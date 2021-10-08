​​​​​​​صحف عالمية: الانتخابات لن تغير بشكل حقيقي العراق وواشنطن نشرت قواتها سراً في تايوان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة إلى الآمال القليلة بحدوث تغيير حقيقي في العراق بعد الانتخابات، وإلى نشر واشنطن قواتها بشكل سري في تايوان لردع الصين، إلى جانب التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

العراق بحاجة إلى أكثر من مجرد انتخابات لإحداث تغيير حقيقي في البلاد

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، عن الانتخابات العراقية: "أمضى الدبلوماسيون والمسؤولون والمحللون والصحفيون المهتمون بالعراق شهوراً وهم يفترضون ما ستعنيه الانتخابات العامة في العراق بالنسبة للبلاد. تكثر التساؤلات حول من سيشكل الحكومة المقبلة، وما هو تأثير ذلك على المجموعات المسلحة على الأرض، وما هو تأثير إيران عليها.

ولكن بالنظر إلى الخلل في النظام السياسي وعدم وجود مرشحين ببيانات أو خطط واضحة، لا توجد مناقشات حقيقية حول الكيفية التي ستحسن بها الانتخابات حياة العراقيين العاديين. مع الفساد المترسخ (يحتل العراق المرتبة 160 في تصنيف منظمة الشفافية الدولية فيما يتعلق بالفساد) ومشاكل الحكم المستوطنة، تبدو الانتخابات نفسها أقل أهمية. ومع ذلك، فإن نتيجة الانتخابات وأي كتل سياسية ستظهر أقوى أو أضعف ستؤثر على البلاد ومستقبلها.

إحدى الفضائل القليلة للعملية السياسية في العراق هي أن النتيجة غير معروفة حقاً وليست محددة مسبقاً. ومع اقتراب يوم الانتخابات يوم الأحد، تتزايد الفرضيات، لكن الكثير سيعتمد على كيفية سير عملية التصويت.

ومع ذلك، فإن بعض الأمور واضحة مسبقاً، ومن المتوقع أن يكون إقبال الناخبين منخفضاً. ومن غير المرجح أن يكون أكثر من 40 في المائة من الناخبين المسجلين في البلاد البالغ عددهم 24 مليوناً. ما يقرب المليون من هؤلاء هم ناخبون لأول مرة، وبالنظر إلى دور الشباب في الاحتجاجات منذ عام 2019، فمن غير المرجح أن يصوتوا للأحزاب الحاكمة التقليدية. من غير الواضح عدد المشاركين الذين سيحضرون، لكن الاستطلاعات الموضعية والمزاج العام يشير إلى أن الأرقام ستكون في الجانب المنخفض.

ودعا النشطاء في الاحتجاجات الوطنية التي انطلقت في تشرين الأول 2019 وأدت إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي إلى إجراء انتخابات مبكرة كأحد مطالبهم الرئيسية. كما طالبوا بخطوات لإصلاح النظام السياسي - لا سيما النظام البرلماني الذي يولّد حكومات ائتلافية تتشكل على أساس مصالح الأحزاب السياسية بدلاً من البرامج الحاكمة. بينما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها الأصلي في أيار 2022 بناءً على مطالب المحتجين، لم يتمكن من إقناعهم بأن الإصلاحات المحدودة التي تم إجراؤها على نظام التصويت ستكون كافية وتمكن من التغيير الحقيقي.

ويصر مؤيدو الانتخابات، ولا سيما السياسيون العراقيون، والقوى الأميركية والأوروبية، على أن هذا هو النظام الوحيد القابل للتطبيق للانتقال السلمي للسلطة في البلاد. إنهم يخشون أن يؤدي انخفاض نسبة الإقبال على التصويت إلى تشويه سمعة النظام السياسي القائم، وترسيخ الأحزاب القائمة التي لديها مجموعة أساسية صغيرة من المؤيدين. في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2018، كانت نسبة المشاركة 35 في المائة فقط.

في الأسابيع المقبلة، سيصل التنافس على المناصب والمزايا إلى ذروته وبعد ذلك سيتم تشكيل الحكومة. في حين أن هناك الكثير من الفضول حول من سيشكل الحكومة وملء أبرز المناصب الوزارية، فإن السؤال المهم هو ما إذا كانت هذه الحكومة ستكون قادرة على تقديم الخدمات الأساسية لمواطني العراق. في الوقت الحالي، تشير جميع المؤشرات إلى ظهور تركيبة سياسية مماثلة، حيث تحاول التجمعات السياسية ترسيخ المكاسب التي حققتها على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى لو تم طرح أسماء ووجوه جديدة في محاولة للتظاهر بالتغيير. ومن شأن ذلك أن يزيد من تشويه سمعة الانتخابات ويخاطر بردود فعل عنيفة".

القوات الأميركية في تايوان منذ ما لا يقل عن عام

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال عن وجود القوات الأميركية في تايوان: "قال مسؤولون أميركيون إن وحدة العمليات الخاصة الأميركية ووحدة من مشاة البحرية الأميركية تعمل سراً في تايوان لتدريب القوات العسكرية هناك، في إطار جهود لتعزيز دفاعات الجزيرة مع القلق بشأن تصاعد العدوان الصيني المحتمل.

وقال المسؤولون إن نحو عشرين من أفراد العمليات الخاصة الأميركية وقوات الدعم يجرون تدريبات لوحدات صغيرة من القوات البرية التايوانية. تعمل مشاة البحرية الأميركية مع القوات البحرية المحلية على تدريب القوارب الصغيرة. وقال المسؤولون إن القوات الأميركية تعمل في تايوان منذ عام على الأقل.

ويعدّ نشر العمليات الخاصة الأميركية علامة على القلق داخل البنتاغون بشأن القدرات التكتيكية لتايوان في ضوء التعزيز العسكري لبكين على مدى سنوات والتحركات التهديدية الأخيرة ضد الجزيرة.

أعرب مسؤولون من تايوان والولايات المتحدة عن قلقهم بشأن ما يقرب من 150 رحلة جوية بالقرب من تايوان في الأسبوع الماضي بواسطة طائرات عسكرية صينية. تضمنت الطائرات الصينية مقاتلات نفاثة من طراز J-16 وقاذفات قنابل استراتيجية من طراز H-6 وطائرة رصد الغواصات Y-8 وسجلت رقماً قياسياً لمثل هذه الطلعات الجوية، وفقاً لما ذكرته حكومة تايوان".

مسؤول أوكراني يتهم موسكو بالابتزاز بشأن إمدادات الطاقة

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، عن التوتر بين أوكرانيا وروسيا: "لبضع ساعات يوم الأربعاء، لم يكن واضحاً بالضبط من المسؤول، بعد يوم من ارتفاع العقود الآجلة للغاز، أعربت المسؤولة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن غضبها وإحباطها من الأرقام التي لا يمكن السيطرة عليها. من ناحية أخرى، قام بوتين بترويضهم على الفور تقريباً.

بنقرة من أصابع يده، وتلميحات عن زيادة العرض "بعناية" و "الاستقرار"، خفّض بوتين الأسعار بمقدار النصف. وقال الرئيس الروسي نعم، بداية الشتاء الباردة والانتعاش الاقتصادي أدى إلى استنفاد الاحتياطيات. لكن الموقف كان حرجاً بسبب القرارات التي اتخذها القادة الأوروبيون: تفضيل التجارة الفورية التنافسية على عقود الغاز الطبيعي طويلة الأجل مع روسيا، والتي أوجدت "جنون المضاربة"، وإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة على الهيدروكربونات.

في وقت لاحق، انضم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى كسب المزيد من النقاط. وقال إنه يمكن "تهدئة" أزمة الطاقة في أوروبا إذا سارعت فقط في عملية الموافقة على نورد ستريم 2.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفطوغاز الأوكرانية للنفط والغاز يوري فيترينكو، لصحيفة الإندبندنت إن موقف روسيا يرقى إلى "الابتزاز".

وقال "بوتين يريد نورد ستريم 2 دون أي امتثال للقواعد الأوروبية. الرسالة التي يرسلها هي أننا لن نرسل ما يكفي من الغاز، وهذا يعني ارتفاع الأسعار".

(م ش)