​​​​​​​صحف عالمية: الأزمة الأوكرانية تفاقم صراع القوى العظمى وعودة داعش تثير المخاوف في سوريا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تفاقم الصراع العالمي على وقع الأزمة الأوكرانية، وتزايد خطر داعش في سوريا، إلى جانب الشأن اللبناني.

أزمة أوكرانيا تطلق صراع قوى عظمى جديد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، عن الأزمة الأوكرانية: " يعد الهجوم العسكري الجريء الذي تشنه روسيا على أوكرانيا أول صدام كبير يمثل نظاماً جديداً في السياسة الدولية، حيث تتنافس ثلاث قوى كبرى على المناصب بطرق تهدد أسبقية أميركا.

تختلف التحديات عن تلك التي واجهتها الولايات المتحدة وشبكة تحالفاتها في الحرب الباردة. أقامت روسيا والصين شراكة مزدهرة تستند جزئياً إلى مصلحة مشتركة في تقليص قوة الولايات المتحدة. على عكس الكتلة الصينية السوفيتية في الخمسينيات من القرن الماضي، تعد روسيا مورداً بالغ الأهمية للغاز إلى أوروبا، في حين أن الصين ليست شريكاً فقيراً مزقته الحرب ولكنها باتت القوة التصنيعية العالمية مع جيش موسع.

يترك هذا النظام الناشئ الولايات المتحدة تتصارع مع خصمين في وقت واحد في أجزاء متباينة جغرافياً من العالم حيث تمتلك أميركا شركاء مقربين ومصالح اقتصادية وسياسية عميقة. تواجه إدارة بايدن الآن قرارات كبيرة بشأن ما إذا كان ينبغي استعادة أولوياتها، وزيادة الإنفاق العسكري، ومطالبة الحلفاء بالمزيد من المساهمة، ونشر قوات إضافية في الخارج، وتطوير مصادر طاقة أكثر تنوعاً لتقليل اعتماد أوروبا على موسكو".

عودة داعش تنشر الخوف في سوريا حيث يعيد العنف الجديد فتح الجراح القديمة

قال تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية، حول عودة داعش إلى سوريا: "إن سكان دير الزور يخشون عودة تنظيم داعش، كما أن زعماء القبائل والقادة العسكريين والمحللين يعتقدون أن تنظيم داعش يقوم بتجنيد أعضاء جدد بين السكان المحليين، ويصبح أكثر جرأة على تنفيذ أعمال العنف. وتم ابتزاز الشركات التجارية ومداهمة المتاجر.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على هذه المناطق من شمال شرق البلاد. لقد حذرت الغرب منذ فترة طويلة من أن داعش آخذة في الصعود، ولذا فقد طلبت الحصول على المزيد من الدعم والمعدات، وحثت الدول أيضاً على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم المتشدد والذين ظلوا محتجزين منذ ذلك الحين.

لا توجد فكرة مؤكدة عن أعداد عناصر التنظيم، على الرغم من أن المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف أخبر مجلس الأمن الدولي هذا الشهر أن هناك ما يصل إلى 10000 عضو نشط في العراق وسوريا يواصلون شن الهجمات بمعدل ثابت، بما في ذلك عمليات الكر والفر والكمائن والقنابل المزروعة على جوانب الطرق في كلا البلدين.

ويقول الخبراء إن ما لا يقل عن 1000 من أعضاء داعش المتفرغين يعملون في شمال سوريا في الوقت الحالي، والمزيد ما زالوا رهن الاعتقال. وقد أصبحت هذه مشكلة كبيرة. قالت قوات سوريا الديمقراطية مراراً وتكراراً إنها لا تملك الموارد اللازمة لمراقبة 10 آلاف مقاتل مشتبه بهم من داعش محتجزين حالياً في حوالي 20 مركز احتجاز. ومن بينهم 2000 أجنبي، معظمهم لم يواجهوا محاكمة بعد ورفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم، أو، مثل بريطانيا، التي جردتهم من جنسيتهم.

وتقول دارين خليفة، الخبيرة في الشؤون السورية في مجموعة الأزمات الدولية إن "الناس اتهموا قوات سوريا الديمقراطية بالاستفادة من تهديد داعش لكن لا أعتقد أن هذا صحيح".

تتزايد المخاوف بشأن انتخابات لبنان

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، في الشأن اللبناني: "المخاوف تتزايد من أن يجد السياسيون اللبنانيون أعذاراً لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد السياسيون أن الانتخابات ستجرى في موعدها يوم 15 أيار وسط أسوأ انهيار اقتصادي تشهده البلاد.

وينظر المجتمع الدولي إلى الانتخابات على أنها ضرورية إذا كانت المناقشات حول القروض الكبيرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستستمر في محاولة لإنقاذ البنية التحتية والقطاع المالي المتهالكين في لبنان.

وأصدر السفير الأميركي في لبنان تحذيراً في وقت سابق من هذا الشهر مفاده أنه "لا مجال للمناورة" في البلاد التي ستجري الانتخابات في موعدها. أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أنه سيتم إرسال بعثة مراقبة الانتخابات إلى البلاد في نهاية الشهر المقبل.

قال بيتر ستانو، المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، للصحيفة "يشجع الاتحاد الأوروبي جميع القوى السياسية على المشاركة في الانتخابات المقبلة ويكرر التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات، كما تقرر، في منتصف شهر أيار، وأن تكون شاملة وشفافة".

وقد وعد كبار السياسيين في البلاد مراراً وتكراراً بإجراء الانتخابات في موعدها، بينما كانوا في نفس الوقت يلمحون إلى أسباب محتملة للتأجيل، مثل قضايا التمويل أو المخاطر الأمنية.

يناقش بعض الدبلوماسيين بحذر إمكانية فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الدول الأعضاء ستؤيد ذلك. في تموز، تبنى الاتحاد الأوروبي إطار عمل للعقوبات المستهدفة، والتي تشمل عرقلة الانتخابات كسبب محتمل.

وتحدثت الصحيفة مع نائبين، إيلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس النواب، وآلان عون، عضو الكتلة الأكبر في البرلمان. وقال كلاهما إن ما من شك في وجوب إجراء الانتخابات.

قال عون: "نحن في وضع نحتاج فيه إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي والشعب اللبناني. سيكون من الانتحار إلغاء مثل هذا التصويت المهم".

ومع ذلك، أعرب الفرزلي عن بعض التحفظات، حيث قال "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل الانتخابات مستحيلة هو إما أن يكون مرتبطاً بالقضايا الأمنية أو أي شيء يمكن أن يؤثر على الاستقرار في لبنان. لا أستطيع أن أتخيل ماذا، ولكن على سبيل المثال، تخيل أن السنة المسلمين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات".

بدا الفرزلي غير مقتنع بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وهو سني، والمفتي العام للبلاد، اللذين صرحا أنهما لن يدعوا إلى مقاطعة الانتخابات.

تقاعد زعيم الطائفة السنية سعد الحريري من السياسة في أواخر كانون الثاني، مما أثار مخاوف من عدم احترام التوازن الطائفي في البلاد هذا العام. قال الناخبون السنة في لبنان في وقت سابق للصحيفة إنهم سيمتنعون عن التصويت في غياب الحريري.

دعا رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، في خطاب ألقاه يوم الأربعاء، المسلمين السنة في البلاد إلى المشاركة في الانتخابات.

وقال: "أريد أن أقول لجميع المسلمين، ولا سيما السنة، أن هذه ليست أزمة مجتمع سني، بل أزمة وطنية".

(م ش)