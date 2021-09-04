​​​​​​​صحف عالمية: الأمم المتحدة تحث طهران على وقف حكم الإعدام بحق سجين كردي وتدريبات مشتركة بين مصر والإمارات

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى دعوة خبراء الأمم المتحدة لطهران لوقف حكم الإعدام بحق سجين كردي، إلى جانب المناورات العسكرية المشتركة بين أبو ظبي والقاهرة، بالإضافة إلى أزمة المحروقات في لبنان.

خبراء الأمم المتحدة يحثون إيران على وقف الإعدام الوشيك لسجين كردي

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية على الوقف الفوري للإعدام الوشيك لسجين كردي قال إنه تعرض للاختفاء القسري والتعذيب قبل المحاكمة.

وقُبض على حيدر الغرباني، (48 عامًا)، في تشرين الأول 2016 واتُهم بالاضطلاع بدور في مقتل ثلاثة رجال ينتمون إلى الباسيج، الذراع المحلية شبه العسكرية للحرس الثوري الإسلامي.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنه "تعرض للاختفاء القسري، حيث لم يتم تزويد أسرته بمعلومات عن مصيره ومكان وجوده"، وورد أنه "احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة".

وأضافوا: "نحن قلقون للغاية من أن اعتراف الغرباني في نهاية المطاف قد تم بالإجبار نتيجة التعذيب وسوء المعاملة"، معربين عن قلقهم من أنه حُرم من الاتصال بمحام أثناء التحقيق.

وتتعرض الأقليات العرقية واللغوية العديدة في إيران بانتظام لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام والتعذيب.

وفي العديد من الحالات التي أبرزتها الجماعات الحقوقية والأمم المتحدة، يتم تعذيب الأفراد للإدلاء باعترافات تُستخدم ضدهم أثناء المحاكمات.

وفي كثير من الحالات، تُستخدم هذه الاعترافات القسرية كدليل من أجل تطبيق عقوبة الإعدام.

الإمارات ومصر تشاركان في تدريبات بحرية عسكرية مشتركة

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "شرعت القوات البحرية الإماراتية والمصرية في تدريبات بحرية مشتركة لمدة 10 أيام في المياه الإماراتية في إطار برنامج مناورات زايد 3 العسكرية".

وتم إطلاق زايد 3 في أيار، وتضمن أيضًا عناصر أرضية وجوية. وهذه التدريبات هي الثالثة من نوعها بين الإمارات ومصر منذ 2014.

وتم تنفيذ المكون البحري من أجل "تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، والمساهمة في زيادة تعزيز التنسيق والتعاون البحري المشترك بهدف الاستيعاب المستمر وفهم التكتيكات والعتاد والمعدات الجديدة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإماراتية.

ويتضمن التدريب إجراء العمليات البحرية وحماية البنية التحتية الحيوية ودعم الدفاع الوطني.

وتتمتع الإمارات العربية المتحدة ومصر بعلاقات عامة قوية يعززها تعاونهما العسكري والتدريبات العسكرية المستمرة في ثلاثة مجالات رئيسة هي البرية والبحرية والجوية.

وتستند العلاقات بين الإمارات ومصر على الفهم المتبادل للتحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن أهمية التعامل مع هذه التغييرات من خلال سياسات منسقة ومتكاملة تهدف إلى الحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأجريت مناورات مشتركة بين القوات الجوية الإماراتية والقوات الجوية المصرية في النصف الأول من آب.

وشمل ذلك التدريب على تشغيل مهام جوية مشتركة واستراتيجيات القتال الجوي وتبادل الخبرات.

أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة ولبنان بسبب الوقود

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن "أزمة الوقود اللبنانية التي أدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي وقطع المياه عن الملايين، أثارت أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، بسبب خطة استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران، مما دفع بالأمم المتحدة إلى التعهد بتقديم 10 ملايين دولار للمساعدة في الأزمة".

إن أزمة لبنان الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، هي نتاج سنوات طويلة من "سوء الإدارة والفساد". وتسببت أزمة الوقود أيضًا بأزمة دبلوماسية. في حين حذرت الولايات المتحدة لبنان من قبول سفينة النفط الآتية من إيران.

وحذر وفد مجلس الشيوخ الأميركي الذي زار لبنان هذا الأسبوع، من أن استيراد النفط الإيراني، قد تكون له "عواقب وخيمة".

وحذر أعضاء الكونغرس خلال الزيارة من تأثير هذه الخطوة على العلاقات مع الغرب، عارضين مساعدة الولايات المتحدة بدلًا من إيران.

وأعلن حزب الله عن هذا الاتفاق الشهر الماضي، وأفاد موقع "تانكر تراكرز" يوم الجمعة أن سفينتين على الأقل تبحران نحو لبنان.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع مصر والأردن والبنك الدولي للمساعدة في حل الأزمة، وقد يتضمن ذلك نقل الكهرباء عبر سوريا.

ونقلت الإندبندت أن وفدًا لبنانيًّا رفيعًا سيزور سوريا السبت، للمرة الأولى منذ سنوات كخطوة أولى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المصرف المركزي في لبنان، قوله إن أزمة الوقود سببها التهريب إلى سوريا، وإنه يتوقع المزيد من رفع الدعم في نهاية هذا الشهر، ما سيؤدي إلى رفع الأسعار.

(م ش)