​​​​​​​صحف عالمية: الجيش الأمريكي يعتزم الانسحاب من الشرق للتفرغ للمد الصيني وجوزيب بوريل إلى بيروت

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى عزم الإدارة الأمريكية التفرغ للصين وروسيا عبر سحب قواتها في الشرق الأوسط، وكذلك إلى زيارة مسؤول أوروبي إلى لبنان قبل فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المسؤولين في هذا البلد.

'الجيش الأمريكي يسحب مئات القوات والطائرات والبطاريات المضادة للصواريخ من الشرق الأوسط'

تحدثت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية عن الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط، وقالت: "قال مسؤولون في الإدارة إن إدارة بايدن ستقلل بشكل حاد من عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط في إعادة تنظيم كبيرة لبصمتها العسكرية هناك، حيث ستركز القوات المسلحة على التحديات من الصين وروسيا.

سيسحب البنتاغون ما يقرب من ثماني بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ من دول من بينها العراق والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية، وفقًا لمسؤولين. قال هؤلاء المسؤولون إن نظاماً آخر مضاداً للصواريخ يُعرف باسم نظام ثاد، سيجري سحبه من المملكة العربية السعودية، وسيتم تقليص أسراب الطائرات المقاتلة المخصصة للمنطقة.

وتعكس عمليات الانسحاب المتسارعة العديد من التغييرات الأخيرة على الأرض في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الضرورات الاستراتيجية لواشنطن في ظل إدارة بايدن. مع انتهاء الحرب في أفغانستان، وإنهاء عقدين من مكافحة التمرد كمحرك رئيس لنشر القوات والأسلحة الأمريكية، تريد إدارة بايدن حشد القوات الموجهة لمواجهة الصين، منافستها الرئيسة في مشهد الأمن القومي المحدد الآن من خلال المنافسة بين القوى الكبرى.

وبشكل منفصل، ستركز سياسة إدارة بايدن تجاه إيران - الخصم الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط - على المفاوضات حول إعادة الدخول في نسخة منقحة من الاتفاقية النووية الدولية لعام 2015. وبسبب ذلك، يرى مسؤولو البنتاغون أن خطر الحرب سيتضاءل بعد أن استخدمت حملة الضغط القصوى لإدارة ترامب سياسة حافة الهاوية العسكرية.

'يعتزم جوزيب بوريل إجراء محادثات في بيروت مع تفاقم مخاوف الأزمة الاقتصادية'

وعن الأزمة السياسية في لبنان، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية "من المتوقع أن يبدأ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، جولة من المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت يوم السبت.

ويأتي ذلك قبل أيام من اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعت إليه فرنسا، لبحث فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد والعرقلة السياسية.

وفي غضون ذلك، تتفاقم أزمة المعيشة، ولا يزال الناس ينتظرون لساعات طويلة لملء البنزين وسط نقص في الوقود المدعوم من الدولة، ومن المتوقع رفع الدعم قريباً.

لكن هذا يعتمد على البطاقة التموينية للمحتاجين، والتي لا تزال قيد المناقشة من قبل اللجان النيابية.

وأثارت أزمة الوقود اشتباكاً يوم الجمعة أمام محطة بنزين في طرابلس أدى إلى إطلاق نار دون وقوع إصابات.

وفي طرابلس أيضاً، أدى اشتباك أمام سوبر ماركت إلى تبادل إطلاق النار، مما أدى إلى إصابتين.

وتمسك موظفو القطاع العام لليوم الثاني على التوالي بإضرابهم الذي دعت إليه جمعية موظفي الإدارة العامة احتجاجاً على انهيار قدرتهم الشرائية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعثرت الاتصالات والمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنه أصر على أنها "ما زالت قائمة".

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: "من المستحيل على بعض المسؤولين الانتظار بينما تتراجع أوضاع البلاد".

وأضاف جنبلاط: "حان الوقت للتسوية بعيدًا عن الحسابات الشخصية".

'السلطة الفلسطينية تلغي "اتفاق اللقاحات" مع إسرائيل بسبب تواريخ انتهاء الصلاحية'

وفي الشأن الفلسطيني، قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "بعد اتفاق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل على تسلم مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا، ألغت رام الله الاتفاق، مرجعة ذلك إلى "عدم مطابقتها للمواصفات"، بعد ساعات فقط من إعلان الاتفاق، وكانت تل أبيب قالت إنها ستسلم الفلسطينيين الجرعات "قبل انتهاء صلاحيتها".

ألغى رئيس الوزراء محمد اشتية الترتيب بعد أن تبين أن الجرعات ستنتهي صلاحيتها بعد أسبوعين، بحسب مسؤولين.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة للصحفيين مساء الجمعة "أبلغونا أن تاريخ انتهاء الصلاحية في تموز أو آب، وهو ما سيتيح الكثير من الوقت للاستخدام، لكن اتضح ان صلاحية اللقاحات ستنتهي في تموز، هذا ليس الوقت الكافي لاستخدامها، لذلك رفضناها".

(م ش)