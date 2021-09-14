​​​​​​​صحف عالمية: الأسد يسعى للاعتراف الدولي ومسؤول خليجي يحذّر من تبعات الانسحاب المدمر على الشرق الأوسط

وتطرّقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى سعي حكومة دمشق للحصول على الاعتراف الدولي والتحذيرات الخليجية من مغبة سيطرة طالبان على السلطة.

درعا تعاني بينما يسعى الأسد للحصول على قبول دولي

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية، إن "قلة من الناس اعتقدت أنه بعد عقد من الزمن على بداية الانتفاضة ضد النظام السوري، سيواصل الأخير قصف معارضيه في درعا. لقد تحولت من كونها مركز المقاومة والاحتجاج إلى مركز لهجوم النظام".

لا شك أن حكومة دمشق ترغب في استعادة كل نقطة انطلقت منها الاحتجاجات ضدها. ومع ذلك، فإن هذه المنطقة (درعا) لها أيضاً قيمة استراتيجية كبيرة. إذ تريد حكومة دمشق السيطرة على جميع الأراضي حتى الحدود الأردنية، لأن ذلك سيسمح لها بالسيطرة على طريق التجارة الأردنية السورية. إنه مؤشر آخر على أن دمشق لن تهدأ في سعيها لاستعادة السيطرة الكاملة على كل جزء من سوريا.

بدأت حكومة دمشق أواخر شهر حزيران، بفرض حصار على الجزء الجنوبي من مدينة درعا، المعروف باسم "درعا البلد". وقصفتها بشكل عنيف منذ نهاية تموز. وكان هذا خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2018، والذي شهد استعادة حكومة دمشق السيطرة على معظم المحافظة الجنوبية.

لقد تمتّع حلفاء إيران بفرصة الاقتراب من الخطوط الإسرائيلية. فقد كانت إسرائيل حريصة على منع إيران وحزب الله من القيام بذلك.

النظرية الأساسية لكل هذه التغييرات والصمت الأميركي، هي صفقة الغاز التي يتم التفاوض عليها، لمحاولة مساعدة لبنان في أزمة الطاقة.

وسيتم تصدير الغاز المصري عبر خط الغاز العربي عبر الأردن إلى حمص في سوريا، ثم إلى لبنان. وقد يقوم البنك الدولي بتغطية التكاليف. والتحدي هو حالة خط الأنابيب السيئة داخل سوريا. فلإعادة الخط إلى نظام العمل، تحتاج دمشق إلى شيئين: الدعم الفني الخارجي، والسيطرة الكاملة على جميع التضاريس، من الحدود الأردنية إلى الحدود اللبنانية.

فهل تخفف الولايات المتحدة العقوبات التي فُرضت بموجب قانون قيصر؟ كان هذا، حتى الآن، من المحرّمات المطلقة. وقد صرّح المطلعون في واشنطن باستمرار، أن رفع العقوبات غير وارد. إذ أن الإدارة الأميركية لا تريد الظهور بمظهر ضعيف في قضية حكومة دمشق. وعلى الرغم من أنه من منظور إنساني، فإن العديد من هذه العقوبات تؤثر بشكل أكبر على المدنيين السوريين أكثر من الحكومة. وما هو غير واضح بالضبط، هو ما الدخل الذي ستحصل عليه حكومة دمشق من رسوم العبور؟.

أظهر الرئيس جو بايدن خطاً قوياً في السياسة الواقعية في أفغانستان. وبالتالي، قد يفعل الشيء نفسه مع سوريا، عبر مساعدة لبنان في أزمته الحالية. وذلك لتقليل اعتماد بيروت على إيران. سيجعل الغاز المصري الاقتصاد اللبناني أقل اعتماداً على واردات الطاقة الإيرانية.

وقد دفع سكان درعا ثمناً غالياً مقابل هذه الصفقة الإقليمية. فلإصلاح خط الأنابيب المتضرر، يتطلب سيطرة دمشق الكاملة والاستقرار في جميع أنحاء المحافظة. لذلك كان لا بد من سحق المعارضة. ومع سيطرة قوات الأمن التابعة لدمشق، سيخشى الكثيرون مزيداً من القمع والمزيد من الاعتقالات في الأشهر المقبلة.

وبالنسبة لحكومة دمشق، كل هذا هو علامة أخرى على أن طريق العودة إلى "المجتمع الدولي" ليس ببعيد. تعمل القوى الإقليمية مثل الإمارات والأردن على تعميق العلاقات. وإذا بدأت الولايات المتحدة في تخفيف عقوباتها، فمن المؤكد أن يتبعها الآخرون.

مسؤول خليجي يحذر من أن سيطرة طالبان على أفغانستان ستعيد تشكيل الشرق الأوسط

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مسؤول خليجي كبير، إن "استيلاء طالبان على أفغانستان هو زلزال مدمر، سيشغل الشرق الأوسط لسنوات عديدة، محذراً من أنه - على الرغم من وعود الجماعة بالاعتدال - فإن الجماعة المسلحة هي نفسها بشكل أساسي كما كانت في السابق في السلطة".

وفي حديثه، شريطة عدم الكشف عن هويته، قال المسؤول أيضاً، إن "الانسحاب الأميركي السريع والفوضوي، يثير أيضاً تساؤلات جدية لدول الخليج، حول قيمة الوعود الأميركية بالأمن خلال العشرين عاماً القادمة".

وقال المسؤول: "أفغانستان زلزال، زلزال مدمر، وهذا سيبقى معنا لفترة طويلة جداً جداً". وأضاف: إن "هذه الحادثة تمثل قطيعة كاملة مع عقيدة كارتر التي عفا عليها الزمن - وهو التزام بأن الولايات المتحدة المعتمدة على النفط، تستخدم القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في الخليج".

وبحسب المسؤول، فإنه لا يتوقع أن تتصرف طالبان بشكل مختلف عما كانت عليه عندما كانت في السلطة من قبل، قائلاً: "إنهم متماثلون في الأساس، لكنهم أكثر ذكاءً في العالم".

وقال إنه من المحتمل أن يُنظر إلى أفغانستان، على أنها انتصار لباكستان وفرصة صينية - حيث تلعب الولايات المتحدة دوراً ضئيلاً. وقال المسؤول: "إذا كان هناك صراع جيوسياسي حول أفغانستان، فسنرى باكستان والصين من جهة، والهند وإيران وروسيا من جهة أخرى. ولا أعتقد أن الأميركيين سيكونون جزءاً من الصراع الجيوسياسي على أفغانستان".

معسكرات الإرهاب في أفغانستان قد تسبّب موجة هجمات في أوروبا خلال خمس سنوات

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "يخشى الخبراء أن تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذاً لمعسكرات تدريب الإرهابيين، وإن أوروبا قد تواجه موجة من الهجمات في غضون خمس سنوات".

وقالت جمعية هنري جاكسون، وهي مؤسسة فكرية، لصحيفة ذا ناشيونال، إن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية على أراضي المملكة المتحدة "لا يزال حقيقياً للغاية".

ولا يزال أكثر من 260 من متطرفي القاعدة وداعش على قائمة عقوبات المملكة المتحدة، وتعرضت آلاف الجنيهات من الأصول المرتبطة بهم لأوامر التجميد.

ويخشى الرئيس التنفيذي لـ CEP، مارك والاس، أن تصبح أفغانستان "ملاذاً" للإرهابيين. وقال: "الإرهاب لم يبدأ ولم ينته بمأساة 11 أيلول".

ومع ذلك، أظهرت الهجمات أن مجموعات مثل القاعدة، لديها دوافع عالية لمهاجمة الولايات المتحدة على أراضيها. وقد أثارت الأحداث الأخيرة في أفغانستان، مخاوف من أن تصبح البلاد مرة أخرى ملاذاً للجماعات المتطرفة، التي قد تخطط وتوجّه هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وحثّت مستشارة الأمن الداخلي الأميركية السابقة فرانسيس تاونسند، العالم على التزام "اليقظة"، وقالت: "الآثار طويلة المدى لأحداث الحادي عشر من أيلول لا تزال تتكشف حتى اليوم، حيث تعمل حكومة الولايات المتحدة على كبح التهديدات الإرهابية الصادرة من الداخل وعلى الصعيد الدولي".

(م ش)