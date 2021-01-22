​​​​​​​صحف عالمية: أعوام صعبة أمام بايدن وحماس المستفيدة من الانقسام الحاصل في حركة فتح

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الجمعة، إلى الإرث الصعب الذي خلّفه ترامب وكذلك الانقسام الحاصل في فلسطين قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

ذا ناشيونال: الشوكة في خاصرة فريق السياسة الخارجية لبايدن

صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية تحدثت وفي تحليل لها عن الجدل الذي شهده خروج دونالد ترامب غير اللائق من البيت الأبيض هذا الأسبوع، وقالت: "إن الرئيس الأميركي الخامس والأربعين سيبقى في الأذهان في نهاية المطاف بسبب نهجه في السياسة، في الداخل والخارج".

في حين أن نهج ترامب المواجهي، والمرتبك في بعض الأحيان، جعله شخصية مثيرة للانقسام، مما تسبب في الكثير من الخلافات مع الحلفاء كما فعل مع خصوم واشنطن، إلا أنه نجح مع ذلك في صياغة إرث سيجد خلفه صعوبة كبيرة في عكس هذا الإرث.

وهذا صحيح بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث لا يمكن التقليل من شأن القول إن نهج ترامب قد غيّر علاقات واشنطن مع المنطقة، وفي كثير من النواحي نحو الأفضل.

أما فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة مثل إيران وعملية السلام العربية الإسرائيلية، تسببت سياسات ترامب في تحول جذري في الجغرافيا السياسية للمنطقة، وخلقت انقسامًا واضحًا بين الدول المعتدلة التي تسعى إلى بناء مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة، وبين الرافضين، فأنظمة مثل إيران وتركيا لا تهتم إلا بتعزيز الانقسام والصراع.

هذه كلها إنجازات مهمة يستحق ترامب الثناء عليها، علاوة على ذلك، فإن النجاح الذي لا شك فيه الذي تمتع به الرئيس السابق يعني أن مساحة بايدن للمناورة ستكون محدودة للغاية، حيث يسعى إلى صياغة نهج جديد في تعاملات واشنطن مع العالم الخارجي.

كما كان واضحًا من خطاب التنصيب الذي ألقاه بايدن، يريد الرئيس 46 للولايات المتحدة استعادة سمعتها على الساحة العالمية، متعهدًا بإصلاح التحالفات وإعادة التعامل مع العالم الخارجي.

وبالتالي، فإن بعض الخطوات الأولى التي اتخذتها إدارة بايدن الجديدة ستكون التحرك بسرعة لعكس بعض قرارات ترامب الأكثر إثارة للجدل، وهي العودة الى منظمة الصحة العالمية وكذلك العودة الى اتفاقية باريس للمناخ.

ولكن في حين أنه سيكون من السهل نسبيًّا على الإدارة الأميركية الجديدة إجراء تغييرات في قضايا السياسة الخارجية مثل الصحة العالمية وتغير المناخ، فقد يجد بايدن صعوبة أكبر في عكس سياسات ترامب بشأن القضايا الأكثر تحديًّا، لا سيما فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وتعد القضيةُ الإيرانية الأكثرَ إشكالية بالنسبة لبايدن، لأسباب ليس أقلها إن إيران كثّفت عن عمد تحديها للمجتمع الدولي فيما يتعلق بأنشطتها النووية قبل أن يتولى بايدن منصبه.

وبالتأكيد، إذا استمرت إيران في أنشطتها النووية الاستفزازية، فلن يكون أمام بايدن بديل سوى الحفاظ على سياسة سلفه التي لا هوادة فيها في مواجهة الطموحات النووية لقادة إيران".

جيروزليم بوست: قبل الانتخابات الفلسطينية يظل عباس حذرًا من منافسيه دحلان وحماس

وفي سياقٍ آخر، تطرقت صحيفة جيروزليم بوست الاسرائيلية إلى أنه وعلى الرغم من عدم إعلان محمود عباس رغبته بالترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء محمد أشتية، أعلن في تصريح تلفزيوني أن حركة فتح رشحت عباس بالإجماع.

وقالت الصحيفة: "فاجأ إعلان أشتية العديد من الفلسطينيين، بمن فيهم أعضاء في حركة فتح الذين يأملون أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لوصول قيادات شابة إلى السلطة.

ومع ذلك، لم يعلن أحد عن نيته للترشح للانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية حتى الآن، وهي الاستحقاق الانتخابي الأول منذ 15 عامًا.

وتأتي هذه الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، الأسبوع الماضي، على المستوى الرئاسي والتشريعي للسلطة الفلسطينية المنقسمة منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة، عقب عام من فوز الحركة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي.

وقال مسؤول في فتح عن ترشح عباس: "لا أرى أي سبب يجعلنا نضيع وقتنا وجهدنا في انتخابات جديدة إذا كان الرئيس عباس سيترشح لولاية أخرى".

وأضاف: "في ظل الظروف الحالية، نعلم جميعًا أن أي شخص ينافس الرئيس عباس ليس لديه فرصة للفوز".

وجاء إعلان عباس الأخير بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بعد شهور من المفاوضات بين قادة فتح وحماس في تركيا وقطر ومصر.

وإنه بالإضافة إلى الرئيس عباس، فإن مروان البرغوثي، المحتجز لدى إسرائيل، ومحمد دحلان، مرشحان محتملان لرئاسة السلطة.

وليس من الواضح أن تدفع حركة حماس بمرشح للرئاسة، لكن يبدو أنها تتجه إلى لرمي بثقلها في الانتخابات التشريعية التي سبق وأن فازت فيها عام 2006.

وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره رام الله أن محمد دحلان لن يحصل إلا على 7 في المئة من الأصوات حال شكل قائمة مستقلة، بعكس البرغوثي الذي قد يحصل على 25 في المئة من الأصوات، مقابل 19 في المئة لصالح قائمة فتح الرسمية.

وخلص الاستطلاع إلى أنه إذا رشحت فتح عباس كمرشح لها في الانتخابات الرئاسية، فإن غالبية الفلسطينيين سينظرون إليه على أنه اختيار خاطئ.

ويعتقد 25 في المئة من الفلسطينيين فقط أن عباس المرشح الأفضل لفتح، مقابل 42 في المئة سموا البرغوثي مرشحًا، وفق الاستطلاع.

وقال موالون لدحلان هذا الأسبوع إنهم إذا استبعدوا من القائمة الرسمية لفتح، فسيترشحون بشكل منفصل تحت اسم فتح أيضًا، في وقت يبذل عباس وقيادة فتح قصارى جهدهم لمنع دحلان من خوض الانتخابات الرئاسية، لكن سيكون من الأصعب عليهم منع آلاف الموالين لدحلان من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

ولا يستفيد من هذا الانقسام المحتمل في فتح سوى حركة حماس التي تراقب الوضع عن كثب، علمًا بأن استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية يقول إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سيحصل على 50 في المئة من الأصوات حال ترشحه مقابل عباس في الانتخابات الرئاسية.

في غضون ذلك، يبدو أن الجمهور الفلسطيني أقل اهتمامًا بالانتخابات منه بشأن التداعيات الصحية والاقتصادية الذي سببتها جائحة فيروس كورونا".

الوول ستريت جورنال: داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات بغداد المميتة

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية فتحدثت عن الانفجار المزدوج الذي وقع في سوق شعبي وسط بغداد، وقالت: "هز تفجيران انتحاريان سوقًا مزدحمة في بغداد يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 75 آخرين على الأقل في أول هجوم من نوعه في العاصمة العراقية منذ أكثر من عامين.

وقطعت الانفجارات فترة هدوء نسبي بعد أن فقد داعش الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا عام 2019. وتسلط التفجيرات الضوء على التحديات الأمنية التي يواجهها العراق بعد أن سحبت الولايات المتحدة الكثير من وجودها العسكري من البلاد في الأيام الأخيرة من عهد ترامب الإدارة.

وأعلنت داعش مسؤوليتها عن الهجوم في بيان صدر يوم الخميس، بحسب مجموعة سايت إنتليجنس، وهي منظمة تتابع الدعاية المتطرفة، حيث نفذت داعش تفجيرات مميتة استهدفت المدنيين في جميع أنحاء العراق والشرق الأوسط الأوسع".

(م ش)