​​​​​​​صحف عالمية: آمال ضئيلة مع تشكيل الحكومة اللبنانية وباشور كردستان ساحة تنافس فرنسي تركي

تطرّقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تشكيل الحكومة اللبنانية واتساع مجالات التنافس الفرنسي التركي.

لبنان يشكّل حكومة جديدة بعد 13 شهرًا في ظل أزمة اقتصادية

اتفقت الفصائل السياسية اللبنانية يوم الجمعة، على حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، منهية بذلك جموداً دام أكثر من عام في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع انهيار اقتصادي دفع بالملايين إلى الفقر.

وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي "آمل أن نرتقي إلى مستوى المناسبة مع هذه الحكومة ونوقف الانهيار الحالي".

وتتولى حكومة ميقاتي مهامها في الوقت الذي يمرُّ فيه لبنان بأزمة اقتصادية، ربما تكون واحدة من أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم في الـ 150 عاماً الماضية، وفقاً للبنك الدولي.

أدت الأزمة الاقتصادية إلى نقص الوقود والأدوية. تعاني أجزاء كبيرة من البلاد من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. واختفت حتى الأدوية الأساسية من رفوف الصيدليات.

ومن المتوقع أن تتفاوض الحكومة الجديدة مع المانحين الغربيين وصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات وقروض بمليارات الدولارات، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية الشديدة في البلاد، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19.

ولكن قلة من اللبنانيين يتوقعون أن تؤثر حكومة ميقاتي على تغيير ذي مغزى. الجماعات العلمانية التي ظهرت في أعقاب الحركة الاحتجاجية لمكافحة الفساد لعام 2019 التي اجتاحت البلاد، تلقي باللوم على ميقاتي. إلى جانب بقية النخبة السياسية في البلاد في الأزمات المتعددة المتداخلة في لبنان.

وقال المدير التنفيذي لمبادرة غربال للشفافية الحكومية، أسعد ذبيان: "لن يغير ذلك أي شيء. الطريقة التي تم تشكيلها لا تختلف عن أي حكومة أخرى تم تشكيلها في الماضي".

وقال الباحث الأكاديمي إبراهيم حلاوي: "إننا نتعامل بالفعل مع أزمة من خلال إعادة إنتاج نفس النظام الذي قادنا إليها في المقام الأول".

باشور كردستان ساحة جديدة للتنافس التركي الفرنسي

وقالت صحيفة العرب نيوز في تحليل لها: "تعهدت تركيا وفرنسا هذا الصيف، بتخفيف التوترات بينهما، وفتح صفحة جديدة في العلاقات، لكن قد تحدث مجالات تنافس جديدة بين هذين الحليفين في الناتو".

على الجانب التركي، كان التواصل مع فرنسا جزءاً من إعادة ضبط أوسع للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكن "فترة التعافي" لم تظهر بعد.

وغنيٌّ عن البيان أنه على الرغم من كونهما حلفاء في الناتو، فإن نقاط الخلاف بين البلدين كثيرة، بما في ذلك سوريا وشرق البحر المتوسط ​​وشمال إفريقيا والقوقاز والعراق. لقد اتخذوا مواقف متعارضة في كل من هذه الصراعات.

وعلاوة على ذلك، دعمت تركيا وفرنسا أطرافاً متعارضة في ليبيا وانعكس ذلك أيضاً في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​الأوسع. أدى إرسال فرنسا لأصول بحرية إلى شرق البحر المتوسط ​​لدعم السفن الحربية اليونانية على حساب تركيا إلى تصعيد التوترات.

انخرط أردوغان وماكرون في انتقادات متبادلة وتنافسا على النفوذ الدولي. في محاولة لحشد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب أفعالها في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط​​، حيث دعت فرنسا كبار دبلوماسيي الكتلة لمناقشة "المسألة التركية"، التي قوبلت بردّ قاسٍ من أنقرة. وصلت العلاقات إلى الحضيض في تشرين الأول الماضي، عندما قال أردوغان إن ماكرون بحاجة إلى "فحوصات ذهنية" وأعرب عن أمله في أن "تتخلص" فرنسا منه في أقرب وقت ممكن.

وأثارت زيارة ماكرون الأخيرة إلى باشور كردستان، حيث تتمتع تركيا بنفوذ كبير هناك، تساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة الكردية يمكن أن تتحول إلى منطقة جديدة من التنافس بين تركيا وفرنسا.

وهكذا، فإن انسحاب الولايات المتحدة واللامبالاة العامة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، قد أعطى الفرصة لفرنسا للعب دور أكبر في القضايا الإقليمية. كانت مشاركة ماكرون في قمة بغداد مؤشراً واضحاً على نيته التحرك في هذا الاتجاه.

يمكن رؤية زيارة الرئيس الفرنسي إلى كردستان العراق من زاوية مختلفة. ففي أول زيارة له إلى أربيل، التقى ماكرون برئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الذي التقى سابقاً بالرئيس الفرنسي في زيارة إلى باريس في آذار. كما التقى ماكرون بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وأشاد نيجيرفان بارزاني، الذي يتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع أنقرة، بالدعم الفرنسي لكردستان العراق، حيث تعمل أكثر من 35 شركة فرنسية. تمتلك فرنسا حالياً استثمارات تزيد عن 3 مليارات دولار في العراق، 30 إلى 35 بالمائة منها في إقليم كردستان.

يمكن للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الآن الاعتماد فقط على الاستراتيجيات "الخرقاء" لمكافحة الإرهاب

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية: "حذرت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي السابقة ميغان أوسوليفان من أن قدرة الغرب على التعامل مع الإرهابيين في أفغانستان، دون وجود جنود على الأرض، ستكون "خرقاء وأقلّ فاعلية بكثير" من الآن فصاعداً".

وقالت البروفيسورة ميغان أوسوليفان، إن الحرب على الإرهاب التي بدأت في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول، لم تنتهِ بعد وستظل "جزءًا من المشهد" في السنوات القادمة.

وقال المدير العام للمخابرات البريطانية MI5 كين ماكالوم، إنه على الرغم من تعهد الحكومة بالحكم على طالبان من خلال أفعالها، فإن قوات الأمن ستخطط لاحتمال أن "المزيد من المخاطر، بالتدريج، قد تتدفق".

(م ش)