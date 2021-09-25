وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى أعداد القتلى السوريين منذ بداية الأزمة. وكلام وزير الخارجية الإيراني عن عودة قريبة إلى المحادثات النووية، إلى جانب الوضع الإنساني في اليمن.

الأمم المتحدة تحصي 350 ألف قتيل في الحرب السورية وتعترف بأن عدد القتلى أعلى على الأرجح

وبخصوص سوريا، قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: "مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة، قالت إن مكتبها وثّق مقتل 350209 شخصاً - مدنيين ومقاتلين - في الحرب الأهلية في سوريا على مدار العقد الماضي. في حين أن العدد الحقيقي للقتلى في الصراع يكاد يكون بالتأكيد أعلى بكثير.

وقالت ميشيل باتشيليت، إن الأرقام التي يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين آذار 2011 وآذار 2021، تم جمعها بناءً على معلومات حددت الأشخاص بالاسم. وكذلك حسب تاريخ ومكان الوفاة. لطالما استشهد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالصعوبات في الحصول على صورة واضحة لوضع الحقوق في سوريا.

والرقم الجديد الذي قدّمه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أقل بكثير من تقدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قدّر في حزيران عدد القتلى المقدر في الحرب بأكثر من 606000 - بما في ذلك حوالي 495000 حالة وفاة موثّقة.

وقدّم المكتب أرقاماً متحفظة لعدد القتلى من الأزمات في جميع أنحاء العالم. وهي شهادة على منهجيته الصارمة في إحصاء تداعيات العنف.

وقالت ميشيل باتشيليت لمجلس حقوق الإنسان: "نحن نقدّر هذا الرقم البالغ 350209 على أنه سليم إحصائياً، لأنه يستند إلى عمل صارم. لكنه لم يكن - ولا ينبغي اعتباره - عدداً كاملاً من عمليات القتل المرتبطة بالنزاع في سوريا خلال هذه الفترة. إنه يشير إلى أدنى عدد يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى".

وقالت: "اليوم، لا تزال الحياة اليومية للشعب السوري تعاني من معاناة لا يمكن تصورها، ففي الشهر الماضي فقط، تعرّض المدنيون في درعا ومحيطها لقتال عنيف وقصف عشوائي من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة".

وزير الخارجية الإيراني الجديد يقول إن بلاده ستعود إلى المحادثات النووية 'قريباً جداً'

وعن العودة المرتقبة الى المحادثات النووية، ذكرت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "قال وزير الخارجية الإيراني الجديد يوم الجمعة، إن بلاده ستعود إلى المفاوضات النووية قريباً جداً".

قال حسين أمير عبد اللهيان إن الحكومة، التي تولّت السلطة الشهر الماضي، تعتقد أن الرئيس جو بايدن "لا يزال يحمل في قلبه الملف السميك لعقوبات ترامب ضد إيران، حتى أثناء متابعة المفاوضات على ما يبدو".

وندّد الرئيس السابق دونالد ترامب، بشكل روتيني بالاتفاق النووي ووصفه بأنه "أسوأ صفقة تم التفاوض عليها على الإطلاق". وانسحب من الاتفاقية في عام 2018.

وفي إيجاز إعلامي حول سياسة إيران الخارجية الجديدة، كان الوزير الايراني متشككاً جداً بشأن النوايا الحقيقية لإدارة بايدن، مشدداً على أن الأفعال أهم من "الكلمات الفارغة".

وقد انتقد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين بشدة العقوبات الإضافية التي فرضتها إدارة بايدن، وكذلك رفضها إعطاء الضوء الأخضر لإيران للوصول إلى ملايين الدولارات من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية والبنوك اليابانية، لشراء لقاحات وأدوية كورونا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة، أطلع المراسلين بشرط عدم الكشف عن اسمه، إن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد، وإن المزيد من التأخير، بينما تواصل إيران توسيع قدراتها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى، قد يقود واشنطن وشركائها إلى قناعة، أن إبرام العودة إلى الاتفاق النووي التاريخي، لم يعد مجدياً.

وقال الوزير الايراني، إن الحكومة الجديدة تراجع ملفات المفاوضات النووية في فيينا، وستعود إلى المحادثات. لأن المفاوضات البناءة يمكن أن تؤدي إلى "نتائج ملموسة يمكن التحقق منها".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن توقّعات إيران هي أن تعود جميع الأطراف إلى مفاوضات فيينا، ثم تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق 2015 بطريقة يمكن التحقق منها.

وشدد أمير عبد اللهيان على أن الولايات المتحدة "يجب أن تتخذ إجراءات - إجراءات بنّاءة".

وقال: "لا شك في أنهم إذا كانوا يرغبون في مواصلة لغتهم السابقة تجاه إيران وممارساتهم السابقة تجاه إيران، فلن تظلّ أيدي جمهورية إيران الإسلامية مقيدة".

الأمم المتحدة: 16مليون في اليمن "نحو المجاعة" مع انخفاض الحصص الغذائية

وقال تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية عن الوضع الإنساني في اليمن، إن "خمسة ملايين شخص في اليمن على شفا مجاعة قد تجتاح البلاد". بينما هناك 16 مليون شخص آخرين "يسيرون في اتجاه تلك المجاعة"، وفقاً لمدير برنامج الغذاء العالمي.

ووصف خبراء الموقف في اليمن، التي تمزقها الحرب الأهلية، بأنه يتدهور بسرعة، وفقاً لتقرير البرنامج الذي أعرب عن مخاوفه حيال إمكانية مشاهدة ارتفاعات هائلة في عدد اليمنيين، الذين يواجهون خطر المجاعة خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، قوله: "مع ارتفاع أسعار الغذاء والعجز الصارخ في الوقود، يكون الأمر كارثياً. ولدينا خمسة ملايين يمني يطرقون باب المجاعة، بينما يسير 16 مليون آخرون في الاتجاه نفسه".

وفي حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذّر بيزلي، من أن عدم توافر المزيد من التمويل سوف يضطر برنامج الغذاء العالمي إلى إلغاء الحصص التموينية من الطعام، التي تقدم لحوالي 3.2 مليون نسمة بحلول تشرين الأول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في اليمن أنابيل سيمنغتون، إن "اليمنيين في موقف لا يمكنهم فيه في الوقت الراهن، تحمّل تكلفة إمدادات الغذاء الأساسية".

وأضافت المتحدثة: "الأسباب وراء أزمة الجوع في اليمن ربما تنطوي على قدر كبير من التعقيد، لكن أثر الجوع على اليمنيين واضح للعيان. فالتراجع الحاد في قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار الغذاء، جعلت من المستحيل تحمّل اليمنيين العاديين نفقات الغذاء الأساسي".

وشددت المتحدثة باسم البرنامج العالمي على ضرورة توفير 797 مليون دولار من أجل الاستمرار في توفير المستويات الحالية من المساعدات الغذائية، على مدار الأشهر الستة المقبلة التي تبدأ في تشرين الأول المقبل".

(م ش)