​​​​​​​صحف عالمية: الانسحاب الأميركي من أفغانستان ضربة للحلفاء وسعي روسي صيني إيراني لاستغلاله

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تبعات الانسحاب الأميركي من أفغانستان على حلف الناتو وأوروبا والصين وروسيا وإيران، وكذلك العلاقات الإسرائيلية الصينية.

انسحاب واشنطن من أفغانستان ضربة لحلف الناتو وأوروبا

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "بعد هجمات الحادي عشر من أيلول على أميركا، تم استدعاء المادة 5 من الناتو - التي تقول أن الهجوم على عضو واحد يعتبر هجوماً على الجميع - للمرة الوحيدة في تاريخه الممتد لسبعة عقود. عندما بدأت القوات الأميركية العمل العسكري ضد أفغانستان، انضمت إليها القوات البريطانية وقوات الناتو الأخرى".

انسحاب أميركا بعد 20 عاماً، لم يمنح حلفاء الناتو خياراً كبيراً سوى الانسحاب، الأمر الذي يوجه ضربة مزدوجة إلى الحلف. لقد كشف هذا في الوقت نفسه عن مدى اعتماد الناتو على الولايات المتحدة - وأثارت الشكوك حول استعداد أميركا في المستقبل لتقديم الدعم لحلفائها.

قدم إعلان الرئيس جو بايدن الانسحاب أمراً واقعياً غير مريح لأعضاء آخرين في التحالف الدولي. كما قدمت دروساً مقلقة بشأن الزعيم الأميركي الجديد. لقد أظهر الانسحاب الأفغاني ومنطق البيت الأبيض استمرارية السياسة الخارجية منذ الإدارة السابقة.

كان أعضاء الناتو الأوروبيون يأملون في أن يصلح بايدن الضرر الذي ألحقه دونالد ترامب، الذي شكك في فائدة الحلف وهدد بسحب الولايات المتحدة. كما رأوا رئيس اليوم كخبير في السياسة الخارجية ملتزماً ببث حياة جديدة في المجتمع الدولي للديمقراطيات. ومع ذلك، فإن تاريخ دعم بايدن لإنهاء الحرب الأفغانية ليس سراً. إن منطق إدارته وأولويات سياستها الخارجية في آسيا معروفة جيداً.

حقيقة وتنفيذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان أمر مقلق. كشف وزير الدفاع البريطاني، عن أنه حاول حشد حلفاء الناتو حول سبل إبقاء بعض القوات في مكانها لتحقيق الاستقرار في أفغانستان. كان هذا مستحيلاً بدون البنية التحتية العسكرية الأميركية، ولا سيما الدعم الجوي من قاعدة باغرام الجوية شمال كابول.

قد تتساءل دول البلطيق الآن عن كيفية رد الولايات المتحدة على إطلاق المادة 5 في حالة وقوع هجوم روسي. بعد الناتو، ترى أوكرانيا أوجه تشابه بين أفغانستان واعتمادها على الدعم الأميركي الصريح والضمني لمنع عودة الهيمنة الروسية.

إيران مستعدة للعمل مع روسيا والصين بشأن 'سلام' أفغانستان

أما صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية فقالت: "قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء للقادة الروس والصينيين إن طهران مستعدة للتعاون معهم لإرساء "الاستقرار والسلام" في أفغانستان".

وسيطرت طالبان على المدن الأفغانية الرئيسية في 10 أيام فقط، مع القليل من إراقة الدماء بعد عقدين من الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.

وجاء انهيار البلاد في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس الأميركي جو بايدن لإكمال انسحاب القوات الأميركية.

وقال رئيسي للرئيس الصيني شي جين بينغ إن "إيران مستعدة للتعاون مع الصين من أجل إرساء الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان والسعي من أجل تنمية شعبها وتقدمه وازدهاره".

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث رئيسي عن استعداد إيران "لأي تعاون من أجل إحلال السلام والهدوء في أفغانستان".

وقال: "نعتقد أن كل الجماعات الأفغانية يجب أن تعمل معاً ... وتحويل الانسحاب الأميركي إلى نقطة تحول لسلام واستقرار دائمين في أفغانستان".

ولم تعترف إيران أبداً بحكم طالبان، لكنها قالت في الأشهر الأخيرة إنه يجب أن يكونوا "جزءًا من حل مستقبلي" في أفغانستان.

مغالطة إسرائيل الثنائية في التنافس بين الولايات المتحدة والصين

ومن جانبها قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "إن محاولة تحقيق التوازن بين واشنطن وبكين دون استراتيجية واضحة تنطوي على مخاطر سوء تقدير شديد الخطورة يمكن أن يعرض للخطر مصالح إسرائيل ويحد من مجال المناورة".

وبصرف النظر عن الحساسيات الأميركية، اقتصرت العلاقة الصينية الإسرائيلية في المقام الأول على المجال الاقتصادي. لدى كلا البلدين خلافات عميقة الجذور تجعل من الصعب إقامة شراكة أوثق. للصين تاريخ طويل في التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وقد دعمت تقليدياً أعداء إسرائيل كجزء من حركة عدم الانحياز. في الآونة الأخيرة، أمنت الصين شراكة شاملة مع إيران، عدو إسرائيل في الشرق الأوسط، وانتقدت إسرائيل بشدة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال الحرب التي استمرت 11 يوماً مع حماس في أيار الماضي.

تسير إسرائيل على خط رفيع بين القوى الكبرى في العالم. لكن هذه ليست بالضرورة لعبة محصلتها صفر تختار فيها إسرائيل قوة وتهمل الأخرى. يجب على إسرائيل مواصلة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين دون المساس بمصالحها الأمنية. في هذا السياق، ما تحتاجه إسرائيل أكثر من أي شيء آخر هو استراتيجية متماسكة للتعامل مع بكين.

(م ش)