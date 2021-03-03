​​​​​​​صحف عالمية: الحوثيون يهددون بضرب أرامكو مجددًا وطريق بري يربط بين بغداد وعمان والقاهرة

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تحذيرات الحوثيين الجديدة بخصوص استهداف منشأة أرامكو، بالإضافة إلى زيادة الترابط التجاري بين العراق والأردن ومصر.

الجيروزاليم بوست: الحوثيون يهددون بمهاجمة أرامكو: 'نطاق أوسع من هجوم 2019'

وتناولت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية الأزمة اليمنية، وقالت: "حذر الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، والذين نشروا لقطات لصواريخهم الباليستية التي استهدفت الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، المملكة العربية السعودية من تصاعد التوترات في الخطوط الأمامية الغربية والشمالية لليمن".

وقالوا إنهم سيضربون أرامكو السعودية، إذا ارتكب "مقاتلون أو داعمون" سعوديون أو إماراتيون "عدوانًا" في مناطق معينة.

وستذهب هجمات الحوثيين المستقبلية "إلى ما هو أبعد من "توازن الردع الخامس" الذي حققته، وفقًا لتقارير عديدة صادرة عن وسائل إعلام في إيران وغيرها من الجهات المرتبطة بالحوثيين، في تحذير واضح للرياض.

واستهدف الحوثيون منشآت أرامكو على مدار السنوات الماضية باستخدام الطائرات المُسيّرة والصواريخ، كما استهدف هجوم إيراني ضخم على بقيق السعودية في أيلول/ سبتمبر 2019 شركة أرامكو.

'العرب نيوز: طريق بري يربط بين مصر والعراق والأردن'

أما صحيفة العرب نيوز السعودية فتحدثت في عددها الصادر، اليوم، عن الطريق البري بين مصر والأردن والعراق وقالت: "سيؤدي الطريق البري للمسافرين الذي يربط بين مصر والأردن والعراق إلى تحسين خيارات النقل للعمال والطلاب، وفقًا للقاهرة وعمان".

وقال وزير النقل المصري كامل الوزير، وأمجد عضايلة، سفير الأردن في القاهرة، إن خط النقل البري بين الدول الثلاث - بدءًا من القاهرة والذي سيمر عبر عمان إلى بغداد - سيكلف 130 دولارًا للراكب الواحد، بما في ذلك سعر العبارة بين مينائي نويبع والعقبة.

وناقش الجانبان خلال اجتماع بالقاهرة سبل دعم التجارة بين مصر والأردن من خلال التغلب على العقبات التي تواجهها موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى دول عربية أخرى مثل العراق وسوريا.

كما ناقشوا ضرورة تطوير شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، وفتح الأسواق لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق إفريقيا.

ويهدف الطريق البري إلى تشجيع انتقال العمالة المصرية إلى هذه الدول، وانتقال الطلاب والعلماء من العراق والأردن إلى مصر.

'الواشنطن تايمز: اللجنة التي أنشأها الكونغرس تدعو إلى إنفاق المليارات على الذكاء الاصطناعي لهزيمة الصين'

وتطرقت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية إلى المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الصناعي، وقالت: "حث تقرير نهائي للجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي في الكونغرس الحكومة الفيدرالية على إعطاء الأولوية لابتكار الذكاء الاصطناعي الآن وإنفاق مليارات الدولارات من دافعي الضرائب أو المخاطرة بالتخلف عن ركب التطور الذي وصلت إليه الصين".

وأنشأ مشروع قانون الدفاع لعام 2018 لجنة لتوجيه صانعي السياسات بشأن قضايا الذكاء الاصطناعي، ويرأس اللجنة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Google" إريك شميدت، حيث يتم اختيار أعضائها من قبل أعضاء الكونغرس ووزير الدفاع ووزير التجارة.

وجاء في التقرير النهائي الذي نُشر هذا الأسبوع: "يجب أن نفوز بسباق الذكاء الاصطناعي الذي يزيد من حدة المنافسة الاستراتيجية مع الصين، يجب أن تهم خطط الصين ومواردها وتقدمها جميع الأميركيين، نحن نأخذ على محمل الجد طموح الصين لتجاوز الولايات المتحدة كقائدة للذكاء الاصطناعي في العالم في غضون عقد من الزمن".

(م ش)