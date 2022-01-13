​​​​​​​صحف عالمية: الخلافات مازالت عميقة بين روسيا والناتو والمفاوضات النووية تمضي قدماً إلى الأمام

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الخلافات العميقة بين موسكو والناتو، وإلى التقدم في المفاوضات النووية مع إيران، إلى جانب الحديث عن لقاء بين رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء الليبي في الأردن.

روسيا وحلف شمال الأطلسي فشلا في حل الخلافات

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية عن الخلافات بين روسيا والناتو: "قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة مع روسيا، لكنه أعرب عن أمله في أن توافق موسكو على مزيد من المحادثات بعد أول اجتماع مشترك بين البلدين منذ عام 2019.

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بعد مناقشات يوم الأربعاء إنه من الصعب حل الخلافات، مع زيادة الضغط الروسي على الغرب لقبول مطالبه بضمانات أمنية شاملة، ورفض الحلف إلى حد كبير التزحزح.

كما أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إلى "عدد كبير من الخلافات حول المسائل الأساسية".

وصرح جروشكو للصحفيين بأنه إذا ساء الوضع، فقد يؤدي ذلك إلى "أكثر العواقب خطورة ولا يمكن التنبؤ بها على الأمن الأوروبي".

جاء الاجتماع بين وفد روسي وممثلي الدول الثلاثين الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي بعد يومين من فشل اجتماع أميركي روسي في جنيف في تحقيق أي انفراجة.

وجمعت روسيا عشرات الآلاف من القوات حول أوكرانيا وتقول إنها تريد تغييرات كبيرة في الترتيبات الأمنية الأوروبية وبسرعة. وتطالب موسكو حلف الناتو بتقديم ضمان ملزم بأنه لن يعرض عضوية أوكرانيا وجورجيا في الحلف، وهما جمهوريتان سوفيتيتان سابقتان تعتبرهما موسكو جزءًا من مجال نفوذها. قال حلف الناتو - منذ عام 2008 - إن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في نهاية المطاف، لكن ليس من المستعجل تقديم مسار فوري لهما للانضمام إلى الحلف.

وعرض الناتو على روسيا إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة المزيد من الإجراءات المحدودة التي يأمل الحلفاء أن تخفف من مخاوفها الأمنية. وقال ستولتنبرغ إن هذه التدابير تشمل طرقًا لزيادة شفافية التدريبات العسكرية، ومنع الحوادث الخطيرة، والحد من التهديدات الفضائية والإلكترونية، ومعالجة الحد من التسلح.

قال مسؤولون إن الوفد الروسي لم يرد على الفور إيجابًا أو سلبًا، لكنه قال إنه سيعيد الاقتراح إلى موسكو.

دعا حلفاء الناتو روسيا إلى سحب قواتها من المناطق المحيطة بأوكرانيا.

قال ستولتنبرغ: "هناك خطر حقيقي لحدوث صراع جديد في أوروبا". وقال الكرملين إن له الحرية في نشر قواته كما يريد في أراضيه.

في غضون ذلك، أعربت إدارة بايدن عن دعمها الأربعاء مشروع قانون يفرض عقوبات إلزامية على القادة والبنوك والشركات الروسية إذا صعدت موسكو الأعمال العدائية أو اجتاحت أوكرانيا.

سيتطلب مشروع القانون، الذي يرعاه السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، عقوبات على القادة العسكريين والسياسيين لروسيا، ويستهدف شخصيًّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودائرته الداخلية. وستسمح بمبلغ 500 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا في حالة الغزو الروسي، وستطلب من وزارتي الدفاع والخارجية التعجيل بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا على الفور".

إحراز تقدم في فيينا لكن الدبلوماسيين يأملون في تسريع الأمور

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية حول المفاوضات النووية: "اجتمعت مجموعة عمل ثالثة في فيينا يوم الأربعاء لمناقشة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران للمرة الأولى - في إشارة إلى أن الاجتماعات الأصغر خلال هذه الجولة الثامنة من المحادثات تتقدم بشكل جيد.

ستناقش المجموعة كيفية رفع العقوبات بمجرد امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية (JCPOA).

وأكد دبلوماسيون بوادر التقدم في قصر كوبورغ في فيينا، حيث تجري المحادثات. التقى المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، بنظيره الروسي، ميخائيل أوليانوف، يوم الأربعاء.

ووصف مالي الاجتماع على تويتر بأنه "مناقشة مثمرة حول القضايا الأكثر صعوبة المتبقية التي يتعين تسويتها".

وقال "هناك شعور بأن المفاوضات تمضي قدمًا".

على الرغم من أن الولايات المتحدة التزمت الصمت نسبيًّا بشأن التقدم المحرز في المفاوضات، ووصفت التحركات إلى الأمام بأنها متواضعة، إلا أن تقريرًا جديدًا من موقع أكسيوس يقول إن البيت الأبيض يخطط لإطلاق حملة رسائل عامة في الأسابيع المقبلة، مفادها أن الرئيس الاميركي السابق ترامب هو من خلق الأزمة السياسية مع إيران.

اشتهر ترامب بالخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018 على أمل التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من اتفاق سلفه أوباما.

جاء خروج ترامب من الاتفاق على الرغم من امتثال إيران المستمر لمعايير خطة العمل الشاملة المشتركة. في ذلك الوقت، تم إخباره عن عواقب انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي والمخاوف من حدوث أزمة نووية محتملة.

وفقًا لتقرير الموقع، تحرص إدارة بايدن على التركيز على تسليط الضوء على خطأ ترامب الفادح، لتوضيح للشعب الأميركي كيف انجذبت الولايات المتحدة إلى هذه الأزمة".

لقاء بين رئيس الموساد ورئيس الوزراء الليبي في الأردن

تحدثت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية عن لقاء بين رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء الليبي في الأردن، وقالت:" ذكرت وسائل إعلام سعودية وليبية مساء الأربعاء أن مدير الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد محمد الدبيبة التقيا مؤخرًا في الأردن لمناقشة التطبيع والتعاون الأمني.

وذكرت التقارير أن مكتب الدبيبة نفى وقوع الاجتماع.

في تشرين الثاني، ذكرت صحيفة هآرتس أن صدام حفتر، نجل الجنرال خليفة حفتر، طار إلى مطار بن غوريون لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن التطبيع المحتمل.

ومن ناحية أخرى، أفادت التقارير أن الموساد قد أجرى اتصالات مع مختلف المسؤولين الليبيين على مر السنين.

ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكان أي من المسؤولين الليبيين المذكورين أعلاه أن يقوم بشكل جوهري بالتطبيع مع إسرائيل في ظل الفوضى المستمرة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

في الشهر الماضي، تم تأجيل الانتخابات التي طال انتظارها في البلاد، ومن غير الواضح ما إذا كانت الجماعات المتحاربة المختلفة ستكون قادرة على إجراء الانتخابات، ناهيك عن تغيير عقود من العلاقات العدائية الرسمية مع إسرائيل".

(م ش)