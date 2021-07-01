​​​​​​​صحف عالمية: الملك الأردني يزور واشنطن لمناقشة ملفات المنطقة الساخنة وبوتين يتحدى الأخيرة

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى زيارة الملك الأردني المزمعة الشهر المقبل وسخرية الرئيس الروسي من الولايات المتحدة والاتفاق النووي الإيراني.

زيارة العاهل الأردني لواشنطن تسعى لطي صفحة عهد ترامب

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "ستشمل زيارة الدولة التي سيقوم بها الملك عبد الله إلى واشنطن الشهر المقبل سياقاً مختلفاً تماماً عن السياق الذي وضعه خلال إدارة دونالد ترامب، عندما وصلت العلاقات الأمريكية الأردنية إلى أدنى مستوياتها".

وتعزز زيارة 19 تموز، وهي الأولى لزعيم عربي إلى البيت الأبيض منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في كانون الثاني، العلاقة الخاصة التي تربط المملكة بهذه الإدارة.

وتلقى العاهل الأردني في تشرين الثاني أول مكالمة هاتفية من بايدن إلى العالم العربي، وقد تعرّف الاثنان على بعضهما البعض منذ ما قبل تولي الملك عبد الله العرش في عام 1999.

كما سارع بايدن إلى الاتصال بالملك وتقديم الدعم له بعد الخلاف الذي وقع في العائلة المالكة في نيسان الماضي.

وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة ذا ناشيونال إنه كان من المفهوم دائماً أن الملك عبد الله سيكون أول زعيم عربي يتلقى دعوة إلى البيت الأبيض، لكن الوباء ومراجعات السياسة أخرته.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ويلسون، ميريسا كورما، إن الزيارة ستساعد في إعادة التوازن للعلاقة بعد التوتر الذي حدث في السنوات الأربع الماضية.

وقالت لصحيفة ذا ناشيونال: "هذا مهم لأنه يبعث برسالة دعم قوية للعاهل الأردني شخصياً، وكذلك للأردن".

وأضافت إنه "تعزيز يأتي في الوقت المناسب أن يظل الأردن حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة، خاصة بعد علاقة متوترة مع البيت الأبيض السابق، الذي هز ما يسمى بصفقة القرن أسس حل الدولتين، التي يؤيدها الأردن".

بوتين يتحدى القيادة الأمريكية ويؤكد قوته العسكرية

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها "يسعى الرئيس الروسي إلى تصوير الولايات المتحدة على أنها قوة متضائلة".

وتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة الأمريكية في الشؤون العالمية يوم الأربعاء، قائلاً إن حقبة من الهيمنة الأمريكية قد وصلت إلى نهايتها حيث روج للقوة العسكرية المتزايدة لموسكو وسياستها الخارجية الحازمة على نحو متزايد.

وتحدث بوتين خلال حدث سنوي يجيب فيه على أسئلة المواطنين الروس العاديين. وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوعين من قمة مع الرئيس بايدن في جنيف حيث سعى الزعيمان إلى تهدئة التوترات لكنهما لم يحرزا تقدماً ملموساً يذكر. في الوقت نفسه، صور بايدن زعيم الكرملين على أنه يترأس دولة تزداد عزلة بسبب العقوبات.

وفي حدث يوم الأربعاء، رد بوتين، واصفاً الولايات المتحدة على أنها قوة متضائلة.

وقال "العالم يتغير بشكل كبير، يتفهم شركاؤنا في الولايات المتحدة ذلك، لذلك كان هناك اجتماع في جنيف، من ناحية أخرى، فهم يحاولون بأي ثمن الحفاظ على مركزهم الاحتكاري".

إيران: على الولايات المتحدة أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق النووي مرة أخرى

قالت صحيفة الغارديان البريطانية "قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، ماجد تاخت رافانشي، إن ضمان الولايات المتحدة بأنها لن تترك الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد مرة أخرى أمر حيوي لاختتام ناجح للمحادثات في فيينا بشأن شروط عودة واشنطن إلى الاتفاق".

فتعليقاته، بحسب الصحيفة، هي أوضح إشارة رسمية حتى الآن على أن الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران حول كيفية بناء مثل هذا الضمان تظل عقبة خطيرة. أخرج دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، بعد ثلاث سنوات فقط من توقيع سلفه باراك أوباما عليها.

وقال تاخت رافانشي إنه ما لم يتم توفير بعض الضمانات الأمريكية للاستقرار، فلن يثق المستثمرون الأوروبيون وغيرهم من المستثمرين في الاقتصاد الإيراني.

(م ش)