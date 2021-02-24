​​​​​​​صحف عالمية: ألمانيا تحاكم ضباطًا سوريين وتزايد المخاوف من استهداف القواعد الأميركية في العراق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى محاكمة ضباط سوريين في ألمانيا متهمين بارتكاب جرائم ضد المعارضين، وكذلك المخاوف من تزايد الهجمات الصاروخية على القواعد الأميركية في العراق.

'محكمة ألمانية تستعد لإصدار حكم تاريخي في قضية التعذيب السورية'

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "بعد مرور عقد من الزمان على شنّ بشار الأسد حربه الوحشية على الشعب السوري، قد تحقّق محكمة في ألمانيا، يوم الأربعاء، إجراءً صغيرًا ولكنه قد يكون رائدًا للعدالة والمساءلة".

وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية في مدينة كوبلنز الصغيرة، قام المدّعون الألمان برفع قضية ضد أنور الرسلان، وهو عقيد سابق في المخابرات السورية، وضد إياد الغريب.

ويُزعم أن كلاهما أشرف أو شارك في تعذيب وقتل معارضي نظام الأسد داخل مركز احتجاز الفرع 251 سيء السمعة في شارع الخطيب في دمشق.

ومن المقرر أن يصدر الحكم غدًا بحق غريب، الذي ولد عام 1976، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة.

وإذا أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يحاسب فيها مسؤول في النظام السوري عن سجن وتعذيب واعتداء جنسي وإعدام عشرات الآلاف من السوريين الذين تم اعتقالهم في أعقاب انتفاضة 2011 ضد ديكتاتورية الأسد.

ونفى رسلان مزاعم سوء المعاملة ضده، بينما أصر غريب للمحققين على أنه كان ينفذ أوامر كبار المسؤولين الذين كانوا سيؤذونه إذا رفض.

'المخاوف من تزايد الهجمات الصاروخية الإيرانية على الولايات المتحدة في العراق'

ومن جانبها قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "تتزايد الهجمات الصاروخية على القوات والمنشآت الأميركية في العراق.

ومن المحتمل أن تكون إيران وراءهم، لكن الولايات المتحدة لا تريد إثارة التوترات مع طهران وتصور أي رد على أنه لعب لصالح إيران".

كما تتطلع الولايات المتحدة إلى عودة الدبلوماسيين بعد أن سحبت إدارة ترامب موظفي السفارة الأميركية في بغداد وهددت بإغلاقها بين أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2020.

وأطلقت صواريخ، يوم الإثنين، على مجمع السفارة الأميركية الكبير في بغداد، وقبل عدة أيام، تم إطلاق صواريخ على قاعدة بلد الجوية، حيث يوجد متعاقدون مرتبطون بالولايات المتحدة.

وفي 15 شباط/ فبراير، أطلقت صواريخ عديدة على هولير في شمال العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة مقاولين وعضو في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكان هناك ارتفاع في التهديدات والهجمات ضد الولايات المتحدة في العراق منذ عام 2018، وزاد هذا بسرعة في أيار/ مايو 2019، وبحلول ديسمبر من ذلك العام كان هناك العديد من الهجمات على القواعد التي توجد فيها القوات الأميركية.

وردت إدارة ترامب بتوحيد القواعد ونقل القوات إلى باشور كردستان، وإغلاق منشآت أخرى.

'إيران تحدّ من الوصول إلى المواقع النووية لكنها منفتحة على المحادثات مع الولايات المتحدة'

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية فتطرقت إلى ملف النووي الإيراني وقالت: "قالت إيران إنها منفتحة على اقتراح أوروبي من شأنه أن يجمع مسؤوليها مع المفاوضين الأميركيين لأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، حتى في الوقت الذي اتخذت فيه طهران خطوة أخرى لخرق الاتفاق من خلال تقييد المراقبة الدولية لأنشطتها النووية".

وقالت طهران، يوم الثلاثاء، إنها تدرس ما إذا كانت ستشارك في المحادثات التي اقترحها مسؤولو الاتحاد الأوروبي. ورفضت إيران إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، طالما ظلت العقوبات الأميركية سارية وبقيت الولايات المتحدة خارج اتفاق 2015. لكن المسؤولين الأوروبيين حذروا إيران في الأيام الأخيرة من أنها تخاطر بتعميق عزلتها إذا أضاعت فرصة إجراء محادثات مباشرة مع مسؤولي إدارة بايدن، الذين سيحضرون كضيوف في الاجتماع غير الرسمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي يوم الثلاثاء إن إيران "تدرس اقتراح الجانب الأوروبي بعقد اجتماع غير رسمي للحوار".

(م ش)