تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الخلاف المتصاعد بين بغداد وهولير بخصوص النفط، واضطرار موسكو إلى سحب أنظمة "إس 300" من سوريا ومحاولات تل أبيب لإقناع واشنطن للإبقاء على الخيار العسكري ضد طهران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.

بغداد تهدد باتخاذ إجراءات ضد المشترين الدوليين للنفط الكردي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "هددت بغداد باتخاذ إجراءات قانونية ضد مشترين دوليين للنفط الخام من إقليم كردستان العراق، في أحدث تحرك في الخلاف المتصاعد بشأن صادرات النفط.

رسالة التحذير هذا الأسبوع للمشترين من شركة تسويق النفط المملوكة للدولة سومو جزء من جهود لوقف المنطقة شبه المستقلة من تصدير النفط بشكل مستقل عن بغداد. ويأتي ذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا العراقية التاريخي في شباط والذي أعلن أن صناعة الطاقة في كردستان العراق غير دستورية.

منذ ذلك الحين، اتخذت بغداد موقفاً شديد العدوانية تجاه الشركات الدولية العاملة في المنطقة، مهددة بإلغاء العقود الحالية ومنع التوسط في الصفقات المستقبلية.

ورفعت وزارة النفط في الأشهر الأخيرة دعاوى قضائية ضد تسع شركات دولية على الأقل بسبب تعاملاتها مع حكومة إقليم كردستان، سعياً لإلغاء عقودها. ومن بين الذين استدعوا للمحكمة في بغداد غولف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة ودي.ان.او النرويجية وغازبروم الروسية.

وتأتي الخطوة الأخيرة وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط الخام وتضاؤل ​​إمدادات الطاقة العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونددت حكومة إقليم كردستان يوم الجمعة برسالة بغداد إلى مشتري النفط الخام، قائلة إنها "جزء من معركة سياسية". وقالت في بيان أيضاً إن إنتاجها النفطي وتجارتها لن تتأثر بالنزاع، وأن "الاهتمام بالاستثمار ما زال قائماً ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج".

ورفض المسؤولون في حكومة إقليم كردستان مراراً حكم المحكمة العليا في العراق باعتباره خطوة سياسية. وقد باشرت إجراءات قانونية متعددة ضد وزارة النفط ووزيرها إحسان إسماعيل. وصرح مسؤول في حكومة إقليم كردستان للصحيفة بأنه سيستأنف محاولات بغداد لإبطال عقود أربع شركات.

لسنوات، استغلت حكومة إقليم كردستان الغموض في الدستور العراقي لتصدير النفط الخام والحفاظ على الإيرادات للحفاظ على بعض الاستقلال المالي عن بغداد. يقول محللون إنه في حين أن حكم المحكمة العليا سيكون صعب التنفيذ، فإنه سيؤثر على المستثمرين الأجانب.

قال مسؤول كردي بارز: "إنها أسوأ أزمة بين بغداد والكرد منذ عام 2003، ولدت من الخصومات المريرة خلال عملية تشكيل الحكومة".

بعد التحرك العسكري في أوكرانيا.. روسيا تعيد أنظمة "إس 300" من سوريا

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية " أعلنت شركة استخبارات فضائية إسرائيلية، الجمعة، أن روسيا أعادت شحن نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" من سوريا إلى موسكو وسط غزوها لأوكرانيا.

ونشرت شركة "إيمدج سات إنترناشيونال" صورا تظهر أن نظام "إس-300" الموجود في شمال غرب سوريا قد تم تفكيكه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كان موجودا بالمنطقة لعدة سنوات.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي نقل إلى ميناء طرطوس، حيث تم شحنه إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن ترسو السفينة في المدينة الساحلية الروسية يوم الجمعة المقبل.

وترجح الشركة أن البطارية أعيدت إلى روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية، التي ورد أنها تضررت جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ شباط الماضي.

وفي عام 2018، قدمت روسيا نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" للجيش السوري مجاناً، حيث نقلت ثلاث كتائب مع ثماني قاذفات لكل منها إلى نظام بشار الأسد على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء تسليم روسيا لنظام الدفاع الجوي إلى سوريا في أعقاب إسقاط طائرة تجسس روسية من قبل القوات السورية التي كانت ترد على غارة إسرائيلية فوق المجال الجوي السوري.

وألقت روسيا باللوم على إسرائيل في الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 من أفراد الطاقم الروسي.

وضغطت إسرائيل وحلفاؤها لسنوات على روسيا لعدم منح سوريا واللاعبين الإقليميين الآخرين نظام "إس-300" بحجة أنه سيحد من قدرة إسرائيل على تحييد التهديدات، بما في ذلك التهديدات من قبل حزب الله.

وإلى جانب تزويد سوريا بدفاعاتها الجوية، تحتفظ موسكو أيضاً بأحدث أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس-400" لحماية مصالحها في سوريا".

غانتس لسوليفان: الولايات المتحدة بحاجة للخيار العسكري حتى لو كان هناك اتفاق مع إيران

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضمان احتفاظها بخيار عسكري قابل للتطبيق ضد المنشآت النووية الإيرانية حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الجمهورية الإسلامية.

خلال الاجتماع، شدد غانتس على أن إسرائيل ستحتفظ أيضاً بحرية عملياتها حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق. وقال مسؤول دفاعي كبير إن الأميركيين ردوا بإيجابية على تصريحات غانتس.

وقال المسؤول إنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق، تحدث غانتس مع سوليفان حول الحاجة إلى مواصلة الأنشطة الأميركية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران كجزء من الجهود العالمية لتقويض التقدم النووي لطهران.

وقال المسؤول "الاتفاق النووي ليس معاهدة سلام. التهديد العسكري له وزن كبير يمكن أن يساعد في خلق قوة ردع حتى في الواقع الذي توجد فيه صفقة".

وفقاً للمسؤول، أعرب غانتس عن معارضته الشديدة للصفقة وأضاف أنه في حين أن هناك خلافاً مع الأميركيين بشأن الصفقة المقترحة، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما تحالف قوي و "من المشروع أن يكون هناك خلافات".

وخلال المحادثات يوم الجمعة، انسحب غانتس مع شعور بأن إسرائيل نجحت في التأثير على الموقف الأميركي من الصفقة التي يتم التفاوض عليها، لكن الاقتراح لا يزال بعيداً عن خدمة مصالح الأمن القومي لإسرائيل.

تهتم إسرائيل بشكل خاص بمسألتين: بنود انقضاء المدة والتاريخ الذي سيسمح فيه للإيرانيين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي الخاصة بهم ومئات المليارات من الدولارات التي ستتدفق إلى إيران - بسبب رفع العقوبات - وستساعد في تأجيج الإرهابيين في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول: "لا تزال هناك طرق لجعل الصفقة أطول وأقوى".

ومن المثير للاهتمام، أن المسؤول قال إنه بسبب الصفقة، تعزز نفوذ إسرائيل في المنطقة وأن دولاً أخرى في الشرق الأوسط تتطلع الآن إلى إسرائيل لمساعدتها في محاولة التأثير على الأميركيين".

(م ش)