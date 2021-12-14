​​​​​​​صحف عالمية: الخوف من إيران وتقلص دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يدفع الخصوم إلى الحوار

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى استهداف إسرائيل لمنشآت سورية كيماوية، إلى لجوء الخصوم في المنطقة إلى الحوار، إلى جانب الانتخابات الليبية.

إسرائيل استهدفت منشآت أسلحة كيميائية بسوريا شهر حزيران

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن الضربات الإسرائيلية على سوريا: "شنت طائرات حربية إسرائيلية في 8 حزيران غارات على منشآت عسكرية سورية مرتبطة ببرنامج البلاد السابق الخاص بالأسلحة الكيميائية.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث منشآت عسكرية بالقرب من مدينتي دمشق وحمص، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود، من بينهم عقيد ومهندس عمل في مختبر عسكري سوري سري للغاية.

وتحدث التقرير عن الهجمات الإسرائيلية السابقة في سوريا التي استهدفت دائما القوات التي تعمل بالوكالة الإيرانية وشحنات الأسلحة، غير أن غارة 8 حزيران استهدفت المنشآت العسكرية السورية التي لها صلات ببرنامج الأسلحة الكيميائية السابق للبلاد.

ونقلا عن مسؤولين سابقين في المخابرات الأميركية والغربية، أن الغارات جاءت بناء على معلومات استخبارية تشير إلى أن حكومة دمشق كانت تحصل على إمدادات ضرورية لإعادة بناء قدرة الأسلحة الكيميائية التي تخلت عنها ظاهريا قبل ثماني سنوات.

وبدلاً من ذلك، استهدفت الضربة منشآت عسكرية مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري، والتي تم التخلي عنها في عام 2013. ويقول التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين أمروا بضربتين، واحدة في حزيران والأخرى قبل عام تقريبًا، بناءً على معلومات استخبارية تشير إلى أن سوريا كانت ستحصل على إمدادات لإعادة بناء البرنامج.

واستهدفت الغارتان الأولى مجمعا جنوب شرقي مدينة حمص، في 5 آذار 2020، بحسب التقرير. نفذت المخابرات الإسرائيلية الغارة بعد أن استورد جيش حكومة دمشق مادة كيماوية يمكن استخدامها لصنع غاز السارين، والذي ورد أن بشار الأسد استخدمها في غارة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني في عام 2017.

وفي أعقاب غارة آذار، اكتشفت أجهزة المخابرات الإسرائيلية نشاطا في مواقع إضافية، مما دفعها إلى تنفيذ غارة إضافية في حزيران، بحسب ما قاله المسؤولون.

وقال المسؤولون إن "المسؤولين الأميركيين في إدارتي ترامب وبايدن كانوا على علم بالهجمات".

الخوف من إيران وتقلص دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يدفع الخصوم إلى الحوار

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "الاجتماع الرسمي الأول من نوعه يوم الاثنين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة هو الأحدث في موجة من الدبلوماسية التي تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط وسط مخاوف من انهيار المحادثات النووية الإيرانية والمخاوف بشأن تقلص دور الولايات المتحدة في المنطقة.

ومنذ أن أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية العام الماضي، منح رئيس الوزراء نفتالي بينيت وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول فرصة للتنسيق شخصيًا بشأن منافستهما الإقليمية المشتركة، إيران، وبرنامجها النووي المتوسع.

كما يمثل فرصة للزعيمين لمناقشة العلاقات التجارية الناشئة بين بلديهما، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات في أواخر العام الماضي بعد 50 عامًا من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية. أدت الصفقة إلى اتفاقيات مع العديد من الدول العربية الأخرى تسمى اتفاقيات إبراهام.

ووصف بيان مشترك زيارة بينيت بأنها "علامة فارقة أخرى في تنمية العلاقات الحميمة والشراكة الوثيقة بين البلدين" وقال البيان إنه "تمت مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الاقتصادية والمدنية".

ويأتي اجتماع الاثنين بعد أن سافر الشيخ محمد إلى تركيا أواخر الشهر الماضي لبدء إصلاح العلاقات مع أردوغان، أحد مؤيدي الحركات السياسية الإسلامية والتي ينظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي الاماراتي.

بشكل منفصل، تتوسط قطر في محادثات بين المملكة العربية السعودية وتركيا لعقد اجتماع لم يكن من الممكن تخيله بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأردوغان، حسبما قال أشخاص مطلعون على الجهود، مما يشير إلى انفراج محتمل في الخلاف الذي قسم المنطقة لسنوات. قال مصدران إن المسؤولين القطريين حاولوا دون جدوى جمع الرجلين معًا في الدوحة الأسبوع الماضي.

يقول دبلوماسيون في الشرق الأوسط إنهم يتحدثون مع خصومهم الذين تجنبوا ذلك لسنوات وسط حالة من عدم اليقين بشأن التزام إدارة بايدن بالمنطقة بعد انسحابها المفاجئ من أفغانستان ومحور سياستها الخارجية تجاه الصين".

تضاؤل فرص إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية هذا الشهر

ويقول تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن الانتخابات الليبية: " يفصلنا عن الانتخابات الليبية أقل من أسبوعين ولم يتبق وقت كافٍ لإطلاق الدعاية الانتخابية، مما قد يدفع بالأمور إلى تأجيل العملية الديمقراطية ويوجه ضربة قاصمة لآمال المجتمع الدولي في توحيد الصف في تلك البلاد المنقسمة على نفسها.

وتخشى القوى الأجنبية أن يتبدد الزخم في اتجاه الديمقراطية. وعلى المدى القصير، سوف يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانت الحكومة المؤقتة قد تستمر أم لا من أجل ملء الفراغ السياسي والحيلولة دون عودة البلاد إلى الحرب الأهلية.

وألغى عدد من الأحكام القضائية قرارات مفوضية الانتخابات لمنع ترشح شخصيات بارزة للانتخابات الرئاسية في ليبيا، من بينهم سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي.

في المقابل، وافقت المفوضية العليا للانتخابات على ترشح عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، وخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، للرئاسة، وهو القرار الذي تم الاستئناف ضده أمام القضاء من قبل أطراف أخرى.

لكن المفوضية أعلنت السبت الماضي إنها لا تستطيع أن تعلن القائمة النهائية للأسماء التي يوافق على ترشحها للرئاسة من بين 100 اسم تقدموا للترشح. وقالت المفوضية إنها كانت حريصة "على استنفاذ كافة سبل التقاضي لضمان امتثال قراراتها للأحكام القضائية.

وتبادلت الفصائل الليبية التي تتنافس على السلطة في ليبيا الاتهامات بالتدخل في أحكام القضاء أو رشوة الجهات القضائية من أجل ضمان الموافقة على اسم مرشحها.

وفيما يتعلق بالدبيبة، فقد أعلن الرجل قبل أن يتولى رئاسة الحكومة المؤقتة أنه لن يترشح للرئاسة. لكن ذلك التزام أخلاقي لا يجبره القانون على الوفاء به.

في المقابل، حُكم على سيف الإسلام القذافي في 2015 غيابيا في جرائم حرب بسبب دوره في التصدي للانتفاضة الجماهيرية التي أسقطت أبيه العقيد معمر القذافي، لكن الابن أنكر كل الاتهامات التي وجهت إليه.

كما أن هناك خطرا كبيرا يتمثل في أن إجراء الانتخابات في وجود عشرات الآلاف من المقاتلين والمرتزقة الأجانب في البلاد وسط حالة من التوتر الشديد قد يؤدي إلى نتائج غير معترف بها. ويدل على هذا التوتر الحالي في ليبيا الضغوط التي تمارسها فرنسا على الاتحاد الأوروبي في اتجاه فرض عقوبات على شركة "مجموعة فاغنر" الروسية التي تقول إنها تعمل في ليبيا ومنطقة الساحل، بينما تنفي موسكو أي علاقة لفاغنر بالدولة الروسية، وأنها سوف تقف ضد فرض أي عقوبات من الاتحاد الأوروبي على مواطنيها.

وفي الوقت نفسه، تضغط القوى الدولية المعنية بالوضع في ليبيا في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها. وحضت الأمم المتحدة جميع الأطراف في ليبيا على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، في إشارة إلى تسجيل ثلاثة ملايين ناخب في قواعد بيانات الانتخابات وعملية التوزيع الناجحة للبطاقات الانتخابية.

وقال السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند إن "رفض التقدم في اتجاه الانتخابات والحراك في اتجاه وضع العراقيل في طريقها سوف يضع "مصير البلاد ومستقبلها تحت رحمة الذين يفضلون لغة السلاح على قوة صندوق الاقتراع في الداخل الليبي ومن يفضلون الشيء نفسه من الداعمين الأجانب".

(م ش)