الأجانب في البلاد.

وأضاف: "في الوقت نفسه، نأمل أن تقوم بحزم لقمع جميع أنواع القوى الإرهابية، بما في ذلك حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والوفاء بجدية لالتزامها بعدم السماح لأي قوة باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن جيرانها".

طالبان تستولي على أسلحة أميركية في أفغانستان وتخزن طائرات هليكوبتر وبنادق وشاحنات

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "لقد ألقى الجيش الأفغاني أسلحته، ولم تهدر طالبان سوى القليل من الوقت في جمعها، مما أثار مخاوف بشأن مدى سهولة سقوط مجموعات من الأسلحة والطائرات العسكرية والمدرعات الأميركية في أيدي العدو".

وظهرت عشرات مقاطع الفيديو لعناصر طالبان وهم يفرحون بالقرب من طائرات هليكوبتر أميركية مهجورة، ويحملون بنادق قنص M24 وأسلحة هجومية M18 مقدمة من الولايات المتحدة، ويقودون عربات همفي وشاحنات عسكرية أميركية أخرى.

استولت طالبان على طائرات ودبابات ومدفعية من المواقع الأفغانية، مما كشف عن أحد التكاليف الباهظة لانسحاب القوات الأميركية وسط انهيار الحكومة والجيش الأفغاني.

(م ش)